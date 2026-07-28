NASSR FC Football Club y HUMAIN anuncian un patrocinio estratégico histórico

El acuerdo de expansión reúne el patrocinio líder de camisetas, los derechos de denominación para el nuevo centro de entrenamiento de NASSR FC y la aplicación de inteligencia artificial en el fútbol de élite

RIAD, Arabia Saudita, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- NASSR FC Football Club y HUMAIN, una compañía de PIF que ofrece capacidades de inteligencia artificial completas a nivel mundial, anunciaron hoy que HUMAIN ha sido nombrado Patrocinador Oficial del Club para la temporada 2026–2027.

Al reunir el patrocinio de camisetas, la infraestructura deportiva de clase mundial y las capacidades avanzadas de inteligencia artificial, el acuerdo expansivo refleja el compromiso compartido de explorar cómo la tecnología puede dar forma al futuro del fútbol tanto dentro como fuera del campo de juego.

HUMAIN x Al Nassr Tareq Amin, Chief Executive Officer of HUMAIN and José Semedo, CEO of NASSR FC (Left to right)

Como uno de los clubes de fútbol más reconocidos con una de las bases de aficionados internacionales de más rápido crecimiento del deporte, NASSR FC proporciona una poderosa plataforma de colaboración a medida que HUMAIN continúa ampliando su presencia internacional. Con sede en Arabia Saudita, HUMAIN está construyendo infraestructura de IA, plataformas en la nube, modelos y aplicaciones para organizaciones de todo el mundo.

Más que un patrocinio tradicional, la colaboración crea una plataforma para que NASSR FC y HUMAIN exploren cómo la inteligencia artificial, los datos y la tecnología pueden apoyar la evolución continua de un club de fútbol de élite.

Para NASSR FC, el patrocinio refleja la antigua ambición del Club de mantenerse a la vanguardia de la innovación, tanto dentro como fuera del terreno de juego. A medida que el fútbol continúa evolucionando a través de nuevas tecnologías y experiencias digitales, comprometerse con una empresa que desarrolla capacidades de IA de próxima generación se alinea con el compromiso del Club de evolucionar continuamente y ofrecer nuevas oportunidades de vanguardia para que los seguidores participen.

Si bien HUMAIN será el principal patrocinador de la camiseta del Club durante la temporada 2026–2027, el compromiso se extiende mucho más allá de la camiseta. HUMAIN también se convertirá en el socio de nombramiento del nuevo centro de entrenamiento de vanguardia de NASSR FC, construido y desarrollado por el Club y diseñado para estar a la vanguardia de la infraestructura de fútbol de élite.

El patrocinio también crea oportunidades para explorar cómo la tecnología continuará dando forma al futuro del deporte. Se alinea con la visión más amplia de HUMAIN para HUMAIN Sport, el sector dedicado de HUMAIN centrado en el avance de la aplicación de la inteligencia artificial en todo el ecosistema deportivo mundial, que abarca la participación, el desarrollo y el rendimiento de los atletas, las operaciones de los clubes, la participación de los aficionados y la innovación tecnológica deportiva.

"El fútbol es una de las plataformas más poderosas del mundo para unir a las personas a través de una pasión compartida", dijo Tareq Amin, director ejecutivo de HUMAIN. "En HUMAIN, estamos construyendo infraestructura, plataformas y tecnologías de IA que permiten la próxima generación de innovación en todas las industrias. Asociarse con NASSR FC crea una oportunidad para involucrar a una de las comunidades de fútbol más grandes del mundo mientras explora cómo la tecnología puede mejorar la experiencia de los aficionados y contribuir a la evolución continua del deporte. Juntos, tenemos la oportunidad de crear experiencias significativas para los seguidores mientras exploramos lo que es posible en la intersección del deporte y la inteligencia artificial ".

"En NASSR FC, estamos construyendo uno de los clubes de fútbol más progresistas del mundo, y eso requiere patrocinadores que compartan nuestra ambición", dijo José Semedo, CEO de NASSR FC. "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a HUMAIN como nuestro principal patrocinador y conectar su visión con millones de seguidores de NASSR FC en todo el mundo. Este patrocinio refleja nuestro compromiso de liderar la próxima era de innovación del fútbol saudí. Juntos, daremos vida a esta colaboración a través de experiencias e iniciativas que se extienden mucho más allá del juego ".

Como empresa global de IA integral con sede en Arabia Saudita, HUMAIN está construyendo una infraestructura de IA de próxima generación, plataformas, modelos y aplicaciones en la nube que permiten a las organizaciones de todo el mundo adoptar la inteligencia artificial a escala. A través de asociaciones con empresas y organizaciones tecnológicas líderes en todas las industrias, HUMAIN está acelerando el despliegue práctico de la inteligencia artificial en todo el mundo.

A lo largo de la temporada 2026–2027, los aficionados verán cómo el patrocinio cobra vida a través de una serie de activaciones integradas, creando nuevas formas para que los aficionados se involucren con ambas organizaciones dentro y fuera del campo de juego.

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa de PIF, es una empresa mundial de inteligencia artificial que ofrece capacidades de IA integrales en cuatro áreas principales: centros de datos de última generación; infraestructura de alto rendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA, incluidos algunos de los modelos de lenguaje extenso en árabe más sofisticados desarrollados en el mundo árabe; y soluciones de IA transformadoras que combinan una visión profunda del sector con la ejecución en el mundo real.

El modelo integral de HUMAIN presta servicio a las organizaciones del sector público y privado, y brinda valor en todos los sectores, impulsa la transformación digital y fortalece las capacidades a través de la colaboración entre humanos e IA. Con una creciente cartera de productos de IA específicos del sector y una misión central enfocada en el desarrollo de la propiedad intelectual y el liderazgo mundial en talento, HUMAIN está diseñada para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

Acerca de Nassr FC

Nassr FC es uno de los clubes de fútbol más reconocidos de Asia y el hogar de una de las comunidades de aficionados mundiales de más rápido crecimiento del deporte. Impulsado por un compromiso con la excelencia deportiva y la innovación continua, el Club continúa invirtiendo en infraestructura de clase mundial, transformación digital y asociaciones internacionales que fortalecen su posición como una de las organizaciones más progresistas del fútbol.

Declaración prospectiva:

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en las expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir materialmente debido a diversos riesgos e incertidumbres. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

HUMAIN

Para más detalles sobre HUMAIN, visite humain.com

Siga a HUMAIN en: X | LinkedIn

FUENTE Humain