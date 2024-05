Next Level Aviation® y Aeras Aviation firman un acuerdo USM para los accesorios del motor de la familia CFM56

DANIA BEACH, Florida, 21 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA, por sus siglas en inglés), un proveedor global líder de aviones comerciales y motores a reacción que utiliza material utilizable (USM, por sus siglas en inglés), y Aeras Aviation, una empresa global de gestión de activos especializada en activos de motores al final de su vida útil para desmontaje y desconexión, han celebrado un acuerdo de consignación de USM que cubre los accesorios del motor de la familia CFM56.

Como parte del acuerdo, Aeras Aviation consignará los accesorios del motor de sus desmontajes CFM56-5B y -7B a Next Level Aviation®, después de lo cual NLA se encargará de la gestión de reparaciones, la calidad, el almacenamiento y la logística del inventario consignado. Next Level Aviation® luego venderá el material útil CFM56 a nivel mundial para respaldar las bases de clientes mundiales de ambas compañías con accesorios de motor USM en tiempos de respuesta y precios líderes en el mercado.

El presidente y director ejecutivo de Next Level Aviation®, Jack Gordon, comentó: "Nos enorgullece asociarnos con Aeras Aviation en este acuerdo de envío de accesorios para motores CFM56 para mejorar aún más la capacidad de NLA para respaldar a nuestra base de clientes globales y a la de Aeras con accesorios de motor CFM56 reparables de menor costo".

"Cuando surgió la oportunidad de asociarse con Aeras Aviation, fue una decisión fácil. Tienen un grupo de gestión experimentado que proporcionará un flujo constante de material para nuestros clientes en los próximos años. No podríamos estar más emocionados de trabajar juntos con un equipo tan grande ", dijo Matt Dreyer, Vicepresidente Ejecutivo de Cadena de Suministro de Next Level Aviation®.

El Director General de Aeras Aviation, Demetrios Bradshaw, declaró: "Estamos encantados de anunciar nuestra asociación con Next Level Aviation. Esta colaboración representa una oportunidad emocionante para que ambas organizaciones aprovechen las fortalezas de la otra e impulsen la innovación en nuestra industria. Juntos, esperamos lograr nuestros objetivos compartidos y ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes ".

"Nuestra asociación con Next Level Aviation supone un hito importante para Aeras Aviation. La experiencia y los recursos combinados de nuestras dos organizaciones sin duda mejorarán nuestra capacidad de brindar un servicio excepcional a nuestros clientes en la industria de la aviación ", comentó Aran Tindall, Director de Programas de Comercio de Activos y Motores de Aeras Aviation.

Acerca de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por ASA-100 y compatible con la Circular de Asesoramiento FAA 00-56B que abastece aviones comerciales/motores a reacción utilizados para todas las plataformas de aviones Boeing y Airbus y motores a reacción asociados. Next Level se centra específicamente en el almacenamiento de piezas de repuesto para las familias de aviones Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción asociados, que actualmente representan alrededor del 70 % de la flota comercial mundial.

Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer y Matt Dreyer, Next Level Aviation® se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de material utilizable para aviones comerciales/motores a reacción. Para obtener más información, comuníquese con Jack Gordon ([email protected]) o visite nextlevelaviation.net.

Acerca de Aeras Aviation

Aeras DWC LLC (t/a Aeras Aviation) es una empresa de gestión de activos global acreditada por ISO y asa que se especializa en la venta y compra de activos completos de motores, ofreciendo una solución de fin de vida útil para motores hasta componentes de piezas.

Aeras Aviation se enfoca en varias plataformas de motores, incluyendo CFM56-3/-5/-7, CF6-80C2, PW4000 y V2500, ofreciendo una variedad de servicios que incluyen Desmontajes de Motores, Programas de Gestión de Motores, Programas de Salvación de Materiales, Programas de Intercambio de Palas de Ventiladores y Servicios Técnicos.

Establecida en octubre de 2017 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. En 7 años, Aeras Aviation ha abierto dos oficinas adicionales en el Reino Unido y los Estados Unidos con un equipo de 20 empleados. Este crecimiento geográfico ha permitido a Aeras Aviation apoyar a las principales aerolíneas, MRO y revendedores de la industria en todo el mundo, y se ha posicionado respetuosamente dentro de la industria, como un proveedor de motores confiable y confiable.

Para obtener más información sobre Aeras Aviation, contáctenos: [email protected]. O visite www.aerasaviation.com.

