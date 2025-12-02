A Next Level Aviation® garante o aumento da linha de crédito para $ 80 milhões com o PNC Bank

A linha de crédito de capital de giro aumentada foi aumentada para $ 75MM nos EUA e $ 5MM adicionais para a Next Level Aviation-Ireland, Ltd.

PRAIA DE DANIA, Flórida E DUBLIN, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), líder na distribuição global de material usado aproveitável para manutenção (USM) para todas as aeronaves comerciais da Boeing e da Airbus e plataformas de motores a jato associadas, garantiu um aumento em sua linha de crédito rotativo com o PNC Bank para a controladora com sede nos EUA de $ 50 milhões para $ 75 milhões, bem como uma linha de crédito adicional de $ 5 milhões para a subsidiária irlandesa, Next Level Aviation-Ireland, Ltd (NLAI). Ambas as linhas de crédito têm o potencial de se expandir ao longo do tempo, à medida que o NLA e o NLAI crescem.

Esse aumento significativo da linha de crédito de capital de giro permitirá que a Next Level Aviation® aumente o estoque de materiais para manutenção, continue a expandir sua presença geográfica, além de apoiar a diversificação da NLA em outras linhas de negócios complementares.

O presidente e CEO da Next Level Aviation®, Jack Gordon, declarou: "Estamos muito agradecidos que o PNC Bank, uma das maiores instituições financeiras diversificadas dos Estados Unidos, tenha a confiança no modelo de negócios global da Next Level Aviation, na equipe de gerenciamento e no desempenho financeiro para aumentar nosso acesso total ao crédito baseado em ativos em 60% em menos de um ano de trabalho em conjunto, além de estender nossa subsidiária irlandesa, a Next Level Aviation-Ireland, Ltd., sua primeira linha de crédito rotativo. Gostaríamos novamente de agradecer à equipe do PNC Business Credit por sua comercialidade e abordagem focada no cliente e baseada em soluções para nossa parceria".

Ray Fernandez-Andes, diretor financeiro da Next Level, comentou: "À medida que continuamos a crescer, a natureza global dos negócios da Next Level Aviation apresenta desafios e oportunidades únicos. A equipe da PNC Business Credit dedicou um tempo para entender tudo isso e criou soluções bancárias que levaram a Next Level Aviation® ao sucesso contínuo no mercado de reposição da aviação comercial."

SOBRE A NEXT LEVEL AVIATION®

A Next Level Aviation® é uma fornecedora credenciada pela ASA-100 e em conformidade com a FAA Advisory Circular 00-56B que estoca material usado aproveitável para manutenção de aeronaves comerciais e motores a jato para todas as plataformas de aeronaves Boeing e Airbus e respectivos motores a jato. A Next Level Aviation® dedica-se especificamente ao estoque de USM para as famílias de aeronaves Boeing 737 e Airbus A320 e seus respectivos motores a jato, que atualmente compõem cerca de 70% da frota comercial mundial. Fundada em março de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer e Matt Dreyer, a Next Level Aviation® cresceu e se tornou uma das principais fornecedoras do mundo de material usado aproveitável para manutenção de aeronaves comerciais/motores a jato. www.nextlevelaviation.net

Para obter mais informações ou solicitar imagens adicionais, entre em contato com [email protected].

