Pendapat Nasser Zayour TXOne Networks tentang Mengapa Pelaksanaan, Bukan Keterlihatan, yang Akan Menentukan Fasa Seterusnya Keselamatan OT

TAIPEI, 27 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Keselamatan teknologi operasi (OT) kini memasuki fasa baharu. Walaupun organisasi industri telah meningkatkan keterlihatan secara signifikan terhadap persekitaran mereka, ramai masih bergelut untuk mengurangkan risiko tanpa mengganggu operasi.

Dalam satu temu bual bersama CXO Insight Middle East, Nasser Zayour, Naib Presiden Global Alliances and Channels di TXOne Networks, menjelaskan mengapa industri perlu melangkaui strategi yang hanya memfokuskan keterlihatan kepada pelaksanaan yang selamat dari segi operasi.

"Keterlihatan bukan lagi masalah utama," kata Zayour. "Organisasi boleh mengenal pasti risiko, tetapi ramai menghadapi kesukaran untuk bertindak kerana pendekatan pemulihan tradisional tidak selari dengan cara sebenar persekitaran industri beroperasi."

Berbeza dengan persekitaran IT, sistem industri beroperasi di bawah kekangan operasi yang ketat, di mana masa henti, keselamatan dan kesinambungan pengeluaran kekal menjadi keutamaan utama. Akibatnya, banyak organisasi berdepan cabaran pelaksanaan walaupun memahami kewujudan kerentanan.

Bagi menangani jurang ini, TXOne Networks sedang memajukan pendekatan SenninRecon yang direka untuk membantu organisasi beralih daripada keterlihatan kepada pengurangan risiko berstruktur menerusi tindakan berfasa yang selari dengan operasi sebenar.

Bagi rakan saluran global dan penyedia perkhidmatan keselamatan terurus (MSSP), SenninRecon memperkenalkan model penglibatan yang boleh diskala dan diulang guna. Projek keterlihatan OT tradisional sering menghasilkan laporan statik yang memerlukan tafsiran manual, sekali gus mengehadkan konsistensi dan memperlahankan pencapaian nilai.

SenninRecon mengubah keadaan ini dengan membolehkan rakan kongsi menyampaikan metodologi standard merentasi persekitaran pelanggan, mempercepat pelaksanaan melalui pemantauan pasif dan meminimumkan gangguan operasi. Dengan menghubungkan pandangan risiko kepada laluan pemulihan yang diberikan keutamaan, rakan kongsi dapat membantu pelanggan beralih daripada penilaian kepada hasil yang boleh diukur menerusi pendekatan berstruktur dan boleh diulang, bukannya sekadar cadangan terpencil.

"Keselamatan siber industri memerlukan usaha berpasukan," tambah Zayour. "Kemajuan sebenar berlaku apabila vendor, rakan kongsi dan pasukan di tapak bekerjasama dengan kefahaman bersama terhadap keutamaan operasi."

Ketika pasaran keselamatan OT terus berkembang, organisasi kini semakin mengutamakan daya tahan, kesinambungan operasi dan pengurangan risiko yang boleh diukur berbanding penilaian keterlihatan sekali sahaja. Menurut TXOne Networks, generasi baharu peneraju keselamatan OT akan ditentukan bukan berdasarkan sejauh mana mereka mampu melihat, tetapi sejauh mana mereka mampu membantu pelanggan bertindak sambil mengekalkan masa operasi sistem.

TXOne Networks menyediakan penyelesaian keselamatan siber yang melindungi sistem kawalan industri dan persekitaran OT menerusi pendekatan keselamatan yang mendalam yang berfokuskan operasi.

