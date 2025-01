Nova Pesquisa Global Busca Insights sobre Clima e Saúde

— Grand Challenges Canada, Science for Africa Foundation, Global Grand Challenges Network e Geneva Learning Foundation lançam pesquisa global para coletar insights sobre clima e saúde —

TORONTO, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O Grand Challenges Canada (GCC), em parceria com a Science for Africa Foundation (SFA Foundation), a Global Grand Challenges Network e a Geneva Learning Foundation, tem o orgulho de anunciar o lançamento de uma inovadora pesquisa global para entender os impactos das mudanças climáticas na saúde.

Apoiada por uma rede robusta de parceiros de disseminação, esta iniciativa priorizará as vozes de agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos, pesquisadores, formuladores de políticas de saúde e outros profissionais de saúde em países de baixa e média renda (LMICs). Sua contribuição oferecerá perspectivas locais sobre as ameaças urgentes e em evolução à saúde exacerbadas pela crise climática, como doenças relacionadas ao calor, doenças transmitidas por vetores e pela água, desafios de saúde mental e desnutrição.

Os dados quantitativos da pesquisa, juntamente com insights qualitativos de uma reunião global de profissionais de saúde, serão revisados por um painel global de especialistas em clima e saúde convocado pela Grand Challenges Canada. Juntas, essas descobertas formarão uma lista classificada dos desafios climáticos e de saúde mais críticos em todo o mundo, que serão disponibilizados como uma boa publicação pública e compartilhados com formuladores de políticas, pesquisadores, financiadores e líderes comunitários.

Os resultados da pesquisa e os insights do painel de especialistas informarão o desenvolvimento de um Grande Desafio de Clima e Saúde , garantindo que o financiamento, a pesquisa e a política globais sejam estrategicamente direcionados para o financiamento de inovações que atendam às necessidades de saúde mais urgentes e sensíveis ao clima em todo o mundo.

Os parceiros de divulgação da pesquisa incluem: Gates Foundation, Wellcome Trust, Foundation S, Mastercard Foundation, Right Foundation, Grand Challenges Botswana, Grand Challenges Brazil, Grand Challenges India, Grand Challenges Malawi, Grand Challenges Nigeria, Grand Challenges South Africa (SAMRC), Grand Challenges Rwanda, LifeArc, Africa Frontline First, AMREF, ARM, AVPN, Bayer Foundation, BRAC, Bridgespan, Capita, Catalyst Fund, Clean Air Fund, Clinton Global Initiative, Community Health Impact Coalition, Financing Alliance for Health, Fondation Botnar, Forecasting Healthy Futures, Gates Ventures, The Global Fund, Global Health EDCTP3, Global Council for Science and the Environment, Global Innovation Fund, Grameen Foundation, HealthTech Hub, India Climate Collaborative, India Health Fund, Institute of Philanthropy, Integrate Health, Inter-American Development Bank, International Confederation of Midwives, Last Mile Health, the National Institutes of Health / National Institute of Environmental Health Sciences (NIS/NIEHS), Pan African Climate Justice Alliance (PACJA), Pasteur Network, PATH, Philanthropy Advisors, Rockefeller Foundation, Seed Global Health, Transform Health, The UK's National Institute for Health and Care Research (NIHR), U.S. National Academy of Medicine, UNICEF, The World Bank, and World Meteorological Association.

COTAÇÕES:

"Somos gratos ao Governo do Canadá e à ARM por apoiar este trabalho e aos nossos parceiros de divulgação por seus esforços para compartilhar amplamente a pesquisa", disse a Dra. Karlee Silver, CEO da Grand Challenges Canada. "Esta pesquisa fornecerá informações valiosas para moldar um Grande Desafio sobre Clima e Saúde, para apoiar abordagens inovadoras para atender às necessidades das populações vulneráveis e construir um futuro mais saudável e resiliente para todos."

"A mudança climática está entre os maiores desafios de saúde do nosso tempo, e enfrentá-la requer soluções ousadas e baseadas em evidências", disse a Dra. Johanna Sanchez, líder de clima e saúde da Grand Challenges Canada. "Assim como as soluções lideradas localmente são essenciais para superar os desafios globais de saúde, os insights locais são fundamentais para identificar as necessidades e prioridades a serem abordadas. Juntos, podemos garantir que as vozes das pessoas mais próximas dos desafios estejam no centro de nossos esforços para priorizar as necessidades de saúde mais urgentes."

"A África está no centro da vulnerabilidade climática e da inovação em saúde. A pesquisa é uma iniciativa oportuna que capturará as experiências vividas e a experiência dos profissionais de saúde africanos, que navegam diariamente nessas crises que se cruzam. Ao integrar seus insights em soluções globais, podemos co-criar estratégias que não apenas abordem desafios imediatos, mas também fortaleçam os sistemas de saúde para resistir a ameaças futuras ", ajuda a Dra. Evelyn Gitau, Diretora Científica da Fundação SFA.

"Os profissionais de saúde não são apenas pontos de dados nesta pesquisa – eles são criadores de conhecimento que testemunham o impacto do clima na saúde em primeira mão em suas comunidades", disse Reda Sadki, diretora executiva da The Geneva Learning Foundation. "Através do nosso trabalho de ligação de mais de 60 000 profissionais de saúde em 137 países, vimos como as suas ideias podem colmatar a lacuna crítica entre a agenda climática e de saúde emergente e as realidades da comunidade local. Ficamos honrados em ajudar a amplificar essas vozes por meio desta importante iniciativa."

Sobre o Grand Challenges Canada:

A Grand Challenges Canada dedica-se a apoiar ideias ousadas com Big Impact®. Financiado pelo Governo do Canadá e outros parceiros, o Grand Challenges Canada financia inovadores em países de baixa e média renda e no Canadá. As ideias arrojadas que o Grand Challenges Canada apoia integram ciência e tecnologia, inovação social e empresarial – conhecida como Integrated Innovation®. A programação de clima e saúde do Grand Challenges Canada é financiada pelo Governo do Canadá e pela ARM.

Um dos maiores investidores de primeiro impacto do mundo, o Grand Challenges Canada apoiou um pipeline de mais de 1.700 inovações em mais de 100 países. Desde 2010, as inovações apoiadas pelo Grand Challenges Canada alcançaram mais de 80 milhões de pessoas com iniciativas que salvam ou melhoram vidas que, de outra forma, não teriam tido acesso. Saiba mais em www.grandchallenges.ca

Sobre a Science for Africa Foundation:

A Science for Africa Foundation (SFA Foundation) é uma organização de caridade pública pan-africana, sem fins lucrativos, criada para apoiar, fortalecer e promover a ciência e a inovação em África. www.scienceforafrica.foundation

Sobre a Rede Global de Grandes Desafios

A Grand Challenges é uma família de iniciativas que promovem a inovação para resolver os principais problemas globais de saúde e desenvolvimento. Saiba mais sobre a Rede: https://www.grandchallenges.org/about

Sobre a Geneva Learning Foundation

A Geneva Learning Foundation (TGLF) lidera uma plataforma de aprendizagem entre pares (Teach to Reach) e uma grande rede global de profissionais de saúde de 137 países. Juntamente com a Grand Challenges Canada, a TGLF liderou o desenvolvimento da pesquisa global de clima e saúde. Saiba mais em www.learning.foundation/

