Next Level Aviation® 與 Aeras Aviation 簽訂 CFM56 系列引擎配件 USM 協議

佛羅里達州達尼亞灘2024年5月21日 /美通社/ -- 全球領先商用飛機和噴射引擎二手可用航材 (USM) 供應商Next Level Aviation® (NLA) 與專門從事拆卸和部份銷售的全球資產管理公司 Aeras Aviation，已簽訂涵蓋 CFM56 系列引擎配件的 USM 託運協議。

Aeras Aviation 將從 CFM56-5B 和 -7B 拆卸引擎配件和交予 Next Level Aviation®，而 NLA 便為託運庫存而負責維修管理、質素管理、倉儲和物流，此乃協議的一部份。Next Level Aviation® 隨後於全球銷售可用的 CFM56 物料，除了以市場領先周轉時間和價格提供引擎配件 USM，也支援兩間公司的全球客戶群。

Next Level Aviation® 主席兼行政總裁 Jack Gordon 表示：「我們很高興與 Aeras Aviation 簽訂 CFM56 引擎配件託運協議，進一步增強 NLA 透過低成本可用 CFM56 引擎配件來支援我們及 Aeras 全球客戶群的能力。」

Next Level Aviation® 供應鏈執行副總裁 Matt Dreyer 表示：「當我們有機會與 Aeras Aviation 合作，這是個容易決定。Aeras Aviation 擁有經驗豐富的管理團隊，將於未來幾年為我們的客戶提供穩定材料流。我們能與如此優秀的團隊合作，感到非常高興。」

Aeras Aviation 董事總經理 Demetrios Bradshaw 表示：「我們很高興宣佈與 Next Level Aviation 建立合作關係。這項合作對兩間公司是個令人興奮的機會，充份互相利用彼此的優點，推動我們產業的創新。我們期待實現共同目標，並為我們的客戶提供更高價值。」

Aeras Aviation 資產交易和引擎計劃總監 Aran Tindall 表示：「我們與 Next Level Aviation 的合作關係，標誌着 Aeras Aviation 的一個重要里程碑。我們兩間公司結合彼此的專業知識和資源，將無疑地增強我們為航空業客戶提供卓越服務的能力。」

關於 Next Level Aviation ®

Next Level Aviation® 是 ASA-100 認可兼符合「美國航空管理局諮詢通告」(FAA Advisory Circular) 00-56B 的供應商，現為所有「波音」(Boeing) 和「空中巴士」(Airbus) 飛機平台，以及相關噴射引擎儲存商用飛機/噴射引擎二手可用航材 (USM)。Next Level 專注於為「波音」 737 和「空中巴士」 A320 系列飛機及噴射引擎提供配件，而這兩大系列飛機目前佔全球商用機隊約 70% 的比例。

Next Level Aviation® 於 2013 年 3 月成立，由 Jack Gordon、Mike Dreyer 和 Matt Dreyer 創辦，已發展成為商用飛機/噴氣引擎二手可用航材的全球頂級供應商。 如欲更多資料，請聯絡 Jack Gordon（[email protected]）或瀏覽 nextlevelaviation.net。

關於 Aeras Aviation

Aeras DWC LLC（t/a Aeras Aviation）是一間獲 ISO 和 ASA 認可的全球資產管理公司，專門從事完整引擎資產銷售和購買，為引擎到零件提供生命週期結束的解決方案。

Aeras Aviation 專注多個引擎平台，包括 CFM56-3/-5/-7、CF6-80C2、PW4000 和 V2500。該公司提供各種服務，包括引擎拆卸、引擎管理計劃、物料救援計劃、風扇葉片交換計劃和技術服務。

Aeras Aviation 於 2017 年 10 月，在阿拉伯聯合酋長國杜拜成立。在 7 年內，Aeras Aviation 在英國和美國開設兩個辦事處，擁有 20 名員工的運營團隊。Aeras Aviation 在這地理環境成長，除了有助為全球頂級航空公司、MRO 和行業經銷商提供支援，並於業內自己定位為值得信賴兼可靠的引擎供應商。

如欲更多 Aeras Aviation 資料，請與我們聯絡：[email protected] 或瀏覽www.aerasaviation.com。

SOURCE Next Level Aviation