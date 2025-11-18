Nomad eSIM、企業向けおよび消費者向けサービス拡充により堅調な成長を発表

カリフォルニア州サンタクララ, 2025年11月19日 /PRNewswire/ -- LotusFlareの事業ラインであるNomad eSIMは本日、消費者および企業セグメントの両方で、前年比で購入量が100%を超える力強い世界的成長を発表し、世界中で高速で手頃で信頼性の高いデジタル接続を提供する大手プロバイダーとしての地位を強化しました。

現在では数百万人の海外旅行者に信頼されている消費者向けサービスを通じ、Nomad eSIM は200以上の地域でシームレスなインターネット接続を提供しています。同ブランドは、主要市場での無制限データプランや、柔軟性とお得さを求める頻繁な旅行者向けに設計された地域・グローバルプランの拡充によって、製品提供を強化し続けています。これらの取り組みにより、App Store では4.8という高評価を獲得しています。

Nomad eSIM Logo

消費者からの信頼と実績あるテクノロジーを基盤に、Nomad Enterprise は急成長するプラットフォームとして台頭しており、企業がシームレスな eSIM 統合を通じて新たな収益源を創出し、顧客体験を向上させることを可能にしています。

「消費者向け分野における当社のリーダーシップは、当社のコア技術の信頼性とスケーラビリティを証明しています」と、Nomad のプロダクト責任者である Shern Ng 氏は述べています。「Nomad Enterprise は現在、この信頼されているプラットフォームを企業向けに拡大し、ビジネスの強化を支援しています。私たちは単にローミングコストを削減しているだけではありません。拡張性のあるフルスタックソリューションを提供し、接続性を強力な新たな収益源へと変革し、世界クラスのカスタマーサービスを支える基盤として位置づけているのです。」

企業が eSIM サービスを迅速に導入し、拡大できるよう支援するため、Nomad は包括的な API ドキュメントの公開を発表しました。この提供により、OTA、航空会社、フィンテックプラットフォーム、デジタルブランドは、既存のサービスに Nomad の eSIM 機能をシームレスに統合できるようになります。Nomad の堅牢なインフラ、開発者向け API、直感的な管理ポータル、競争力のあるグローバル料金により、パートナーは eSIM サービスを新規展開または拡大し、デジタル価値提案を強化し、新たなビジネスチャンスを創出することができます。

今年初めにウィンブルドンやシンガポール・グランプリでの成功したコラボレーションを基盤として、Nomad はさらに多くの戦略的パートナーシップが進行中であることを確認しました。これらの今後のブランドコラボレーションにより、Nomad のリーチが拡大し、グローバルなエコシステムが強化される予定であり、パートナーおよびその顧客に対して卓越した価値を提供し、イノベーションを推進するという Nomad の取り組みが反映されています。

プラットフォームの拡大が進む中で、Nomad は市場で最も包括的かつ信頼性の高い eSIM プラットフォームであることに注力し、優れた接続性、卓越した顧客体験、そして持続的なグローバル成長を確実に提供していきます。

Nomad について:

LotusFlare Inc. の事業ラインである Nomad eSIM は、世界中の 200 を超える目的地で手頃な価格の高速モバイル データ サービスを提供することで、海外旅行を簡素化します。Nomadは、現地料金での柔軟なデータ・プランにより、高額なローミング料金を削減します。旅行者は、今後の旅行のデータ・プランを参照し、eSIMをインストールしてアクティブ化すれば、到着時に5Gネットワークに接続できます。

Nomad eSIM Enterprise は、企業やサービスプロバイダーに対して、信頼性と安全性を確保しながら、グローバルな出張通信コストを削減する強力な価値提案を提供します。拡張性があり API 対応のプラットフォームを活用するこの企業向けソリューションにより、顧客は新たな収益源を開拓し、eSIM サービスを拡大し、シームレスでコスト効率の高い世界規模の接続性を提供することで顧客ロイヤルティを向上させることができます。

問い合わせ先：

Magdalena Arnautovic

シニアマーケティングマネージャー

[email protected]

ロゴー: https://mma.prnewswire.com/media/2823416/LotusFlare_Blue_Logo.jpg

ロゴー: https://mma.prnewswire.com/media/2679397/Nomad_eSIM_Logo.jpg

SOURCE LotusFlare