Nasser Zayour, de TXOne Networks, explique pourquoi c'est la mise en œuvre, et non la visibilité, qui déterminera la prochaine étape de la sécurité des technologies opérationnelles

TAIPEI, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- La sécurité OT entre dans une nouvelle phase. Si les entreprises ont considérablement amélioré la visibilité sur leurs environnements, nombre d'entre elles peinent encore à réduire les risques sans perturber leurs activités.

Dans un entretien avec CXO Insight Middle East, Nasser Zayour, vice-président de Global Alliances and Channels chez TXOne Networks, explique pourquoi le secteur doit aller au-delà des stratégies axées sur la visibilité pour passer à une exécution sûre sur le plan opérationnel.

« La visibilité n'est plus un problème », a déclaré M. Zayour. « Les organisations peuvent identifier les risques, mais nombre d'entre elles ont du mal à agir parce que les approches traditionnelles de remédiation ne sont pas adaptées au fonctionnement réel des environnements industriels. »

Contrairement aux environnements informatiques, les systèmes industriels fonctionnent dans un cadre opérationnel très strict, où les temps d'arrêt, la sécurité et la continuité de la production restent des priorités absolues. Par conséquent, de nombreuses organisations sont confrontées à des difficultés d'exécution, même si elles savent où se trouvent les vulnérabilités.

Pour combler cette lacune, TXOne Networks propose son approche SenninRecon, conçue pour aider les organisations à passer de la visibilité à la réduction structurée des risques par le biais d'actions échelonnées et alignées sur les opérations.

Pour les partenaires de distribution et les MSSP, SenninRecon introduit un modèle d'engagement évolutif et reproductible. Les projets traditionnels de visibilité OT aboutissent souvent à des rapports statiques qui nécessitent une interprétation manuelle, ce qui limite la cohérence et ralentit la rentabilité.

SenninRecon change cela. Elle permet aux partenaires de proposer une méthodologie normalisée dans les environnements des clients, d'accélérer le déploiement grâce à une surveillance passive et de minimiser les perturbations opérationnelles. En reliant les informations sur les risques aux voies de remédiation prioritaires, les partenaires peuvent faire passer les clients de l'évaluation à des résultats mesurables par le biais d'une approche structurée et reproductible, et non de recommandations isolées.

« La cybersécurité industrielle est un travail d'équipe », a ajouté M. Zayour. « Les progrès sont réels lorsque les fournisseurs, les partenaires et les équipes des sites travaillent ensemble et partagent une même compréhension des priorités opérationnelles. »

Au fur et à mesure que le marché de la sécurité des systèmes opérationnels évolue, les entreprises privilégient de plus en plus la résilience, la continuité des opérations et la réduction mesurable des risques plutôt que les évaluations ponctuelles de la visibilité. Selon TXOne Networks, la prochaine génération de responsables de la sécurité des systèmes opérationnels ne se distinguera pas par l'étendue de leur champ de vision, mais par leur capacité à permettre aux clients d'agir efficacement tout en garantissant la continuité de service.

A propos de TXOne Networks

TXOne Networks fournit des solutions de cybersécurité qui protègent les systèmes de contrôle industriel et les environnements OT grâce à des approches de sécurité axées sur les opérations et la défense en profondeur.

TXOne Networks

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