استبيان عالمي جديد يجمع الآراء حول المناخ والصحة

أطلقت مؤسسة Grand Challenges Canada، ومؤسسة Science for Africa، وشبكة Global Grand Challenges Network، ومؤسسة Geneva Learning Foundation استبيانًا عالميًا لجمع الآراء حول المناخ والصحة.

مدينة تورنتو، 16 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تفخر مؤسسة Grand Challenges Canada (GCC)، بالشراكة مع مؤسسة Science for Africa (SFA Foundation)، وشبكة Global Grand Challenges Network، ومؤسسة The Geneva Learning، بالإعلان عن استبيان عالمي رائد لفهم تأثيرات تغير المناخ على الصحة.

بدعم من شبكة قوية من شركاء النشر، ستعطي هذه المبادرة الأولوية لأصوات العاملين في مجال الصحة المجتمعية، والممرضين، والأطباء، والباحثين، وصانعي السياسات الصحية، وغيرهم من المهنيين الصحيين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط (LMICs). ستوفر معلوماتهم وجهات نظر محلية حول التهديدات الصحية العاجلة والمتزايدة التي تفاقمت بسبب أزمة المناخ، مثل الأمراض المرتبطة بالحرارة، والأمراض المنقولة عبر الحشرات والمياه، والتحديات المتعلقة بالصحة النفسية، وسوء التغذية.

ستتم مراجعة البيانات الكمية من الاستبيان، إلى جانب الآراء النوعية من اجتماع عالمي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، على يد لجنة عالمية من خبراء المناخ والصحة، تعقدها مؤسسة Grand Challenges Canada. سوف تُشكل هذه النتائج معًا قائمة مُرتبة بأهم التحديات المناخية والصحية في جميع أنحاء العالم، وستُتاح كمنشور عام وستتم مشاركتها مع صانعي السياسات، والباحثين، والجهات المموِلة، وقادة المجتمع.

ستساهم نتائج الاستبيان وآراء لجنة الخبراء في تطوير مبادرة تحدي المناخ والصحة الكبير (Climate and Health Grand Challenge)، لضمان توجيه التمويل العالمي، والبحث، والسياسات بشكل إستراتيجي نحو الابتكارات التي تعالج أهم الاحتياجات الصحية المرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء العالم.

شركاء نشر الاستبيان يشملون: Gates Foundation وWellcome Trust وFoundation S وMastercard Foundation وRight Foundation وGrand Challenges Botswana وGrand Challenges Brazil وGrand Challenges India وGrand Challenges Malawi وGrand Challenges Nigeria وGrand Challenges South Africa (SAMRC) وGrand Challenges Rwanda وLifeArc وAfrica Frontline First وAMREF وArm وAVPN وBayer Foundation وBRAC وBridgespan وCapita وCatalyst Fund وClean Air Fund وClinton Global Initiative وCommunity Health Impact Coalition وFinancing Alliance for Health وFondation Botnar وForecasting Healthy Futures وGates Ventures وThe Global Fund وGlobal Health EDCTP3 وGlobal Council for Science and the Environment وGlobal Innovation Fund وGrameen Foundation وHealthTech Hub وIndia Climate Collaborative وIndia Health Fund وInstitute of Philanthropy وIntegrate Health وInter-American Development Bank وInternational Confederation of Midwives وLast Mile Health وthe National Institutes of Health / National Institute of Environmental Health Sciences (NIS/NIEHS) وPan African Climate Justice Alliance (PACJA) وPasteur Network وPATH وPhilanthropy Advisors وRockefeller Foundation وSeed Global Health وTransform Health وThe UK's National Institute for Health and Care Research (NIHR) وU.S. National Academy of Medicine ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والبنك الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

اقتباسات:

قالت الدكتورة Karlee Silver، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Grand Challenges Canada: "نحن ممتنون لحكومة كندا ولشركة Arm لدعم هذا العمل، ولشركائنا في النشر لجهودهم في مشاركة الاستبيان على نطاق واسع". "سيوفر هذا الاستبيان آراءً قيمةً لتشكيل مبادرة تحدي المناخ والصحة الكبير (Grand Challenge on Climate and Health)؛ لدعم الأساليب المبتكرة لتلبية احتياجات السكان المعرضين للخطر وبناء مستقبل أكثر صحة وأكثر مرونة للجميع".

قالت الدكتورة Johanna Sanchez، رئيس المناخ والصحة في مؤسسة Grand Challenges Canada: "تغير المناخ من بين أكبر التحديات الصحية في عصرنا، ومعالجته تتطلب حلول جريئة مستندة إلى الأدلة". "كما أن الحلول التي يقودها المجتمع المحلي أساسية للتغلب على التحديات الصحية العالمية، فإن الآراء المحلية ضرورية لتحديد الاحتياجات والأولويات التي يجب معالجتها. معًا، يمكننا ضمان أن تكون أصوات الأشخاص الأقرب إلى التحديات في مُقدمة جهودنا لتحديد أهم الاحتياجات الصحية العاجلة."

قالت الدكتورة Evelyn Gitau، الرئيس العلمي في مؤسسة SFA Foundation: "أفريقيا تمثل نقطة التقاء التأثيرات المناخية مع الابتكار في المجال الصحي. وهذا الاستبيان مبادرة جاءت في وقتها، حيث سيجمع تجارب ومعارف المهنيين الصحيين الأفارقة، الذين يواجهون هذه الأزمات المتداخلة يوميًا. فمن خلال دمج آرائهم في الحلول العالمية، يمكننا إنشاء إستراتيجيات لا تعالج التحديات الفورية فحسب، بل تعزز أيضًا الأنظمة الصحية لمواجهة التهديدات المستقبلية".

قال Reda Sadki، المدير التنفيذي لمؤسسة The Geneva Learning: "العاملون في مجال الصحة ليسوا مجرد نقاط بيانات في هذا الاستبيان، بل هم منشئو المعرفة الذين يشهدون تأثير المناخ على الصحة بشكل مباشر في مجتمعاتهم". "من خلال عملنا الذي يربط بين أكثر من 60,000 ممارس في مجال الصحة في 137 دولة، رأينا كيف يمكن لأفكارهم سد الفجوة الحرجة بين أجندة المناخ والصحة الناشئة، وواقع المجتمع المحلي. ويشرفنا أن نساعد في تسليط الضوء على هذه الأصوات من خلال هذه المبادرة الهامة."

نبذة عن Grand Challenges Canada:

مؤسسة Grand Challenges Canada مُكرسة لدعم الأفكار الجريئة ذات التأثير الكبير®. بتمويل من حكومة كندا وشركاء آخرين، تمول مؤسسة Grand Challenges Canada المبتكرين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وفي كندا. الأفكار الجريئة التي تدعمها Grand Challenges Canada تدمج بين العلوم والتكنولوجيا، والابتكار الاجتماعي، وابتكارات الأعمال التجارية – وتُعرف بالابتكار المتكامل®. يتم تمويل برامج المناخ والصحة التابعة لـ Grand Challenges Canada من قبل حكومة كندا وشركة Arm.

مؤسسة Grand Challenges Canada واحدة من أكبر المستثمرين في العالم الذين يركزون على تحقيق تأثير أولًا، وقد دعمت أكثر من 1,700 ابتكار في أكثر من 100 دولة. منذ عام 2010، وصلت الابتكارات المدعومة من Grand Challenges Canada إلى أكثر من 80 مليون شخص بفضل مبادرات إنقاذ الأرواح أو تحسين الحياة، التي بدونها لم تكن لتصلهم. تعرف على المزيد من المعلومات على: www.grandchallenges.ca

نبذة عن مؤسسة Science for Africa:

مؤسسة Science for Africa (SFA Foundation) هي منظمة غير ربحية خيرية عامة تعمل على مستوى القارة الأفريقية، وقد أُنشئت لدعم وتعزيز وترويج العلوم والابتكار في أفريقيا. www.scienceforafrica.foundation

نبذة عن شبكة Global Grand Challenges Network

شبكة Global Grand Challenges Network هي مجموعة من المبادرات التي تعزز الابتكار لحل مشاكل الصحة والتنمية العالمية الرئيسية. تعرف على المزيد حول الشبكة على: https://www.grandchallenges.org/about

نبذة عن مؤسسة The Geneva Learning

مؤسسة The Geneva Learning (TGLF) تدير منصة للتعلم بين الأقران (Teach to Reach) وشبكة عالمية كبيرة من العاملين في المجال الصحي من 137 دولة. جنبًا إلى جنب مع مؤسسة Grand Challenges Canada، قادت مؤسسة The Geneva Learning تطوير الاستبيان العالمي عن المناخ والصحة. تعرف على المزيد من المعلومات على: www.learning.foundation/

