LONDRES, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A corretora de multiativos Vantage Markets ("Vantage") orgulhosamente anuncia a fase "Reborn" de sua campanha "Reborn a Trader" em colaboração com a equipe NEOM McLaren Extreme E. Essa colaboração mais recente apresenta duas entrevistas exclusivas com os pilotos da NEOM McLaren Extreme E, Mattias Ekström e Cristina Gutierrez, que contam suas histórias pessoais sobre como "renasceram" em suas carreiras atuais, ao mesmo tempo em que comentam seus desafios e a transformação que sofreram.

NEOM McLaren Extreme E se une à Vantage Markets para dar início à fase “Reborn” da campanha “Reborn a Trader"

Mattias Ekström fala em sua entrevista sobre o processo de transição das corridas de rua para as corridas de rali. "Meu sonho era ser um piloto de DTM. A poeira e o cascalho vieram mais tarde na minha vida", explicou. Ekström falou sobre seus longos anos de treinamento intenso em lagos congelados, antes mesmo de tentar dirigir em estradas de cascalho. "Levei de 5 a 6 anos para começar a sentir que estava pegando o jeito da coisa. Transformar um piloto de corrida em um piloto de rali? Uns poucos caras tentaram e descobriram que não é fácil."

Cristina Gutierrez trocou a carreira de dentista pela de piloto profissional e relatou sua jornada em busca de seus sonhos contra todas as probabilidades. "Quando eu era bem pequena, nunca pensei em ser uma piloto profissional. Às vezes, você não sabe se os seus sonhos se realizarão, mas precisa lutar por eles. A vida pode nos surpreender", diz ela. Gutierrez fez considerações práticas quando iniciou sua carreira no automobilismo trabalhando em meio período, mas sabia onde queria chegar. "Depois de concluir meus estudos de odontologia, resolvi parar porque queria me dedicar 100% às corridas."

A campanha "Reborn a Trader" foi criada para criar uma conexão emocional com os traders, concentrando-se na jornada de aprendizado, crescimento e capacitação financeira. Ao fornecer recursos educacionais, ferramentas avançadas e informações estratégicas, a campanha visa equipar os traders com o conhecimento e as habilidades para tomar decisões financeiras bem fundamentadas. A campanha é dividida em três segmentos: React (reagir), Rethink (repensar) e Reborn (renascer), cada um deles representando um princípio essencial para que os traders prosperem. Com essa campanha, a Vantage pretende inspirar os traders a aceitarem as mudanças, repensarem suas estratégias e evoluírem continuamente no dinâmico mundo do trading.

David Shayer, CEO da Vantage UK, afirma: "A fase 'Reborn' resume a essência do que é ser um trader. Trata-se de aceitar as mudanças, superar os desafios e evoluir sempre. Temos orgulho de nossa parceria com a NEOM McLaren Extreme E para inspirar nossos traders com essas poderosas histórias de transformação."

Para mais informações sobre a campanha da marca "Reborn a Trader", visite https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

Sobre a Vantage UK

Vantage UK (ou Vantage Markets) é uma corretora multimercado que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar Contratos por Diferença (CFDs) em Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 14 anos de experiência no mercado, a Vantage UK supera o papel de mera corretora, fornecendo um ecossistema de trading de confiança e uma plataforma intuitiva que permite aos clientes aproveitar as oportunidades de trading.

negocie de forma mais inteligente @vantage

https://www.vantagemarkets.co.uk/

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada pelo piloto de corridas neozelandês Bruce McLaren em 1963. A equipe participou de sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966 e, desde então, a McLaren venceu 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1, as 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa e as 500 Milhas de Indianápolis em três oportunidades.

Atualmente, a equipe está disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA com Lando Norris e Daniel Ricciardo, a Série INDYCAR com os pilotos da Arrow McLaren SP, Pato O'Ward e Felix Rosenqvist, e o Campeonato Extreme E com Tanner Foust e Emma Gilmour.

A McLaren foi a primeira equipe de F1 a receber o certificado de neutralidade de carbono há dez anos e manteve com sucesso o Carbon Trust Standard Award, mais recentemente em fevereiro de 2021. Foi também a primeira equipe a receber o Prêmio Ambiental do Instituto FIA em 2013, que tem mantido sempre no nível de três estrelas.

Em 2021, a McLaren assinou o Compromisso de Esportes para Ação Climática da ONU e o compromisso de Corrida Zero da ONU, demonstrando o compromisso da equipe em se tornar uma cidadã global responsável no combate às mudanças climáticas.

