NASSR FC Football Club e HUMAIN anunciam patrocínio estratégico marcante
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28 jul, 2026, 11:25 GMT
Acordo abrangente reúne o principal patrocínio de camisetas, direitos de nome para o novo centro de treinamento do NASSR FC e a aplicação de inteligência artificial em todo o futebol de elite
RIADE, Arábia Saudita, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O NASSR FC Football Club e a HUMAIN, uma empresa de PIF que fornece recursos completos de inteligência artificial em todo o mundo, anunciaram hoje que a HUMAIN foi nomeada Patrocinadora Oficial do Clube para a temporada 2026–2027.
Reunindo patrocínio de camisa, infraestrutura esportiva de classe mundial e recursos avançados de inteligência artificial, o acordo abrangente reflete um compromisso compartilhado de explorar como a tecnologia pode moldar o futuro do futebol dentro e fora do campo.
Como um dos clubes mais reconhecidos do futebol, com uma das bases de fãs internacionais de crescimento mais rápido do esporte, o NASSR FC oferece uma plataforma poderosa de colaboração, à medida que a HUMAIN continua expandindo sua presença internacional. Com sede na Arábia Saudita, a HUMAIN está construindo infraestrutura de IA, plataformas em nuvem, modelos e aplicativos para organizações em todo o mundo.
Mais do que o patrocínio tradicional, a colaboração cria uma plataforma para o NASSR FC e a HUMAIN explorarem como a inteligência artificial, os dados e a tecnologia podem apoiar a evolução contínua de um clube de futebol de elite.
Para o NASSR FC, o patrocínio reflete a ambição de longa data do Clube de permanecer na vanguarda da inovação, dentro e fora do campo. À medida que o futebol continua a evoluir por meio de novas tecnologias e experiências digitais, o envolvimento com uma empresa que desenvolve recursos de IA de última geração se alinha ao compromisso do Clube de evoluir continuamente e oferecer novas oportunidades de ponta para os torcedores se envolverem.
Embora a HUMAIN seja a principal patrocinadora do clube durante a temporada 2026–2027, o noivado vai muito além da camisa. A HUMAIN também se tornará a parceira nomeada do novo centro de treinamento de última geração do NASSR FC, construído e desenvolvido pelo Clube e projetado para estar na vanguarda da infraestrutura de futebol de elite.
O patrocínio também cria oportunidades para explorar como a tecnologia continuará a moldar o futuro do esporte. Ele se alinha com a visão mais ampla da HUMAIN para a HUMAIN Sport, o setor dedicado da HUMAIN focado no avanço da aplicação de inteligência artificial em todo o ecossistema esportivo global, abrangendo participação, desenvolvimento e desempenho de atletas, operações de clubes, engajamento de fãs e inovação em tecnologia esportiva.
"O futebol é uma das plataformas mais poderosas do mundo para unir as pessoas através de uma paixão compartilhada", disse Tareq Amin, CEO da HUMAIN. "Na HUMAIN, estamos construindo infraestrutura, plataformas e tecnologias de IA que permitem a próxima geração de inovação em todos os setores. A parceria com o NASSR FC cria uma oportunidade de envolver uma das maiores comunidades de futebol do mundo enquanto explora como a tecnologia pode melhorar a experiência dos torcedores e contribuir para a evolução contínua do esporte. Juntos, temos a oportunidade de criar experiências significativas para os torcedores enquanto exploramos o que é possível na interseção entre esporte e inteligência artificial."
"No NASSR FC, estamos construindo um dos clubes de futebol mais progressistas do mundo, e isso requer patrocinadores que compartilhem nossa ambição", disse José Semedo, CEO do NASSR FC. "Estamos entusiasmados em receber a HUMAIN como nosso principal patrocinador e conectar sua visão com milhões de torcedores do NASSR FC em todo o mundo. Esse patrocínio reflete nosso compromisso em liderar a próxima era de inovação do futebol saudita. Juntos, daremos vida a essa colaboração por meio de experiências e iniciativas que se estendem muito além do jogo."
Como uma empresa global de IA de pilha completa com sede na Arábia Saudita, a HUMAIN está construindo infraestrutura de IA de próxima geração, plataformas de nuvem, modelos e aplicativos que permitem que organizações em todo o mundo adotem inteligência artificial em escala. Por meio de parcerias com empresas e organizações líderes de tecnologia em todos os setores, a HUMAIN está acelerando a implantação prática da inteligência artificial em todo o mundo.
Ao longo da temporada 2026–2027, os torcedores verão o patrocínio ganhar vida por meio de uma série de ativações integradas, criando novas maneiras de os torcedores se envolverem com ambas as organizações dentro e fora do campo.
Sobre a HUMAIN
A HUMAIN, empresa PIF, é uma empresa global de inteligência artificial que oferece recursos de IA completos em quatro áreas principais: data centers de última geração; infraestrutura de hiper-desempenho e plataformas em nuvem; modelos avançados de IA, incluindo alguns dos modelos de grande linguagem árabe mais avançados do mundo desenvolvidos no mundo árabe; e soluções de IA transformadoras que combinam insights profundos do setor com execução no mundo real.
O modelo de ponta a ponta da HUMAIN atende a organizações do setor público e privado, possibilitando valor em todos os setores, promovendo a transformação digital e fortalecendo os recursos por meio da colaboração entre humanos e IA. Com um portfólio crescente de produtos de IA específicos do setor e uma missão focada no desenvolvimento da propriedade intelectual e na liderança global de talentos, a HUMAIN foi projetada para a competitividade internacional e a excelência tecnológica.
Sobre o Nassr FC
O Nassr FC é um dos clubes de futebol mais reconhecidos da Ásia e abriga uma das comunidades de torcedores globais que mais crescem no esporte. Impulsionado pelo compromisso com a excelência esportiva e a inovação contínua, o Clube continua investindo em infraestrutura de classe mundial, transformação digital e parcerias internacionais que fortalecem sua posição como uma das organizações mais progressistas do futebol.
Declaração Prospectiva:
Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas com base em expectativas e suposições atuais. Os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. A HUMAIN não se compromete a atualizar estas declarações.
HUMAIN
Para mais detalhes sobre a HUMAIN, acesse humain.com
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FONTE Humain
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