Nomad eSIM anuncia un fuerte crecimiento con la ampliación de su oferta para empresas y consumidores

SANTA CLARA, California, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nomad eSIM, una línea de negocio de LotusFlare, anunció hoy un fuerte crecimiento global de más del 100 % en el volumen de compras interanual, tanto en el segmento de consumidores como en el empresarial, lo que refuerza su posición como proveedor líder de conectividad digital de alta velocidad, asequible y confiable en todo el mundo.

Con una oferta para el consumidor que ahora cuenta con la confianza de millones de viajeros internacionales, Nomad eSIM ofrece acceso a internet sin interrupciones en más de 200 destinos. La marca continúa mejorando su oferta de productos con planes de datos ilimitados en mercados clave y planes regionales y globales ampliados diseñados para viajeros frecuentes que buscan flexibilidad y valor, lo que le ha valido una excelente calificación de 4,8 estrellas en la App Store.

Gracias a la confianza de los consumidores y su tecnología probada, Nomad Enterprise se ha convertido en una plataforma de rápido crecimiento que permite a las empresas acceder a nuevas fuentes de ingresos y mejorar la experiencia del cliente mediante la integración perfecta de la eSIM.

"Nuestro liderazgo en el espacio del consumidor ha demostrado la confiabilidad y escalabilidad de nuestra tecnología principal", afirmó Shern Ng, jefe de Producto de Nomad. "Nomad Enterprise ahora está ampliando su plataforma de confianza para empoderar a las empresas. No solo estamos reduciendo los costos de roaming, sino que ofrecemos una solución escalable y completa que transforma la conectividad en una nueva y potente fuente de ingresos y en la piedra angular de un servicio al cliente de categoría mundial".

Para ayudar a las empresas a adoptar y escalar rápidamente los servicios de eSIM, Nomad anunció el lanzamiento de su completa documentación de interfaz de programación de aplicación (API). Esta oferta permite a las agencias de viajes en línea, aerolíneas, plataformas de tecnología financiera y marcas digitales integrar a la perfección las capacidades de la eSIM de Nomad en sus servicios existentes. Gracias a la sólida infraestructura de Nomad, sus API fáciles de usar para los desarrolladores, su portal de gestión intuitivo y sus tarifas mundiales competitivas, los socios pueden lanzar o ampliar sus ofertas de eSIM, lo que les permite mejorar sus propuestas de valor digital e impulsar nuevas oportunidades de negocio.

Tras el éxito de las colaboraciones en Wimbledon y el Gran Premio de Singapur a principios de este año, Nomad confirmó que se están preparando muchas más alianzas estratégicas. Estas próximas colaboraciones con otras marcas ampliarán el alcance de Nomad y fortalecerán su ecosistema mundial, lo que refleja el compromiso de Nomad con fomentar la innovación y ofrecer un valor sin igual para sus socios y clientes.

A medida que la plataforma sigue creciendo, Nomad mantiene su enfoque en ser la plataforma eSIM más completa y confiable del mercado, y garantiza una conectividad superior, experiencias excepcionales para los clientes y un crecimiento mundial sostenido.

Acerca de Nomad:

Nomad eSIM , una línea de negocios de LotusFlare Inc., simplifica los viajes en el mundo al proporcionar servicios de datos móviles asequibles y de alta velocidad en más de 200 destinos en todo el mundo. Nomad cuenta con planes de datos flexibles de tarifas locales, lo que elimina los costosos cargos por itinerancia. Los viajeros pueden consultar los planes de datos para su próximo viaje, instalar y activar la eSIM en segundos y conectarse a una red 5G a su llegada.

Nomad eSIM Enterprise permite a las empresas y proveedores de servicios una poderosa propuesta de valor que reduce de manera confiable y segura el costo de las comunicaciones a nivel mundial en los viajes de negocios. Al utilizar una plataforma escalable y lista para API, esta solución empresarial permite a los clientes desbloquear nuevas fuentes de ingresos, expandir sus ofertas de eSIM y mejorar la lealtad de los clientes al garantizar una conectividad mundial fluida y rentable.

