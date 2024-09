NEOM McLaren Extreme E Berkolaborasi dengan Vantage Markets dalam Segmen "Reborn" sebagai Bagian dari Program "Reborn a Trader"

Dalam wawancara ini, Mattias Ekström menceritakan transisi karier dari ajang balap di lintasan jalan raya (road racing) menuju balap reli. "Saya bercita-cita menjadi pembalap DTM. Lalu, saya berkiprah di ajang balap reli," jelasnya. Ekström mengenang masa-masa pelatihan yang penuh tantangan di danau beku sebelum mulai berlomba di lintasan tanah. "Saya bahkan membutuhkan waktu 5-6 tahun untuk menguasai keahlian ini. Beralih dari pebalap biasa menjadi pembalap reli? Beberapa orang telah mencobanya dan menghadapi kesulitan."

Cristina Gutierrez beralih menjadi pembalap profesional setelah bekerja sebagai dokter gigi. Dia pun berbagi pengalaman tentang mengejar impian. "Ketika masih kecil, saya tidak pernah bermimpi menjadi pembalap profesional. Kita kadang tidak menyadari apakah cita-cita kita benar-benar tercapai. Namun, Anda harus tetap berusaha. Banyak kejutan dalam kehidupan kita," ungkapnya. Gutierrez mengambil banyak pertimbangan saat memulai berkarier di ajang balap dan bekerja paruh waktu. Namun, dia menyadari bahwa dia harus berkarier total sebagai pembalap profesional. "Setelah saya menyelesaikan kuliah di fakultas kedokteran gigi, saya memutuskan untuk mengakhirinya, sebab saya ingin berkomitmen penuh 100% di ajang balap."

Program "Reborn a Trader" menyentuh sisi emosional kalangan trader, mengungkap perjalanan sejumlah orang ketika belajar, berkembang, dan mewujudkan pemberdayaan finansial. Dengan menyediakan materi edukasi, sarana canggih, dan analisis strategis, program ini membekali trader dengan wawasan dan keahlian untuk mengambil keputusan secara lebih baik. Program ini terdiri atas tiga segmen: "React", "Rethink", dan "Reborn". Setiap segmen membahas prinsip utama yang penting untuk perkembangan trader. Melalui program ini, Vantage ingin menginspirasi trader agar berani membuat perubahan, mengkaji kembali strateginya, serta selalu berevolusi di tengah dunia trading yang dinamis.

David Shayer, CEO, Vantage UK, berkata, "Segmen 'Reborn' membahas hal-hal esensial yang perlu dimiliki seorang trader. Seorang trader harus berani menghadapi perubahan, membuat terobosan dengan menjawab berbagai tantangan, serta selalu berkembang. Kami bangga berkolaborasi dengan NEOM McLaren Extreme E dan menginspirasi trader dengan kisah transformasi yang menarik."

Informasi lebih lanjut tentang program "Reborn a Trader" tersedia di https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

Tentang Vantage UK

Vantage UK (atau Vantage Markets) adalah broker multiaset yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk trading produk Contracts for Difference (CFD) pada Forex, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 14 tahun, peran Vantage UK lebih dari sekadar broker. Vantage UK menyediakan ekosistem trading aset yang tepercaya, serta platform trading yang mudah dipakai agar klien bisa menangkap peluang trading aset.

trade smarter @vantage

https://www.vantagemarkets.co.uk/

Peringatan tentang risiko trading: Produk CFD dan Spreadbets adalah instrumen investasi yang kompleks. Risiko trader mengalami kerugian sangat tinggi akibat penggunaan dana pinjaman (leverage). Bahkan, 72,5% investor ritel mengalami kerugian dalam trading CFD dan Spreadbets pada platform Vantage. Anda harus benar-benar memahami cara kerja CFD dan Spreadbets, serta mempelajari profil risiko Anda.

Informasi dalam rilis berita ini disusun pada 15 Agustus 2024 dan berpotensi mengalami perubahan. Informasi tersebut hanya merupakan materi edukasi dan tidak mempertimbangkan target, kondisi keuangan, atau kebutuhan Anda. Maka, informasi tersebut bukan merupakan rekomendasi berinvestasi. Kami menganjurkan Anda agar mencari informasi yang independen jika diperlukan. Informasi tersebut tidak disusun menurut regulasi yang menjaga independensi dalam riset investasi. Vantage tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan informasi tersebut. Materi ini hanya memuat angka-angka kinerja historis atau masa lalu. Untuk itu, Anda sebaiknya tidak bergantung pada informasi tersebut. Estimasi lain, pernyataan prospektif, dan perkiraan lain tidak memiliki jaminan. Informasi di situs ini, serta produk dan layanan yang ditawarkan bukan untuk investor di negara atau wilayah hukum yang melarang distribusi produk tersebut menurut regulasi lokal.

Tentang McLaren Racing

McLaren Racing didirikan pembalap Selandia Baru, Bruce McLaren, pada 1963. Tim McLaren Racing mengikuti balap Formula 1 untuk pertama kali pada 1966. McLaren telah memenangi 20 kejuaraan dunia Formula 1, lebih dari 180 Grand Prix Formula 1, menjuarai Le Mans 24 Hours ketika baru pertama kali mengikutinya, serta tiga kali memenangi ajang balap Indianapolis 500.

McLaren Racing saat ini mengikuti ajang FIA Formula 1 World Championship bersama dua pembalap, Lando Norris dan Daniel Ricciardo, ajang INDYCAR Series bersama dua pembalap, Pato O'Ward dan Felix Rosenqvist, serta Extreme E Championship bersama dua pembalap Tanner Foust dan Emma Gilmour.

McLaren menjadi tim F1 pertama yang meraih sertifikasi carbon neutral 10 tahun lalu, serta sukses mempertahankan "Carbon Trust Standard Award" pada Februari 2021. McLaren juga merupakan tim pertama yang meraih Environmental Award dari FIA Institute pada 2013, serta terus mempertahankan level three-star.

Pada 2021, McLaren menandatangani UN Sports for Climate Action Commitment dan UN Race to Zero sebagai komitmen untuk menjadi warga global yang bertanggung jawab memerangi perubahan iklim.

SOURCE Vantage