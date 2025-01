新的全球調查尋求對氣候和健康的見解

— Grand Challenges Canada、Science for Africa Foundation、Global Grand Challenges Network 和 Geneva Learning Foundation 發起全球調查,收集有關氣候與健康的洞察 —

多倫多2025年1月16日 /美通社/ -- Grand Challenges Canada (GCC) 與 Science for Africa Foundation (SFA Foundation)、Global Grand Challenges Network 和 Geneva Learning Foundation 合作,自豪地宣布發起一項突破性的全球調查,以了解氣候變化對健康的影響 。

在強大的傳播合作夥伴網絡支持下,該倡議將優先考慮社區衛生工作者、護士、醫生、研究人員、衛生政策制定者,以及中低收入國家 (LMIC) 衛生專業人員的聲音。他們的意見將提供有關氣候危機加劇的緊迫情況和不斷演變的健康威脅的當地看法,例如與高溫相關的疾病、媒介傳播疾病和水傳播疾病、心理健康挑戰和營養不良。

調查中的定量數據以及來自全球醫療保健工作者集會的定性見解,將由 Grand Challenges Canada 召集的全球氣候和健康專家小組進行審查。這些研究結果將共同構成全球最關鍵的氣候與健康挑戰的排名列表,該列表將作為公益出版物提供,並與政策制定者、研究人員、資助者和社區領袖分享。

調查結果和專家小組的見解將為氣候與健康大挑戰的發展提供資料, 確保全球資金、研究和政策能策略性地用於資助創新,以應付全球最迫切的氣候敏感健康需求。

調查的傳播合作夥伴包括:Gates Foundation、Wellcome Trust、Foundation S、Mastercard Foundation、Right Foundation、Grand Challenges Botswana、Grand Challenges Brazil、Grand Challenges India、Grand Challenges Malawi、Grand Challenges Nigeria、Grand Challenges South Africa (SAMRC)、Grand Challenges Rwanda、LifeArc、Africa Frontline First、AMREF、Arm、AVPN、Bayer Foundation、BRAC、Bridgespan、Capita、Catalyst Fund、Clean Air Fund、Clinton Global Initiative、Community Health Impact Coalition、Financing Alliance for Health、Fondation Botnar、Forecasting Healthy Futures、Gates Ventures、The Global Fund、Global Health EDCTP3、Global Council for Science and the Environment、Global Innovation Fund、Grameen Foundation、HealthTech Hub、India Climate Collaborative、India Health Fund、Institute of Philanthropy、Integrate Health、Inter-American Development Bank、International Confederation of Midwives、Last Mile Health、the National Institutes of Health / National Institute of Environmental Health Sciences (NIS/NIEHS)、Pan African Climate Justice Alliance (PACJA)、Pasteur Network、PATH、Philanthropy Advisors、Rockefeller Foundation、Seed Global Health、Transform Health、英國的 National Institute for Health and Care Research (NIHR)、美國 National Academy of Medicine、UNICEF、The World Bank,以及 World Meteorological Association。

引用:

Grand Challenges Canada 行政總裁 Karlee Silver 博士表示:「我們感謝加拿大政府和 Arm 支持這項工作,以及我們的傳播合作夥伴為廣泛分享這項調查所作的努力。這項調查將為塑造氣候與健康大挑戰提供寶貴的見解,以支持創新方式來滿足弱勢人群的需求,並為所有人建立更健康和更有韌性的未來。」

Grand Challenges Canada 的氣候與健康領導者 Johanna Sanchez 博士表示:「氣候變化是我們這個時代最大的健康挑戰之一,我們需要大膽而且基於實證的解決方案來應對這項挑戰。正如由當地為主導的解決方案對克服全球健康挑戰至關重要的一樣,當地見解對於確定需要解決的需求和優先事項極為重要。透過共同努力,我們可以確保最接近挑戰的人的聲音會是我們努力優先處理最迫切的健康需求時的核心。」

「非洲處於氣候脆弱性和健康創新之間的交匯點。這項調查是一項及時的倡議,將採集非洲衛生專業人員之親身體驗和專業知識,他們每天都在應對這些互相交織的危機。透過將他們的見解整合到全球解決方案,我們可以共同制定策略,不僅要解決當前挑戰,同時亦要加強健康衛生以抵禦未來威脅,」SFA Foundation 首席科學總監表示 Evelyn Gitau 博士表示。

Geneva Learning Foundation 執行董事 Reda Sadki 表示:「衛生工作人員不僅是這次調查中的數據點,他們也是知識創造者,親身見證氣候為他們社區帶來的健康影響。透過我們與 137 個國家/地區的 60,000 多名醫療從業員聯繫起來的工作,我們看到他們的見解如何彌合新興氣候和健康議程與當地社區現實之間的關鍵差距。我們很榮幸能透過這項重要的倡議來協助擴大這些聲音。」

關於 Grand Challenges Canada:

Grand Challenges Canada 致力支持 Bold Ideas with Big Impact®(具有重大影響的大膽想法)。Grand Challenges Canada 由加拿大政府和其他合作夥伴資助,為低收入和中等收入國家以及加拿大創新者提供資助。Grand Challenges Canada 支持的大膽想法將科學技術、社會和商業創新相結合 —— 稱為 Integrated Innovation®(綜合創新)。Grand Challenges Canada 的氣候與健康計劃由加拿大政府和 Arm 資助。

Grand Challenges Canada 是全球最具影響力的投資者之一,已支持遍及超過 100 個國家/地區的 1,700 多項創新。自 2010 年以來,Grand Challenges Canada 支持的創新已通過拯救生命或改善生活的倡議惠及超過 8000 萬人,若非如此,這些人就無法接觸這些計劃。如要了解更多資訊,請到訪 www.grandchallenges.ca

關於 Science for Africa Foundation:

Science for Africa Foundation (SFA Foundation) 是一個非營利的泛非公共慈善機構,旨在支持、加強和促進非洲的科學和創新。www.scienceforafrica.foundation

關於全球 Grand Challenges 網絡

Grand Challenges 是一系列促進創新倡議,旨在解決關鍵全球健康和發展問題。進一步了解此網路:https://www.grandchallenges.org/about

關於 Geneva Learning Foundation

Geneva Learning Foundation (TGLF) 領導一個同行學習平台 (Teach to Reach),以及由來自 137 個國家/地區的衛生工作者組成的大型全球網絡。TGLF 與 Grand Challenges Canada 一起領導全球氣候與健康調查的發展。如要了解更多資訊,請到訪 www.learning.foundation/

