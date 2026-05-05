HUMAIN ONE, desenvolvido com tecnologia da AWS, será o primeiro sistema operacional corporativo de nível empresarial do setor para construir, implantar e governar agentes autônomos de IA em escala

A colaboração leva o HUMAIN ONE aos mercados globais, permitindo modelos operacionais orientados por inteligência artificial generativa para organizações em todo o mundo.

RIADE, Arábia Saudita, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A HUMAIN, uma empresa do PIF que oferece recursos completos de inteligência artificial (IA) globalmente, anunciou hoje a expansão de sua colaboração estratégica com a Amazon Web Services (AWS) por meio do HUMAIN ONE, uma nova iniciativa para acelerar a adoção de IA empresarial em escala global. O inédito sistema operacional corporativo de IA generativa redefinirá a forma como as organizações operam.

HUMAIN ONE, Powered by AWS, Will Be the Industry's First Enterprise-Grade Operating System for Building, Deploying, and Governing Autonomous AI Agents at Scale

A colaboração se beneficiará do próximo lançamento da Região da AWS no Reino da Arábia Saudita. Como todas as Regiões da AWS, a Região da AWS na Arábia Saudita será um agrupamento de data centers, projetado para atender aos mais altos níveis de disponibilidade, segurança, conformidade e proteção de dados, onde organizações de todos os tamanhos poderão executar cargas de trabalho em nuvem e de IA generativa. Com uma abordagem soberana por design, ela apoiará implantações soberanas de IA generativa para setores regulamentados em todo o Reino.

O HUMAIN ONE também estará disponível globalmente no AWS Marketplace, oferecendo aos clientes em todo o mundo acesso contínuo ao sistema operacional.

A colaboração reúne a inovação em IA da HUMAIN com a infraestrutura global de nuvem da AWS e seus avançados recursos de IA generativa. Juntas, a HUMAIN e a AWS permitirão que empresas e governos em todo o mundo façam a transição de ecossistemas fragmentados, baseados em aplicações, para modelos operacionais unificados, impulsionados por IA generativa e agêntica.

Tareq Amin, CEO da HUMAIN, disse: "A IA corporativa chegou a um ponto de inflexão em que as organizações já não buscam apenas experimentação, mas sim valor mensurável em escala." Isso exige um sistema operacional fundamentalmente novo para a forma como o trabalho é realizado. Nossa parceria com a AWS dá ao HUMAIN ONE o alcance global necessário para cumprir essa promessa. Juntas, estamos permitindo que as empresas avancem dos projetos-piloto para uma IA generativa totalmente escalada e de nível de produção, na qual ela esteja incorporada em cada aplicação e fluxo de trabalho, gerando resultados reais e tangíveis em escala global."

Tanuja Randery, diretora-geral e vice-presidente para Europa, Oriente Médio e África (EMEA) na AWS, disse: "A próxima geração de tecnologia corporativa será construída por meio de parcerias profundas que unem inovação em IA e infraestrutura global de nuvem. Isso é o que nossa colaboração ampliada com a HUMAIN representa. Inovadores como a HUMAIN estão moldando o futuro do desenvolvimento e da implantação da IA, e temos orgulho de estar em parceria com eles para colocar as ferramentas mais avançadas de inteligência artificial generativa nas mãos de construtores e líderes empresariais em todo o Oriente Médio e além, ajudando-os a transformar ambição em resultados corporativos reais."

Construído com segurança em nível corporativo, soberania de dados e conformidade regulatória em seu núcleo, o HUMAIN ONE na AWS permite que as organizações adotem IA generativa agêntica em toda a empresa sem comprometer a governança ou o controle. O sistema operacional de IA generativa integra desenvolvimento, dados, orquestração e governança em um único sistema coeso.

Os principais componentes incluem:

HUMAIN Code – Um espaço de desenvolvimento para projetar, construir e implantar produtos de IA generativa

– Um espaço de desenvolvimento para projetar, construir e implantar produtos de IA generativa HUMAIN Guardian – Um mecanismo de garantia de qualidade que assegura desempenho, confiabilidade e validação contínua

– Um mecanismo de garantia de qualidade que assegura desempenho, confiabilidade e validação contínua HUMAIN Eye – Um mecanismo automatizado de segurança projetado para detectar, monitorar e mitigar riscos em sistemas de IA generativa

– Um mecanismo automatizado de segurança projetado para detectar, monitorar e mitigar riscos em sistemas de IA generativa H2O Platform + SDK – Um kit de ferramentas para desenvolvedores que possibilita a criação e a orquestração de agentes inteligentes dentro do HUMAIN Code

– Um kit de ferramentas para desenvolvedores que possibilita a criação e a orquestração de agentes inteligentes dentro do HUMAIN Code HUMAIN Fabric – Uma infraestrutura de dados escalável que possibilita a ingestão, o processamento e a governança de dados em toda a empresa

Por meio da AWS, o HUMAIN ONE aproveitará computação escalável e infraestrutura avançada de IA generativa em 39 regiões globais e 123 Zonas de Disponibilidade para dar suporte a implantações em diferentes setores e geografias.

Aproveitando o comprovado Marketplace da AWS, o HUMAIN ONE estará disponível para empresas em todo o mundo, tornando mais rápido e fácil para os clientes implantar e integrar o sistema operacional em seus ambientes AWS existentes.

O anúncio de hoje avança a parceria estratégica entre as duas empresas e o plano conjunto anunciado em maio de 2025 para investir mais de US$ 5 bilhões em infraestrutura de IA, serviços da AWS e treinamento e desenvolvimento de talentos em IA na Arábia Saudita.

Sobre a HUMAIN

A HUMAIN, empresa PIF, é uma empresa global de inteligência artificial que oferece recursos de IA completos em quatro áreas principais: data centers de última geração; infraestrutura de hiper-desempenho e plataformas em nuvem; modelos avançados de IA, incluindo alguns dos modelos de grande linguagem árabe mais avançados do mundo desenvolvidos no mundo árabe; e soluções de IA transformadoras que combinam insights profundos do setor com execução no mundo real.

O modelo de ponta a ponta da HUMAIN atende a organizações do setor público e privado, possibilitando valor em todos os setores, promovendo a transformação digital e fortalecendo os recursos por meio da colaboração entre humanos e IA. Com um portfólio crescente de produtos de IA específicos do setor e uma missão focada no desenvolvimento da propriedade intelectual e na liderança global de talentos, a HUMAIN foi projetada para a competitividade internacional e a excelência tecnológica.

Declaração Prospectiva:

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas com base em expectativas e suposições atuais. Os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. A HUMAIN não se compromete a atualizar estas declarações.

CONTATO:

Hana Nemec, chefe de Comunicações e Relações Públicas

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FONTE HUMAIN