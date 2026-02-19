HUMAIN apoia xAI com investimento de US$ 3 bilhões na Série E antes da fusão histórica da SpaceX

A HUMAIN investiu US$ 3 bilhões na rodada da Série E da xAI pouco antes de sua aquisição pela SpaceX, posicionando-se em um momento crucial de expansão e integração em escala de plataforma

Como resultado da transação, a HUMAIN tornou-se acionista minoritário significativo, com suas participações na xAI convertidas em ações da SpaceX

O investimento baseia-se na parceria de infraestrutura de IA de 500 MW da HUMAIN e da xAI na Arábia Saudita, reforçando o papel da HUMAIN como parceiro de desenvolvimento estratégico e investidor global líder em tecnologias de IA de fronteira

RIADE, Arábia Saudita, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A HUMAIN, empresa do PIF que oferece recursos completos de inteligência artificial globalmente, anunciou hoje um investimento estratégico de US$ 3 bilhões na xAI como parte da rodada de financiamento Série E da empresa. A transação representa uma implantação de capital expressiva e de ponta a ponta para a HUMAIN, refletindo o impulso contínuo em sua estratégia de investimento de longo prazo focada em plataformas de tecnologia que definem categorias.

O investimento chega a um ponto de inflexão altamente atraente para a xAI, antes de sua aquisição pela SpaceX no início de fevereiro. A combinação dos recursos avançados de IA da xAI com a escala, a infraestrutura e a engenharia orientada por missões da SpaceX cria uma plataforma posicionada de maneira única para crescimento acelerado, integração tecnológica profunda e criação de valor a longo prazo.

Como resultado da transação da Série E, a HUMAIN tornou-se um acionista minoritário significativo na xAI, com suas participações posteriormente convertidas em ações da SpaceX. A transação cria uma plataforma sólida para a exposição da HUMAIN ao potencial de valorização acionária de longo prazo, refletindo sua participação na rodada final de financiamento da xAI antes da fusão.

"Este investimento reflete a convicção da HUMAIN em IA transformacional e nossa capacidade de implantar capital significativo por trás de oportunidades excepcionais, onde a visão de longo prazo, a excelência técnica e a execução convergem", disse Tareq Amin, CEO da HUMAIN. "A trajetória da xAI, fortalecida ainda mais por sua aquisição pela SpaceX, uma das maiores fusões de tecnologia já registradas, representa o tipo de plataforma de alto impacto que buscamos apoiar com capital significativo."

A participação da HUMAIN na rodada da Série E reforça seu papel como um investidor estratégico de longo prazo em escala, capaz de apoiar as empresas em vários estágios de crescimento, ao mesmo tempo em que oferece recursos de IA completos em quatro áreas principais: data centers de última geração; infraestrutura de alto desempenho e plataformas em nuvem; modelos avançados de IA; e soluções de IA transformadoras.

O investimento se baseia na parceria de grande escala anunciada em novembro de 2025 no Fórum de Investimento EUA-Arábia Saudita, sob o qual a Humain e a xAI se comprometeram a desenvolver conjuntamente mais de 500 MW de data center de IA de última geração e infraestrutura de computação, além de implantar os modelos Grok da xAI na Arábia Saudita. Juntas, essas iniciativas aprofundam o alinhamento de longo prazo e ampliam o papel da HUMAIN de parceiro estratégico para principal acionista global da xAI.

Visando o futuro, a estratégia da HUMAIN inclui a busca de investimentos adicionais em inteligência artificial, tecnologias de fronteira e infraestrutura crítica.

Sobre a HUMAIN

A HUMAIN, empresa PIF, é uma empresa global de inteligência artificial que oferece recursos de IA completos em quatro áreas principais: data centers de última geração; infraestrutura de hiperdesempenho e plataformas em nuvem; modelos avançados de IA, incluindo alguns dos modelos de grande linguagem árabe mais avançados do mundo desenvolvidos no mundo árabe; e soluções de IA transformadoras que combinam insights profundos do setor com execução no mundo real.

O modelo de ponta a ponta da HUMAIN atende a organizações do setor público e privado, possibilitando valor em todos os setores, promovendo a transformação digital e fortalecendo os recursos por meio da colaboração entre humanos e IA. Com um portfólio crescente de produtos de IA específicos do setor e uma missão focada no desenvolvimento da propriedade intelectual e na liderança global de talentos, a HUMAIN foi projetada para a competitividade internacional e a excelência tecnológica.

Declaração Prospectiva:

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas com base em expectativas e suposições atuais. Os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. A HUMAIN não se compromete a atualizar estas declarações.

Consultas da imprensa:

Para mais detalhes sobre a HUMAIN, acesse humain.com.

Para consultas da imprensa, entre em contato com:

Hana Nemec, Chefe de Comunicações e RP

[email protected]

