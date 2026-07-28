El NASSR FC Football Club y HUMAIN anuncian un acuerdo estratégico histórico de patrocinio

Este amplio acuerdo aúna el patrocinio principal de la camiseta, los derechos de nombre del nuevo centro de entrenamiento del NASSR FC y la aplicación de la inteligencia artificial en el fútbol de élite

RIYADH, Arabia Saudita, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- NASSR FC Football Club y HUMAIN, una empresa PIF que ofrece capacidades de inteligencia artificial integrales a nivel mundial, anunció hoy que HUMAIN ha sido nombrado patrocinador oficial del Club para la temporada 2026-2027.

Este amplio acuerdo, que combina el patrocinio de la camiseta, una infraestructura deportiva de primer nivel y capacidades avanzadas de inteligencia artificial, refleja un compromiso compartido para explorar cómo la tecnología puede moldear el futuro del fútbol, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

HUMAIN x Al Nassr Tareq Amin, Chief Executive Officer of HUMAIN and José Semedo, CEO of NASSR FC (Left to right)

Como uno de los clubes de fútbol más reconocidos y con una de las aficiones internacionales de mayor crecimiento, el NASSR FC ofrece una plataforma sólida para la colaboración, mientras HUMAIN continúa expandiendo su presencia internacional. Con sede en Arabia Saudita, HUMAIN desarrolla infraestructura de IA, plataformas en la nube, modelos y aplicaciones para organizaciones de todo el mundo.

Más allá del patrocinio tradicional, esta colaboración crea una plataforma para que el NASSR FC y HUMAIN exploren cómo la inteligencia artificial, los datos y la tecnología pueden respaldar la continua evolución de un club de fútbol de élite.

Para el NASSR FC, este patrocinio refleja la ambición del Club de mantenerse a la vanguardia de la innovación, tanto dentro como fuera del campo. A medida que el fútbol evoluciona gracias a las nuevas tecnologías y experiencias digitales, colaborar con una empresa que desarrolla capacidades de IA de última generación se alinea con el compromiso del Club de evolucionar continuamente y ofrecer nuevas oportunidades de vanguardia para que los aficionados interactúen.

Si bien HUMAIN será el patrocinador principal de la camiseta del Club durante la temporada 2026-2027, la colaboración va mucho más allá de la equipación. HUMAIN también dará nombre al nuevo centro de entrenamiento de vanguardia del NASSR FC, construido y desarrollado por el Club y diseñado para estar a la vanguardia de la infraestructura del fútbol de élite.

Este patrocinio también crea oportunidades para explorar cómo la tecnología seguirá dando forma al futuro del deporte. Esto se alinea con la visión más amplia de HUMAIN para HUMAIN Sport, el sector especializado de HUMAIN centrado en impulsar la aplicación de la inteligencia artificial en todo el ecosistema deportivo global, que abarca la participación, el desarrollo y el rendimiento de los atletas, las operaciones de los clubes, la interacción con los aficionados y la innovación en tecnología deportiva.

"El fútbol es una de las plataformas más poderosas del mundo para unir a las personas a través de una pasión compartida", afirmó Tareq Amin, consejero delegado de HUMAIN. "En HUMAIN, desarrollamos infraestructura, plataformas y tecnologías de IA que impulsan la innovación de próxima generación en diversos sectores. La alianza con el NASSR FC nos brinda la oportunidad de conectar con una de las mayores comunidades futbolísticas del mundo, explorando cómo la tecnología puede mejorar la experiencia de los aficionados y contribuir a la continua evolución del deporte. Juntos, tenemos la oportunidad de crear experiencias significativas para los seguidores, explorando las posibilidades que ofrece la intersección entre el deporte y la inteligencia artificial".

"En el NASSR FC, estamos construyendo uno de los clubes de fútbol más vanguardistas del mundo, y eso requiere patrocinadores que compartan nuestra ambición", declaró José Semedo, consejero delegado del NASSR FC. "Nos entusiasma dar la bienvenida a HUMAIN como nuestro patrocinador principal y conectar su visión con millones de seguidores del NASSR FC en todo el mundo. Este patrocinio refleja nuestro compromiso de liderar la próxima era de innovación del fútbol saudí. Juntos, daremos vida a esta colaboración a través de experiencias e iniciativas que trascienden el ámbito deportivo".

HUMAIN, una empresa global de IA integral con sede en Arabia Saudita, desarrolla infraestructura, plataformas en la nube, modelos y aplicaciones de IA de última generación que permiten a organizaciones de todo el mundo adoptar la inteligencia artificial a gran escala. Mediante alianzas con empresas tecnológicas líderes y organizaciones de diversos sectores, HUMAIN acelera la implementación práctica de la inteligencia artificial a nivel mundial.

A lo largo de la temporada 2026-2027, los aficionados verán cómo el patrocinio cobra vida a través de una serie de activaciones integradas, creando nuevas formas de interactuar con ambas organizaciones dentro y fuera del campo.

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa PIF, es una compañía global de inteligencia artificial que ofrece capacidades integrales de IA en cuatro áreas clave: centros de datos de última generación; infraestructura de alto rendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA, incluyendo algunos de los modelos de lenguaje árabe más avanzados del mundo, desarrollados en el mundo árabe; y soluciones transformadoras de IA que combinan un profundo conocimiento del sector con una ejecución práctica.

El modelo integral de HUMAIN beneficia tanto a organizaciones del sector público como del privado, generando valor en diversas industrias, impulsando la transformación digital y fortaleciendo las capacidades mediante la colaboración entre humanos e IA. Con una cartera creciente de productos de IA específicos para cada sector y una misión central centrada en el desarrollo de propiedad intelectual y el liderazgo global en talento, HUMAIN está diseñada para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

Acerca del Nassr FC

El Nassr FC es uno de los clubes de fútbol más reconocidos de Asia y cuenta con una de las comunidades de aficionados de mayor crecimiento a nivel mundial. Impulsado por su compromiso con la excelencia deportiva y la innovación constante, el Club continúa invirtiendo en infraestructura de primer nivel, transformación digital y alianzas internacionales que fortalecen su posición como una de las organizaciones más progresistas del fútbol.

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a diversos riesgos e incertidumbres. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

HUMAIN

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