Next Level Aviation® e Aeras Aviation assinam acordo USM para acessórios de motores da família CFM56

DANIA BEACH, Flórida, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Next Level Aviation® (NLA), fornecedora líder global de aeronaves comerciais e motores a jato usou material utilizável (USM) e Aeras A Aviation, uma empresa global de gestão de ativos especializada em ativos de motores em fim de vida para desmontagem e desmontagem, celebrou um contrato de remessa USM que abrange acessórios de motores da família CFM56.

Como parte do acordo, a Aeras Aviation consignará os acessórios do motor de suas desmontagens CFM56-5B e -7B para a Next Level Aviation®, após o que a NLA cuidará do gerenciamento de reparos, qualidade, armazenamento e logística do estoque consignado. A Next Level Aviation® venderá então o material CFM56 utilizável globalmente para apoiar as bases de clientes mundiais de ambas as empresas com acessórios de motor USM em prazos de entrega e preços líderes de mercado.

O presidente e CEO da Next Level Aviation®, Jack Gordon, comentou: "Estamos orgulhosos da parceria com a Aeras Aviation neste acordo de remessa de acessórios de motor CFM56 para aumentar ainda mais a capacidade da NLA de apoiar nossa base global de clientes, e a da Aeras, com acessórios de motor CFM56 reparáveis de baixo custo."

"Quando surgiu a oportunidade de parceria com a Aeras Aviation, foi uma decisão fácil. Eles têm um grupo de gerenciamento experiente que fornecerá um fluxo constante de material para nossos clientes nos próximos anos. Não poderíamos estar mais entusiasmados em trabalhar juntos com uma equipe tão excelente", disse Matt Dreyer, vice-presidente executivo de cadeia de suprimentos da Next Level Aviation®.

O Diretor Geral da Aeras Aviation, Demetrios Bradshaw, declarou: "Estamos entusiasmados em anunciar nossa parceria com a Next Level Aviation. Esta colaboração representa uma excelente oportunidade para ambas as organizações aproveitarem os pontos fortes uma da outra e impulsionarem a inovação na nossa indústria. Juntos, esperamos alcançar nossos objetivos comuns e entregar valor ainda maior aos nossos clientes."

"Nossa parceria com a Next Level Aviation é um marco significativo para a Aeras Aviation. A experiência e os recursos combinados de nossas duas organizações sem dúvida aumentarão nossa capacidade de oferecer serviços excepcionais aos nossos clientes no setor de aviação", comentou o Diretor de Programas de Comércio de Ativos e Motores da Aeras Aviation, Aran Tindall.

Sobre a Next Level Aviation®

Next Level Aviation® é um fornecedor credenciado pela ASA-100 e em conformidade com a Circular Consultiva 00-56B da FAA que armazena material utilizável para aeronaves comerciais/motores a jato (USM) ) para todas as plataformas de aeronaves Boeing e Airbus e motores a jato associados.A Next Level se concentra especificamente no estoque de peças de reposição para as famílias de aeronaves Boeing 737 e Airbus A320 e seus motores a jato associados, que atualmente representam cerca de 70% da frota comercial internacional.

Fundada em março de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer e Matt Dreyer, a Next Level Aviation® se tornou um importante fornecedor global de materiais utilizáveis para aeronaves comerciais/motores de jato. Para obter mais informações, entre em contato com Jack Gordon ([email protected]) ou visite nextlevelaviation.net.

Sobre a Aeras Aviation

Aeras DWC LLC (t/a Aeras Aviation) é uma empresa global de gerenciamento de ativos com certificação ISO e ASA especializada na venda e compra de ativos completos de motores, oferecendo uma solução de fim de vida para motores até peças de componentes.

Aeras Aviation concentra-se em diversas plataformas de motores, incluindo CFM56-3/-5/-7, CF6-80C2, PW4000 e V2500, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo desmontagens de motores, programas de gerenciamento de motores, programas de salvamento de materiais, programas de troca de pás de ventiladores e serviços técnicos. .

Fundada em outubro de 2017 em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Em 7 anos, a Aeras Aviation abriu dois escritórios adicionais no Reino Unido e nos EUA com uma equipe de 20 funcionários. Este crescimento geográfico permitiu à Aeras Aviation apoiar as principais companhias aéreas, MRO e revendedores da indústria em todo o mundo, e posicionou-se respeitosamente dentro da indústria, como um fornecedor de motores confiável e confiável.

Para mais informações sobre a Aeras Aviation, entre em contato conosco: [email protected]. Ou visite www.aerasaviation.com.

