Nueva encuesta mundial busca información sobre el clima y la salud

TORONTO, 15 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Grand Challenges Canada (GCC), en asociación con la Science for Africa Foundation (SFA Foundation), la Global Grand Challenges Network y la Geneva Learning Foundation, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de una innovadora encuesta global para comprender los impactos del cambio climático en la salud.

Con el apoyo de una sólida red de socios de difusión, esta iniciativa dará prioridad a las voces de los trabajadores de la salud de la comunidad, enfermeras, médicos, investigadores, formuladores de políticas de salud y otros profesionales de la salud en los países de ingresos bajos y medios (PIBM). Sus aportes ofrecerán perspectivas locales sobre las amenazas urgentes y cambiantes para la salud exacerbadas por la crisis climática, como las enfermedades relacionadas con el calor, las enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, los desafíos de salud mental y la desnutrición.

Los datos cuantitativos de la encuesta, junto con los conocimientos cualitativos de una convocatoria mundial de trabajadores de la salud, serán revisados por un panel mundial de expertos en clima y salud convocado por Grand Challenges Canada. En conjunto, estos hallazgos darán forma a una lista clasificada de los desafíos climáticos y de salud más críticos de todo el mundo, que se pondrá a disposición como una publicación de bien público y se compartirá con los responsables políticos, investigadores, financiadores y líderes comunitarios.

Los resultados de la encuesta y los conocimientos del panel de expertos servirán de base para el desarrollo de un Gran Desafío para el Clima y la Salud , asegurando que la financiación, la investigación y las políticas mundiales se dirijan estratégicamente hacia la financiación de innovaciones que aborden las necesidades de salud más urgentes y sensibles al clima en todo el mundo.

Los socios de difusión de la encuesta incluyen: Gates Foundation, Wellcome Trust, Foundation S, Mastercard Foundation, Right Foundation, Grand Challenges Botswana, Grand Challenges Brazil, Grand Challenges India, Grand Challenges Malawi, Grand Challenges Nigeria, Grand Challenges South Africa (SAMRC), Grand Challenges Rwanda, LifeArc, Africa Frontline First, AMREF, Arm, AVPN, Bayer Foundation, BRAC, Bridgespan, Capita, Catalyst Fund, Clean Air Fund, Clinton Global Initiative, Community Health Impact Coalition, Financing Alliance for Health, Fondation Botnar, Forecasting Healthy Futures, Gates Ventures, The Global Fund, Global Health EDCTP3, Global Council for Science and the Environment, Global Innovation Fund, Grameen Foundation, HealthTech Hub, India Climate Collaborative, India Health Fund, Institute of Philanthropy, Integrate Health, Inter-American Development Bank, International Confederation of Midwives, Last Mile Health, the National Institutes of Health / National Institute of Environmental Health Sciences (NIS/NIEHS), Pan African Climate Justice Alliance (PACJA), Pasteur Network, PATH, Philanthropy Advisors, Rockefeller Foundation, Seed Global Health, Transform Health, The UK's National Institute for Health and Care Research (NIHR), U.S. National Academy of Medicine, UNICEF, The World Bank y World Meteorological Association.

"Agradecemos al Gobierno de Canadá y a ARM por apoyar este trabajo, y a nuestros socios de difusión por sus esfuerzos para compartir ampliamente la encuesta", dijo la Dra. Karlee Silver, directora ejecutiva de Grand Challenges Canada. "Esta encuesta proporcionará información valiosa para dar forma a un Gran Desafío sobre el Clima y la Salud, para apoyar enfoques innovadores para abordar las necesidades de las poblaciones vulnerables y construir un futuro más saludable y resiliente para todos".

"El cambio climático es uno de los mayores desafíos de salud de nuestro tiempo, y abordarlo requiere soluciones audaces y basadas en evidencia", dijo la Dra. Johanna Sánchez, líder de clima y salud de Grand Challenges Canada. "Así como las soluciones dirigidas localmente son esenciales para superar los desafíos de salud global, los conocimientos locales son fundamentales para identificar las necesidades y prioridades que deben abordarse. Juntos, podemos garantizar que las voces de las personas más cercanas a los desafíos estén en el centro de nuestros esfuerzos para priorizar las necesidades de salud más urgentes ".

"África se encuentra en el nexo de la vulnerabilidad climática y la innovación en salud. La encuesta es una iniciativa oportuna que capturará las experiencias vividas y la experiencia de los profesionales de la salud africanos, que navegan diariamente por estas crisis interseccionales. Al integrar sus conocimientos en soluciones globales, podemos cocrear estrategias que no solo aborden los desafíos inmediatos, sino que también fortalezcan los sistemas de salud para resistir las amenazas futuras ", ayuda la Dra. Evelyn Gitau, directora científica de la Fundación SFA.

"Los trabajadores de la salud no son solo puntos de datos en esta encuesta, son creadores de conocimiento que son testigos de primera mano del impacto del clima en la salud en sus comunidades", dijo Reda Sadki, directora ejecutiva de The Geneva Learning Foundation. "A través de nuestro trabajo que conecta a más de 60,000 profesionales de la salud en 137 países, hemos visto cómo sus ideas pueden cerrar la brecha crítica entre la agenda climática y de salud emergente y las realidades de la comunidad local. Nos sentimos honrados de ayudar a amplificar estas voces a través de esta importante iniciativa ".

