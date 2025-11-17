Nomad eSIM anuncia un fuerte crecimiento con una oferta ampliada para empresas y consumidores

SANTA CLARA, Calif., 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nomad eSIM, una línea de negocio de LotusFlare, anunció hoy un sólido crecimiento global de más del 100 % en volumen de compras interanual, tanto en su segmento de consumo como en el empresarial, reforzando su posición como proveedor líder de conectividad digital de alta velocidad, asequible y confiable en todo el mundo.

Con su oferta para consumidores, que ahora cuenta con la confianza de millones de viajeros internacionales, Nomad eSIM ofrece acceso a internet sin interrupciones en más de 200 destinos. La marca continúa mejorando su oferta de productos con planes de datos ilimitados en mercados clave y planes regionales y globales ampliados, diseñados para viajeros frecuentes que buscan flexibilidad y una buena relación calidad-precio, obteniendo una excelente calificación de 4.8 estrellas en la App Store.

Partiendo de la confianza del consumidor y una tecnología probada, Nomad Enterprise se ha consolidado como una plataforma de rápido crecimiento que permite a las empresas generar nuevas fuentes de ingresos y mejorar la experiencia del cliente mediante una integración eSIM impecable.

"Nuestro liderazgo en el sector de consumo ha demostrado la fiabilidad y la escalabilidad de nuestra tecnología principal", afirmó Shern Ng, director de producto de Nomad. "Nomad Enterprise ahora extiende su plataforma de confianza para potenciar a las empresas. No solo reducimos los costes de roaming, sino que proporcionamos una solución integral y escalable que transforma la conectividad en un nuevo y potente centro de beneficios y en un pilar fundamental de un servicio al cliente de primer nivel".

Para ayudar a las empresas a adoptar y escalar rápidamente los servicios eSIM, Nomad ha anunciado el lanzamiento de su completa documentación API. Esta oferta permite a las agencias de viajes online (OTA), aerolíneas, plataformas fintech y marcas digitales integrar sin problemas las capacidades eSIM de Nomad en sus servicios existentes. Gracias a la sólida infraestructura de Nomad, sus API intuitivas para desarrolladores, su portal de gestión fácil de usar y sus tarifas globales competitivas, los socios pueden lanzar o ampliar sus ofertas eSIM, mejorando sus propuestas de valor digital e impulsando nuevas oportunidades de negocio.

Tras el éxito de las colaboraciones en Wimbledon y el Singapore Grand Prix a principios de este año, Nomad ha confirmado que se están gestando muchas más alianzas estratégicas. Estas próximas colaboraciones con marcas ampliarán el alcance de Nomad y fortalecerán su ecosistema global, reflejando su compromiso con el fomento de la innovación y la generación de un valor inigualable para sus socios y sus clientes.

A medida que la plataforma continúa escalando, Nomad mantiene su enfoque en ser la plataforma eSIM más completa y fiable del mercado, garantizando una conectividad superior, experiencias de cliente excepcionales y un crecimiento global sostenido.

Acerca de Nomad:

Nomad eSIM , una línea de negocio de LotusFlare Inc., simplifica los viajes internacionales al proporcionar servicios de datos móviles de alta velocidad y a precios asequibles en más de 200 destinos en todo el mundo. Con planes de datos flexibles a precios locales, Nomad elimina los costosos cargos de roaming. Los viajeros pueden consultar los planes de datos para su próximo viaje, instalar y activar la eSIM en segundos y conectarse a una red 5G al llegar.

Nomad eSIM Enterprise  ofrece a empresas y proveedores de servicios una propuesta de valor sólida que reduce de forma fiable y segura el coste de las comunicaciones en viajes de negocios internacionales. Gracias a una plataforma escalable y compatible con API, esta solución empresarial permite a los clientes generar nuevas fuentes de ingresos, ampliar su oferta de eSIM y fidelizar a sus clientes, garantizando una conectividad mundial fluida y rentable.

