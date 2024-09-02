NEOM McLaren Extreme E присоединяется к Vantage Markets, чтобы запустить этап "Reborn" кампании "Reborn a Trader"

ЛОНДОН, 2 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Мультиактивный Брокер Vantage Markets («Vantage») с гордостью объявляет о начале этапа «Reborn» своей кампании «Возродись Трейдером» в сотрудничестве с командой Neom McLaren Extreme E. Это сотрудничество включает в себя два эксклюзивных интервью с пилотами Neom McLaren Extreme E, Маттиасом Экстрёмом (Mattias Ekström) и Кристиной Гутьеррес (Cristina Gutierrez), которые делятся своими личными историями о том, как они «Reborn» в своей нынешней карьере, обсуждая вызовы, с которыми они столкнулись, и трансформацию, через которую прошли.

NEOM McLaren Extreme E Joins Vantage Markets to Ignite "Reborn" Phase of the "Reborn a Trader" Campaign

В своем интервью Маттиас Экстрём рассказывает о переходе от кольцевых гонок к ралли. «Моей мечтой было стать пилотом DTM. Грязь и гравий случились в моей жизни позже», – объясняет он. Экстрём рассказал о своих многолетних изнурительных тренировках на замерзших озерах, прежде чем он просто попытался проехать по гравийным дорогам. «Мне потребовалось 5-6 лет, прежде чем я начал чувствовать, что у меня все получилось. Превратить кольцевого гонщика в гонщика ралли? Несколько парней попробовали и поняли, что это нелегко».

Кристина Гутьеррес перешла от карьеры в стоматологии к профессиональному вождению и рассказала о своем пути воплощения мечты вопреки всему. «Когда я была совсем маленькой, я и не думала, что стану профессиональным водителем. Иногда вы не знаете, сбудутся ли ваши мечты, но вы должны бороться за них. Жизнь может удивить вас», – говорит она. У Гутьеррес были практические соображения, когда она начала свою карьеру в автоспорте, работая неполный рабочий день, но она знала, где она хочет быть в конечном итоге. «Когда я закончила учебу на стоматолога, я решила остановиться, потому что хотела заниматься гонками на 100%».

Цель кампании «Reborn a Trader» состоит в установлении эмоционального контакта с трейдерами с акцентом на пути обучения, роста и расширения финансовых возможностей. Предоставляя образовательные ресурсы, передовые инструменты и стратегические инсайты, кампания направлена на то, чтобы вооружить трейдеров знаниями и навыками для принятия обоснованных финансовых решений. Кампания разделена на три этапа: React, Rethink и Reborn, каждый из которых представляет собой основной принцип, необходимый для процветания трейдеров. С помощью этой кампании Vantage стремится вдохновить трейдеров принять изменения, переосмыслить свои стратегии и постоянно развиваться в динамичном мире торговли.

Дэвид Шейер (David Shayer), генеральный директор Vantage UK, говорит: «Этап «Reborn» заключает в себе суть того, что значит быть трейдером. Речь идет о принятии изменений, преодолении трудностей и постоянном развитии. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Neom McLaren Extreme E, чтобы вдохновить наших трейдеров этими мощными историями трансформации».

Подробнее о рекламной кампании «Reborn a Trader» читайте на сайте https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

О Vantage UK

Vantage UK (или Vantage Markets) - это брокер смешанных инвестиций, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли контрактами на разницу цен (CFD) на Forex, Сырьевые товары, Индексы, Акции, ETF и Облигации.

Обладая более чем 14-летним опытом работы на рынке, Vantage UK выходит за рамки роли брокера, предоставляя надежную торговую экосистему и дружественную пользователю торговую платформу, которая позволяет клиентам воспользоваться всеми возможностями для трейдинга.

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О Гонках McLaren

McLaren Racing была основана новозеландским гонщиком Брюсом Маклареном (Bruce McLaren) в 1963 году. Команда приняла участие в своей первой гонке Формулы 1 в 1966 году. С тех пор McLaren выиграла 20 чемпионатов мира Формулы 1, более 180 Гран-при Формулы 1, 24 часа Ле-Мана с первой попытки и Индианаполис 500 три раза.

В настоящее время команда участвует в чемпионате мира FIA Formula 1 с Ландо Норрисом (Lando Norris) и Даниэлем Риккардо (Daniel Ricciardo) в серии INDYCAR с пилотами Arrow McLaren SP Пато О'Уордом (Pato O'Ward) и Феликсом Розенквистом (Felix Rosenqvist), а также в чемпионате Extreme E с Таннером Фустом *Tanner Foust) и Эммой Гилмор (Emma Gilmour).

McLaren была первой командой Формулы-1, получившей сертификат углеродной нейтральности десять лет назад, и успешно удерживает награду Carbon Trust Standard Award, завоевав ее в последний раз в феврале 2021 года. Это также первая команда, получившая экологическую премию Института FIA (FIA Institute's Environmental Award) в 2013 году, которую она последовательно удерживала на уровне трех звезд.

В 2021 году McLaren подписала обязательства ООН «Спорт ради климата» и «Гонка к нулю», что свидетельствует о приверженности команды быть ответственным гражданином мира в борьбе с изменением климата.

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