Next Level Aviation® et Aeras Aviation concluent un accord USM pour les accessoires de moteur de la famille CFM56

DANIA BEACH, Floride, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation ® (NLA), un fournisseur mondial de premier plan d'aéronefs commerciaux et de moteurs à réaction usagés (USM), et Aeras Aviation, une société mondiale de gestion d'actifs spécialisée dans les moteurs en fin de vie pour le démontage et les pièces détachéesont conclu un accord de consignation USM couvrant les accessoires de moteur de la famille CFM56.

Dans le cadre de cet accord, Aeras Aviation enverra les accessoires de moteur de leurs démontages CFM56-5B et -7B à Next Level Aviation® après quoi NLA s'occupera de la gestion des réparations, de la qualité, de l'entreposage et de la logistique pour l'inventaire consigné. Next Level Aviation® vendra ensuite le matériel CFM56 utilisable dans le monde entier pour soutenir les bases de clients des deux entreprises dans le monde entier grâce à l'USM des accessoires de moteur, à des délais d'exécution et à des prix de pointe.

Jack Gordon, président-directeur général de Next Level Aviation®, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à Aeras Aviation dans le cadre de cet accord d'envoi d'accessoires pour moteurs CFM56 afin d'améliorer davantage la capacité de la NLA à soutenir notre clientèle mondiale et celle d'Aeras avec des accessoires de moteurs CFM56 moins coûteux. »

« Lorsque l'occasion de s'associer à Aeras Aviation s'est présentée, la décision a été facile. Ils disposent d'un groupe de gestion expérimenté qui fournira un flux régulier de matériel à nos clients pour les années à venir. « Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de travailler avec une équipe aussi formidable", a déclaré Matt Dreyer, vice-président exécutif de la chaîne d'approvisionnement pour Next Level Aviation®.

Demetrios Bradshaw, directeur général d'Aeras Aviation, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Next Level Aviation. Cette collaboration représente une opportunité passionnante pour les deux organisations de tirer parti des forces de chacun et de stimuler l'innovation dans notre secteur. Ensemble, nous sommes impatients d'atteindre nos objectifs communs et d'offrir encore plus de valeur à nos clients."

« Notre partenariat avec Next Level Aviation marque une étape importante pour Aeras Aviation. L'expertise et les ressources combinées de nos deux organisations renforceront sans aucun doute notre capacité à fournir un service exceptionnel à nos clients du secteur de l'aviation", a déclaré Aran Tindall, directeur du trading d'actifs et des programmes de moteurs d'Aeras Aviation.

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité par l'ASA-100 et conforme à la circulaire consultative 00-56B de la FAA qui stocke du matériel utilisable (USM) pour toutes les plateformes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level se concentre spécifiquement sur l'entreposage de pièces de rechange pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte commerciale mondiale.

Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'avions commerciaux/moteurs à réaction usagés. Pour plus d'informations, veuillez contacter Jack Gordon ( [email protected] ) ou consulter nextlevelaviation.net .

À propos d'Aeras Aviation

Aeras DWC LLC (t/a Aeras Aviation) est une société de gestion d'actifs mondiale accréditée ISO et ASA qui se spécialise dans la vente et l'achat d'actifs complets de moteurs, offrant une solution de fin de vie pour les moteurs jusqu'aux composants de pièces détachées.

Aeras Aviation se concentre sur plusieurs plateformes de moteurs, notamment le CFM56-3/-5/-7, le CF6-80C2, le PW4000 et le V2500, offrant une variété de services, notamment des démontages de moteurs, des programmes de gestion des moteurs, des programmes de sauvetage des matériaux, des programmes d'échange de pales de ventilateur et des services techniques.

Fondée en octobre 2017 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. En 7 ans, Aeras Aviation a ouvert deux bureaux supplémentaires au Royaume-Uni et aux États-Unis avec une équipe de 20 employés. Cette croissance géographique a permis à Aeras Aviation de soutenir les principaux revendeurs de compagnies aériennes, de MRO et de l'industrie dans le monde entier, et s'est positionnée de manière respectueuse au sein de l'industrie, en tant que fournisseur de moteurs fiable et de confiance.

Pour plus d'informations sur Aeras Aviation, veuillez nous contacter : [email protected] . Ou consultez www.aerasaviation.com .