Une nouvelle enquête mondiale sur le climat et la santé

- Grands Défis Canada, la Fondation Science pour l'Afrique, le Global Grand Challenges Network et la Geneva Learning Foundation lancent une enquête mondiale pour recueillir des informations sur le climat et la santé.

TORONTO, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Grands Défis Canada (GCC), en partenariat avec la Science for Africa Foundation (SFA Foundation), le Global Grand Challenges Network et la Geneva Learning Foundation, est fier d'annoncer le lancement d'une enquête mondiale novatrice pour comprendre les effets du changement climatique sur la santé.

Soutenue par un solide réseau de partenaires de diffusion, cette initiative donnera la priorité aux voix des agents de santé communautaires, des infirmières, des médecins, des chercheurs, des décideurs en matière de santé et d'autres professionnels de la santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Leur contribution offrira des perspectives locales sur les menaces sanitaires urgentes et évolutives exacerbées par la crise climatique, telles que les maladies liées à la chaleur, les maladies à transmission vectorielle et hydrique, les problèmes de santé mentale et la malnutrition.

Les données quantitatives de l'enquête, ainsi que les informations qualitatives recueillies lors d'une réunion mondiale des professionnels de la santé, seront examinées par un groupe mondial d'experts du climat et de la santé réuni par Grands Défis Canada. L'ensemble de ces résultats permettra d'établir une liste classée des défis climatiques et sanitaires les plus importants dans le monde. Cette liste sera mise à disposition en tant que publication d'intérêt public et sera partagée avec les décideurs politiques, les chercheurs, les bailleurs de fonds et les responsables communautaires.

Les résultats de l'enquête et les observations du groupe d'experts serviront de base à l'élaboration d'un grand défi "Climat et santé", qui permettra d'orienter stratégiquement le financement, la recherche et la politique à l'échelle mondiale vers le financement d'innovations répondant aux besoins sanitaires les plus urgents liés au climat dans le monde entier.

Les partenaires de diffusion de l'enquête sont notamment: Fondation Gates, Wellcome Trust, Fondation S, Fondation Mastercard, Fondation Right, Grands Défis Botswana, Grands Défis Brésil, Grands Défis Inde, Grands Défis Malawi, Grands Défis Nigeria, Grands Défis Afrique du Sud (SAMRC), Grands Défis Rwanda, LifeArc, Africa Frontline First, AMREF, Arm, AVPN, Fondation Bayer, BRAC, Bridgespan, Capita, Catalyst Fund, Clean Air Fund, Clinton Global Initiative, Community Health Impact Coalition, Financing Alliance for Health, Fondation Botnar, Forecasting Healthy Futures, Gates Ventures, The Global Fund, Global Health EDCTP3, Global Council for Science and the Environment, Global Innovation Fund, Grameen Foundation, HealthTech Hub, India Climate Collaborative, India Health Fund, Institute of Philanthropy, Integrate Health, Inter-American Development Bank, International Confederation of Midwives, Last Mile Health, les National Institutes of Health / National Institute of Environmental Health Sciences (NIS/NIEHS), l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA), le Réseau Pasteur, PATH, Philanthropy Advisors, la Fondation Rockefeller, Seed Global Health, Transform Health, le National Institute for Health and Care Research (NIHR) du Royaume-Uni, l'Académie nationale de médecine des États-Unis, l'UNICEF.National Academy of Medicine des États-Unis, UNICEF, Banque mondiale et World Meteorological Association.

CITATIONS :

"Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada et à Arm d'avoir soutenu ce travail, ainsi qu'à nos partenaires de diffusion pour leurs efforts en vue de partager l'enquête à grande échelle", a déclaré Karlee Silver, PDG de Grands Défis Canada. "Cette enquête fournira des informations précieuses pour l'élaboration d'un grand défi sur le climat et la santé, afin de soutenir des approches innovantes visant à répondre aux besoins des populations vulnérables et à construire un avenir plus sain et plus résilient pour tous".

"Le changement climatique est l'un des plus grands défis sanitaires de notre époque, et pour le relever, il faut des solutions audacieuses et fondées sur des données probantes", a déclaré Dr Johanna Sanchez, responsable du climat et de la santé au sein de Grands Défis Canada. "Tout comme les solutions locales sont essentielles pour relever les défis mondiaux en matière de santé, les points de vue locaux sont indispensables pour identifier les besoins et les priorités à prendre en compte. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les voix de ceux qui sont les plus proches des défis soient au centre de nos efforts pour donner la priorité aux besoins de santé les plus urgents".

"L'Afrique se trouve au carrefour de la vulnérabilité climatique et de l'innovation en matière de santé. L'enquête est une initiative opportune qui permettra de recueillir les expériences vécues et l'expertise des professionnels de la santé africains, qui font face quotidiennement à ces crises croisées. En intégrant leurs idées dans des solutions globales, nous pouvons co-créer des stratégies qui non seulement répondent aux défis immédiats mais aussi renforcent les systèmes de santé pour résister aux menaces futures", a déclaré Dr. Evelyn Gitau, Chief Scientific Officer, SFA Foundation.

"Les travailleurs de la santé ne sont pas seulement des points de données dans cette enquête - ce sont des créateurs de connaissances qui sont les témoins directs de l'impact du climat sur la santé dans leurs communautés", a déclaré Reda Sadki, directeur exécutif de la Fondation genevoise pour l'apprentissage. "Grâce à notre travail de mise en relation de plus de 60 000 professionnels de la santé dans 137 pays, nous avons pu constater que leurs points de vue peuvent combler le fossé critique entre le programme émergent sur le climat et la santé et les réalités des communautés locales. Nous sommes honorés de contribuer à amplifier ces voix par le biais de cette importante initiative".

À propos de Grands Défis Canada :

Grands Défis Canada a pour mission de soutenir les idées audacieuses qui ont un impact important. Financé par le gouvernement du Canada et d'autres partenaires, Grands Défis Canada finance des innovateurs dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et au Canada. Les idées audacieuses soutenues par Grands Défis Canada intègrent la science et la technologie, l'innovation sociale et commerciale - c'est ce que l'on appelle l'Innovation intégrée®. La programmation de Grands Défis Canada sur le climat et la santé est financée par le gouvernement du Canada et l'Arm.

Grands Défis Canada, l'un des plus grands investisseurs au monde dans le domaine de l'impact, a soutenu plus de 1 700 innovations dans plus de 100 pays. Depuis 2010, les innovations soutenues par Grands Défis Canada ont permis de sauver ou d'améliorer la vie de plus de 80 millions de personnes qui n'y auraient pas eu accès autrement. Pour en savoir plus : www.grandchallenges.ca

À propos de la Fondation Science pour l'Afrique :

La Fondation Science pour l'Afrique (Fondation SFA) est une organisation caritative publique panafricaine à but non lucratif créée pour soutenir, renforcer et promouvoir la science et l'innovation en Afrique. www.scienceforafrica.foundation

À propos du réseau Global Grand Challenges

Grand Challenges est une famille d'initiatives encourageant l'innovation pour résoudre les principaux problèmes de santé et de développement au niveau mondial. En savoir plus sur le réseau : https://www.grandchallenges.org/about

A propos de la Geneva Learning Foundation

La Geneva Learning Foundation (TGLF) dirige une plateforme d'apprentissage par les pairs (Teach to Reach) et un vaste réseau mondial d'agents de santé provenant de 137 pays. En collaboration avec Grands Défis Canada, la TGLF a dirigé l'élaboration de l'enquête mondiale sur le climat et la santé. Pour en savoir plus : www.learning.foundation/

