Neue globale Umfrage sucht nach Erkenntnissen über Klima und Gesundheit

- Grand Challenges Canada, die Stiftung Wissenschaft für Afrika, das Global Grand Challenges Network und die Geneva Learning Foundation starten eine globale Umfrage, um Erkenntnisse über Klima und Gesundheit zu sammeln -

TORONTO, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Grand Challenges Canada (GCC) ist stolz darauf, in Partnerschaft mit der Science for Africa Foundation (SFA Foundation), dem Global Grand Challenges Network und der Geneva Learning Foundation den Start einer bahnbrechenden globalen Umfrage zum Verständnis der gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels bekannt zu geben.

Unterstützt durch ein solides Netzwerk von Verbreitungspartnern wird diese Initiative vorrangig die Stimmen von Gesundheitsfachkräften, Krankenschwestern, Ärzten, Forschern, Gesundheitspolitikern und anderen Gesundheitsfachkräften in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) einbeziehen. Ihr Beitrag wird lokale Perspektiven zu den dringenden und sich entwickelnden Gesundheitsbedrohungen bieten, die durch die Klimakrise verschärft werden, wie etwa hitzebedingte Krankheiten, durch Vektoren und Wasser übertragene Krankheiten, psychische Probleme und Mangelernährung.

Die quantitativen Daten aus der Umfrage sowie die qualitativen Erkenntnisse aus einer weltweiten Zusammenkunft von Beschäftigten im Gesundheitswesen werden von einem globalen Gremium von Klima- und Gesundheitsexperten geprüft, das von Grand Challenges Canada einberufen wurde. Aus diesen Erkenntnissen wird eine Rangliste der kritischsten Klima- und Gesundheitsprobleme auf der ganzen Welt erstellt, die als gemeinnützige Publikation veröffentlicht und mit politischen Entscheidungsträgern, Forschern, Geldgebern und Gemeindevertretern geteilt werden soll.

Die Ergebnisse der Umfrage und die Erkenntnisse des Expertengremiums werden in die Entwicklung einer Climate and Health Grand Challenge einfließen, die sicherstellt, dass die globale Finanzierung, Forschung und Politik strategisch auf die Finanzierung von Innovationen ausgerichtet wird, die die dringendsten klimasensiblen Gesundheitsbedürfnisse auf der ganzen Welt erfüllen.

Zu den Verbreitungspartnern für die Erhebung gehören: Gates Foundation, Wellcome Trust, Foundation S, Mastercard Foundation, Right Foundation, Grand Challenges Botswana, Grand Challenges Brazil, Grand Challenges India, Grand Challenges Malawi, Grand Challenges Nigeria, Grand Challenges South Africa (SAMRC), Grand Challenges Rwanda, LifeArc, Africa Frontline First, AMREF, Arm, AVPN, Bayer Foundation, BRAC, Bridgespan, Capita, Catalyst Fund, Clean Air Fund, Clinton Global Initiative, Community Health Impact Coalition, Financing Alliance for Health, Fondation Botnar, Forecasting Healthy Futures, Gates Ventures, The Global Fund, Global Health EDCTP3, Global Council for Science and the Environment, Global Innovation Fund, Grameen Foundation, HealthTech Hub, India Climate Collaborative, India Health Fund, Institute of Philanthropy, Integrate Health, Inter-American Development Bank, International Confederation of Midwives, Last Mile Health, National Institutes of Health / National Institute of Environmental Health Sciences (NIS/NIEHS), Pan African Climate Justice Alliance (PACJA), Pasteur Network, PATH, Philanthropy Advisors, Rockefeller Foundation, Seed Global Health, Transform Health, UK's National Institute for Health and Care Research (NIHR), U.S. National Academy of Medicine, UNICEF, Weltbank und World Meteorological Association.

"Wir sind der kanadischen Regierung und Arm dankbar für die Unterstützung dieser Arbeit und unseren Verbreitungspartnern für ihre Bemühungen, die Umfrage weit zu verbreiten", sagte Dr. Karlee Silver, CEO von Grand Challenges Canada. "Diese Umfrage wird wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung einer Grand Challenge zu Klima und Gesundheit liefern, um innovative Ansätze zu unterstützen, die auf die Bedürfnisse gefährdeter Bevölkerungsgruppen eingehen und eine gesündere, widerstandsfähigere Zukunft für alle schaffen.

"Der Klimawandel gehört zu den größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit, und seine Bewältigung erfordert mutige, evidenzbasierte Lösungen", sagte Dr. Johanna Sanchez, Leiterin der Grand Challenges Canada für Klima und Gesundheit. "So wie lokal geführte Lösungen für die Bewältigung globaler Gesundheitsprobleme unerlässlich sind, so sind auch lokale Erkenntnisse für die Ermittlung der Bedürfnisse und Prioritäten, die es zu berücksichtigen gilt, entscheidend. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass die Stimmen derjenigen, die den Herausforderungen am nächsten sind, im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen, den dringendsten Gesundheitsbedürfnissen Priorität einzuräumen".

"Afrika befindet sich an der Schnittstelle zwischen Klimaanfälligkeit und Gesundheitsinnovation. Die Umfrage ist eine zeitgemäße Initiative, die die Erfahrungen und das Fachwissen afrikanischer Gesundheitsfachkräfte erfassen wird, die sich täglich mit diesen sich überschneidenden Krisen auseinandersetzen. Indem wir ihre Erkenntnisse in globale Lösungen einbeziehen, können wir gemeinsam Strategien entwickeln, die nicht nur die unmittelbaren Herausforderungen angehen, sondern auch die Gesundheitssysteme stärken, damit sie künftigen Bedrohungen standhalten können", sagte Dr. Evelyn Gitau, Chief Scientific Officer, SFA Foundation.

"Gesundheitsfachkräfte sind in dieser Umfrage nicht einfach nur Datenpunkte - sie sind Wissensschöpfer, die die Auswirkungen des Klimas auf die Gesundheit in ihren Gemeinschaften aus erster Hand erfahren", sagte Reda Sadki, Executive Director der Geneva Learning Foundation. "Durch unsere Arbeit mit über 60.000 Gesundheitsexperten in 137 Ländern haben wir gesehen, wie ihre Erkenntnisse die kritische Kluft zwischen der aufkommenden Klima- und Gesundheitsagenda und den Realitäten der lokalen Gemeinschaften überbrücken können. Es ist uns eine Ehre, mit dieser wichtigen Initiative dazu beizutragen, diesen Stimmen Gehör zu verschaffen".

Über Grand Challenges Canada:

Grand Challenges Canada hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bold Ideas with Big Impact® zu unterstützen. Grand Challenges Canada wird von der kanadischen Regierung und anderen Partnern finanziert und fördert Innovatoren in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen sowie in Kanada. Die kühnen Ideen, die Grand Challenges Canada unterstützt, vereinen Wissenschaft und Technologie, soziale und wirtschaftliche Innovation - bekannt als Integrated Innovation®. Das Programm von Grand Challenges Canada für Klima und Gesundheit wird von der kanadischen Regierung und Arm finanziert.

Grand Challenges Canada ist einer der größten Impact-First-Investoren der Welt und hat bereits über 1.700 Innovationen in mehr als 100 Ländern unterstützt. Seit 2010 haben die von Grand Challenges Canada unterstützten Innovationen mehr als 80 Millionen Menschen mit lebensrettenden oder lebensverbessernden Initiativen erreicht, die sonst keinen Zugang gehabt hätten. Weitere Informationen unter www.grandchallenges.ca

Über die Stiftung Wissenschaft für Afrika:

Die Stiftung Wissenschaft für Afrika (SFA Foundation) ist eine panafrikanische, gemeinnützige Organisation, die zur Unterstützung, Stärkung und Förderung von Wissenschaft und Innovation in Afrika gegründet wurde. www.scienceforafrica.foundation

Über das Global Grand Challenges Network

Grand Challenges ist eine Familie von Initiativen zur Förderung von Innovationen, um wichtige globale Gesundheits- und Entwicklungsprobleme zu lösen. Erfahren Sie mehr über das Netzwerk: https://www.grandchallenges.org/about

Über die Geneva Learning Foundation

Die Geneva Learning Foundation (TGLF) leitet eine Peer-Learning-Plattform (Teach to Reach) und ein großes globales Netzwerk von Gesundheitsfachkräften aus 137 Ländern. Gemeinsam mit Grand Challenges Canada war TGLF federführend bei der Entwicklung der globalen Klima- und Gesundheitsstudie. Weitere Informationen unter www.learning.foundation/

