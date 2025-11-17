Forte croissance de Nomad eSIM, avec des offres élargies pour les entreprises et les particuliers

SANTA CLARA, Californie, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- LotusFlare a annoncé aujourd'hui une forte croissance mondiale de sa branche commerciale Nomad eSIM, représentant plus de 100 % du volume d'achat en glissement annuel, à la fois sur ses segments destinés au grand public et aux entreprises. La société renforce ainsi sa position de principal fournisseur de services de connexion numérique à haut débit, abordables et fiables dans le monde entier.

Dans plus de 200 destinations, Nomad eSIM ouvre aux consommateurs un accès à Internet transparent qui est désormais plébiscité par des millions de voyageurs internationaux. La marque continue d'améliorer son offre de produits en proposant des forfaits de données illimitées sur les marchés clés ainsi que des forfaits régionaux et mondiaux étendus, conçus pour les grands voyageurs à la recherche de souplesse et de valeur ajoutée, qui obtiennent la note exceptionnelle de 4,8 étoiles sur l'App Store.

S'appuyant sur la confiance des consommateurs et sur une technologie éprouvée, Nomad Enterprise est devenue une plateforme à croissance rapide qui permet aux entreprises de dégager de nouvelles sources de revenus et d'améliorer l'expérience de leurs clients grâce à une intégration eSIM transparente.

« Notre primauté dans le domaine des services destinés aux consommateurs a prouvé la fiabilité et l'évolutivité de notre technologie de base », déclare Shern Ng, chef de produit chez Nomad. « Nomad Enterprise étend aujourd'hui sa plateforme de confiance au bénéfice des entreprises. Nous ne nous contentons pas de réduire les coûts d'itinérance, nous fournissons une solution évolutive et complète qui transforme la connectabilité en nouveau centre de profit puissant, pierre angulaire d'un service à la clientèle de classe mondiale. »

Pour aider les entreprises à adopter et à développer rapidement les services eSIM, Nomad a annoncé la publication de sa documentation d'API complète. Cette offre permet aux agences de voyages en ligne, aux compagnies aériennes, aux plateformes de technologie financière et aux marques numériques d'intégrer en toute fluidité les capacités eSIM de Nomad dans leurs services existants. Grâce à l'infrastructure robuste de Nomad, à ses API conviviales pour les développeurs, à son portail de gestion intuitif et à ses tarifs mondiaux compétitifs, les partenaires peuvent lancer ou élargir leurs offres eSIM, en améliorant leurs propositions de valeur numérique et en créant de nouvelles possibilités commerciales.

Forte des collaborations réussies à Wimbledon et au Grand Prix de Singapour, plus tôt dans l'année, Nomad a confirmé que de nombreux autres partenariats stratégiques étaient en cours. Ces collaborations à venir avec diverses marques devraient accroître le rayonnement de Nomad et consolider son écosystème mondial, reflétant sa détermination à encourager l'innovation et à proposer une valeur ajoutée inégalée à ses partenaires et à leurs clients.

À mesure que la plateforme se développe, Nomad demeure concentrée sur son ambition : être la plateforme eSIM la plus complète et la plus fiable du marché, garantissant une connectabilité supérieure, une expérience client exceptionnelle et une croissance mondiale soutenue.

À propos de Nomad :



Branche commerciale de LotusFlare Inc., Nomad eSIM simplifie les voyages dans le monde entier en fournissant des services de données mobiles à haut débit abordables dans plus de 200 destinations mondiales. En proposant des forfaits de données flexibles adaptés aux tarifs locaux, Nomad élimine les frais d'itinérance coûteux. Les voyageurs peuvent consulter les forfaits de données pour leur prochain voyage, installer et activer l'eSIM en quelques secondes et se connecter à un réseau 5G dès leur arrivée.

Nomad eSIM Enterprise met à la disposition des entreprises et des fournisseurs de services une proposition de valeur puissante qui réduit de manière fiable et sécurisée le coût des communications lors des voyages d'affaires internationaux. Grâce à une plateforme évolutive compatible avec l'API, cette solution d'entreprise aide les clients à dégager de nouvelles sources de revenus, à élargir leur offre eSIM et à fidéliser leur clientèle en assurant une connectabilité mondiale transparente et rentable.

