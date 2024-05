Next Level Aviation® und Aeras Aviation schließen USM-Vereinbarung für Triebwerkszubehör der CFM56-Familie

DANIA BEACH, Fla., 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), ein weltweit führender Anbieter von gebrauchtem Material für Verkehrsflugzeuge und Düsentriebwerke (USM), und Aeras Aviation, ein globales Asset-Management-Unternehmen, das sich auf Triebwerke am Ende ihrer Lebensdauer spezialisiert hat, haben eine USM-Konsignationsvereinbarung über Triebwerkszubehör der CFM56-Familie geschlossen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Aeras Aviation Triebwerkszubehör aus seinen CFM56-5B- und -7B-Teardowns an Next Level Aviation® liefern, woraufhin NLA das Reparaturmanagement, die Qualität, die Lagerhaltung und die Logistik für den eingelieferten Bestand übernimmt. Next Level Aviation® wird dann das wartungsfähige CFM56-Material global verkaufen, um die weltweiten Kundenstämme beider Unternehmen mit USM-Triebwerkszubehör zu marktführenden Durchlaufzeiten und Preisen zu unterstützen.

Jack Gordon, Chairman und CEO von Next Level Aviation®, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, mit Aeras Aviation eine Vereinbarung über die Lieferung von CFM56-Triebwerkszubehör zu schließen, die es NLA ermöglicht, unseren und Aeras' weltweiten Kundenstamm mit kostengünstigem, wartungsfähigem CFM56-Triebwerkszubehör zu unterstützen.

„Als sich die Gelegenheit bot, mit Aeras Aviation zusammenzuarbeiten, war es eine leichte Entscheidung. Sie verfügen über eine erfahrene Managementgruppe, die unseren Kunden über Jahre hinweg einen stetigen Strom von Material liefern wird. Wir freuen uns sehr, mit einem so großartigen Team zusammenzuarbeiten", sagte Matt Dreyer, Executive Vice President of Supply Chain bei Next Level Aviation®.

Der Geschäftsführer von Aeras Aviation, Demetrios Bradshaw, erklärte: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Next Level Aviation bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit stellt für beide Organisationen eine interessante Möglichkeit dar, die Stärken des jeweils anderen zu nutzen und die Innovation in unserer Branche voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten".

„Unsere Partnerschaft mit Next Level Aviation ist ein wichtiger Meilenstein für Aeras Aviation. Das kombinierte Fachwissen und die Ressourcen unserer beiden Unternehmen werden zweifellos unsere Fähigkeit verbessern, unseren Kunden in der Luftfahrtindustrie einen außergewöhnlichen Service zu bieten", kommentierte Aran Tindall, Director of Asset Trading & Engine Programs bei Aeras Aviation.

Über Next Level Aviation ® Next Level Aviation® ist ein ASA-100-akkreditierter und mit dem FAA Advisory Circular 00-56B konformer Lieferant, der gebrauchte gebrauchsfähige Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und die dazugehörigen Triebwerke lagert. Next Level konzentriert sich speziell auf die Bevorratung von Ersatzteilen für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Triebwerke, die derzeit rund 70 % der weltweiten Verkehrsflotte ausmachen.

Das im März 2013 von Jack Gordon, Mike Dreyer und Matt Dreyer gegründete Unternehmen Next Level Aviation® hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von gebrauchtem Material für Verkehrsflugzeuge und Triebwerke entwickelt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Jack Gordon ([email protected]) oder besuchen Sie nextlevelaviation.net.

Über Aeras Aviation

Aeras DWC LLC (t/a Aeras Aviation) ist ein ISO- und ASA-zertifiziertes, weltweit tätiges Asset-Management-Unternehmen, das sich auf den Verkauf und Ankauf kompletter Triebwerksanlagen spezialisiert hat und eine End-of-Life-Lösung für Triebwerke bis hin zu Einzelkomponenten anbietet.

Aeras Aviation konzentriert sich auf verschiedene Triebwerksplattformen, darunter CFM56-3/-5/-7, CF6-80C2, PW4000 und V2500, und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Triebwerkszerlegungen, Triebwerksmanagementprogramme, Materialrückgewinnungsprogramme, Fan Blade Exchange Programme und technische Dienstleistungen.

Gegründet im Oktober 2017 in Dubai, VAE. Innerhalb von 7 Jahren hat Aeras Aviation zwei weitere Niederlassungen im Vereinigten Königreich und in den USA mit einem Team von 20 Mitarbeitern eröffnet. Dieses geografische Wachstum hat es Aeras Aviation ermöglicht, weltweit führende Fluggesellschaften, MROs und Wiederverkäufer zu unterstützen, und hat sich in der Branche als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Triebwerkslieferant positioniert.

Wenn Sie weitere Informationen über Aeras Aviation wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: [email protected]. Oder besuchen Sie www.aerasaviation.com.

