NASSR FC Football Club e HUMAIN anunciam patrocínio estratégico marcante

Acordo abrangente reúne o principal patrocínio de camisetas, direitos de nome para o novo centro de treinamento do NASSR FC e a aplicação de inteligência artificial em todo o futebol de elite

RIADE, Arábia Saudita, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O NASSR FC Football Club e a HUMAIN, uma empresa de PIF que fornece recursos completos de inteligência artificial em todo o mundo, anunciaram hoje que a HUMAIN foi nomeada Patrocinadora Oficial do Clube para a temporada 2026–2027.

Reunindo patrocínio de camisa, infraestrutura esportiva de classe mundial e recursos avançados de inteligência artificial, o acordo abrangente reflete um compromisso compartilhado de explorar como a tecnologia pode moldar o futuro do futebol dentro e fora do campo.

HUMAIN x Al Nassr Tareq Amin, Chief Executive Officer of HUMAIN and José Semedo, CEO of NASSR FC (Left to right)

Como um dos clubes mais reconhecidos do futebol, com uma das bases de fãs internacionais de crescimento mais rápido do esporte, o NASSR FC oferece uma plataforma poderosa de colaboração, à medida que a HUMAIN continua expandindo sua presença internacional. Com sede na Arábia Saudita, a HUMAIN está construindo infraestrutura de IA, plataformas em nuvem, modelos e aplicativos para organizações em todo o mundo.

Mais do que o patrocínio tradicional, a colaboração cria uma plataforma para o NASSR FC e a HUMAIN explorarem como a inteligência artificial, os dados e a tecnologia podem apoiar a evolução contínua de um clube de futebol de elite.

Para o NASSR FC, o patrocínio reflete a ambição de longa data do Clube de permanecer na vanguarda da inovação, dentro e fora do campo. À medida que o futebol continua a evoluir por meio de novas tecnologias e experiências digitais, o envolvimento com uma empresa que desenvolve recursos de IA de última geração se alinha ao compromisso do Clube de evoluir continuamente e oferecer novas oportunidades de ponta para os torcedores se envolverem.

Embora a HUMAIN seja a principal patrocinadora do clube durante a temporada 2026–2027, o noivado vai muito além da camisa. A HUMAIN também se tornará a parceira nomeada do novo centro de treinamento de última geração do NASSR FC, construído e desenvolvido pelo Clube e projetado para estar na vanguarda da infraestrutura de futebol de elite.

O patrocínio também cria oportunidades para explorar como a tecnologia continuará a moldar o futuro do esporte. Ele se alinha com a visão mais ampla da HUMAIN para a HUMAIN Sport, o setor dedicado da HUMAIN focado no avanço da aplicação de inteligência artificial em todo o ecossistema esportivo global, abrangendo participação, desenvolvimento e desempenho de atletas, operações de clubes, engajamento de fãs e inovação em tecnologia esportiva.

"O futebol é uma das plataformas mais poderosas do mundo para unir as pessoas através de uma paixão compartilhada", disse Tareq Amin, CEO da HUMAIN. "Na HUMAIN, estamos construindo infraestrutura, plataformas e tecnologias de IA que permitem a próxima geração de inovação em todos os setores. A parceria com o NASSR FC cria uma oportunidade de envolver uma das maiores comunidades de futebol do mundo enquanto explora como a tecnologia pode melhorar a experiência dos torcedores e contribuir para a evolução contínua do esporte. Juntos, temos a oportunidade de criar experiências significativas para os torcedores enquanto exploramos o que é possível na interseção entre esporte e inteligência artificial."

"No NASSR FC, estamos construindo um dos clubes de futebol mais progressistas do mundo, e isso requer patrocinadores que compartilhem nossa ambição", disse José Semedo, CEO do NASSR FC. "Estamos entusiasmados em receber a HUMAIN como nosso principal patrocinador e conectar sua visão com milhões de torcedores do NASSR FC em todo o mundo. Esse patrocínio reflete nosso compromisso em liderar a próxima era de inovação do futebol saudita. Juntos, daremos vida a essa colaboração por meio de experiências e iniciativas que se estendem muito além do jogo."

Como uma empresa global de IA de pilha completa com sede na Arábia Saudita, a HUMAIN está construindo infraestrutura de IA de próxima geração, plataformas de nuvem, modelos e aplicativos que permitem que organizações em todo o mundo adotem inteligência artificial em escala. Por meio de parcerias com empresas e organizações líderes de tecnologia em todos os setores, a HUMAIN está acelerando a implantação prática da inteligência artificial em todo o mundo.

Ao longo da temporada 2026–2027, os torcedores verão o patrocínio ganhar vida por meio de uma série de ativações integradas, criando novas maneiras de os torcedores se envolverem com ambas as organizações dentro e fora do campo.

Sobre a HUMAIN

A HUMAIN, empresa PIF, é uma empresa global de inteligência artificial que oferece recursos de IA completos em quatro áreas principais: data centers de última geração; infraestrutura de hiper-desempenho e plataformas em nuvem; modelos avançados de IA, incluindo alguns dos modelos de grande linguagem árabe mais avançados do mundo desenvolvidos no mundo árabe; e soluções de IA transformadoras que combinam insights profundos do setor com execução no mundo real.

O modelo de ponta a ponta da HUMAIN atende a organizações do setor público e privado, possibilitando valor em todos os setores, promovendo a transformação digital e fortalecendo os recursos por meio da colaboração entre humanos e IA. Com um portfólio crescente de produtos de IA específicos do setor e uma missão focada no desenvolvimento da propriedade intelectual e na liderança global de talentos, a HUMAIN foi projetada para a competitividade internacional e a excelência tecnológica.

Sobre o Nassr FC

O Nassr FC é um dos clubes de futebol mais reconhecidos da Ásia e abriga uma das comunidades de torcedores globais que mais crescem no esporte. Impulsionado pelo compromisso com a excelência esportiva e a inovação contínua, o Clube continua investindo em infraestrutura de classe mundial, transformação digital e parcerias internacionais que fortalecem sua posição como uma das organizações mais progressistas do futebol.

Declaração Prospectiva:

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas com base em expectativas e suposições atuais. Os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. A HUMAIN não se compromete a atualizar estas declarações.

HUMAIN

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FONTE Humain