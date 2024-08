NEOM McLaren Extreme E dołącza do Vantage Markets, by rozpalić fazę „Reborn" kampanii „Reborn a Trader"

LONDYN, 28 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Globalny broker działający na wielu rynkach obrotu instrumentami finansowymi Vantage Markets („Vantage") z dumą ogłasza fazę „Reborn" (ponowne narodziny) swojej kampanii „Reborn a Trader" realizowanej we współpracy z zespołem NEOM McLaren Extreme E. W ramach najnowszej współpracy zorganizowano dwa ekskluzywne wywiady z kierowcami NEOM McLaren, Mattiasem Ekströmem i Cristiną Gutierrez, którzy przedstawili swoje osobiste historie „ponownych narodzin" do obecnej ścieżki zawodowej, omawiając wyzwania, które napotkali po drodze i przemianę przez którą przeszli.

W swoim wywiadzie Mattias Ekström opowiada o przejściu z wyścigów szosowych do rajdów. „Moim marzeniem było zostanie kierowcą DTM. Błoto i żwir doceniłem później - wyjaśnia. Ekström wspomina o latach wyczerpujących treningów na zamarzniętych jeziorach, które odbył zanim w ogóle podjął próbę jazdy po drogach żwirowych. - Zanim poczułem się komfortowo musiało minąć 5-6 lat. Przemiana kierowcy wyścigowego na rajdowca? Paru próbowało i zobaczyło, że to nic łatwego".

Cristina Gutierrez, która zamieniła zawód dentysty na zawód profesjonalnego kierowcy, podzieliła się z nami swoją drogą do marzeń pomimo wielu przeciwności. „Kiedy byłam małą dziewczynką, nigdy nie myślałam, że zostaną profesjonalnym kierowcą. Czasem nie wiesz, czy twoje marzenia mogą się spełnić, ale musisz o nie walczyć. Życie może nas zaskoczyć" - stwierdziła. Gutierrez miała trudności na początku swojej kariery w wyścigach samochodowych, kiedy musiała pracować na pół etatu, ale cały czas wiedziała, gdzie chce być. „Gdy ukończyłam studia stomatologiczne, postanowiłam z tym skończyć, bo chciałam zaangażować się w wyścigi na 100%" - dodała.

Kampania „Reborn a Trader" ma na celu zaangażowanie inwestorów na poziomie emocjonalnym poprzez skupienie się na ścieżce uczenia się, rozwoju i zdobywania samodzielności finansowej. Zapewniając materiały szkoleniowe, zaawansowane narzędzia i strategiczne dane, kampania dąży do przekazania inwestorom wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji finansowych. Kampania dzieli się na trzy segmenty: React, Rethink i Reborn (reakcja, przemyślenie i ponowne narodziny), które odpowiadają kluczowym cechom potrzebnym inwestorom, by osiągnąć sukces. Poprzez kampanię Vantage chce inspirować inwestorów do gotowości na zmiany, przemyślenie swoich strategii i ciągłego rozwoju w dynamicznym świecie handlu.

David Shayer, dyrektor generalny Vantage UK, powiedział: „Faza >>Reborn<< zawiera w sobie esencję tego, czym jest bycie inwestorem. Chodzi w niej o bycie gotowym na zmiany, pokonywanie wyzwań i ciągłą ewolucję. Z dumą nawiązujemy współpracę z NEOM McLaren Extreme E, aby inspirować naszych inwestorów poprzez fascynujące historie transformacji".

Więcej informacji o kampanii marki „Reborn a Trader" można znaleźć na stronie https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

Vantage UK (lub Vantage Markets) jest globalnym brokerem działającym na wielu rynkach obrotu instrumentami finansowymi, który oferuje klientom dostęp do elastycznych i solidnych usług obejmujących kontrakty CFD na rynku walutowym, towarowym, indeksów, akcji, funduszy inwestycyjnych notowanych na giełdzie (ETF) i obligacji.

Dysponująca ponad 14-letnim doświadczeniem na rynku spółka Vantage UK to więcej niż broker - spółka zapewnia bezpieczny ekosystem do transakcji na przyjaznej dla użytkownika platformie tradingowej, dzięki której klienci mogą w pełni wykorzystać możliwości transakcyjne.

McLaren Racing

Spółka McLaren Racing została założona przez nowozelandzkiego kierowcę wyścigowego Bruce'a McLarena w 1963 roku. Zespół po raz pierwszy uczestniczył w wyścigu Formuły 1 w 1966 r. Od tego czasu McLaren wywalczył 20 tytułów mistrza świata Formuły 1, ponad 180 Grand Prix Formuły 1, wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans przy pierwszej próbie, a także trzykrotnie zwyciężał w wyścigu Indianapolis 500.

Zespół startuje obecnie w Mistrzostwach Świata Formuły 1 FIA z Lando Norrisem i Danielem Ricciardo, w serii INDYCAR z kierowcami Arrow McLaren SP Pato O'Wardem i Felixem Rosenqvistem oraz w Mistrzostwach Extreme E z Tannerem Foustem i Emmą Gilmour.

Dziesięć lat temu McLaren był pierwszym zespołem F1, który otrzymał certyfikat neutralności węglowej i cały czas utrzymuje nagrodę Carbon Trust Standard, którą zdobył ostatnio w lutym 2021 roku. W 2013 r. zespół, jako pierwszy w F1, otrzymał również trzygwiazdkową nagrodę Akredytacji Zrównoważonego Rozwoju FIA w ramach Certyfikacji Środowiskowej FIA i utrzymuje ją do dzisiaj.

W 2021 r. McLaren został sygnatariuszem zobowiązania ONZ w zakresie działań sportu na rzecz klimatu oraz zobowiązania ONZ „Race to Zero", co podkreśla zaangażowanie zespołu w bycie odpowiedzialnym obywatelem świata walczącym ze zmianami klimatu.

