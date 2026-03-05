Nuevo estudio de investigación muestra que los principales fabricantes de maquinaria (OEM) recortan la recuperación de tiempo improductivo en un 40%, reforzando la rentabilidad mediante estrategias que dan prioridad a la resiliencia

Los resultados revelan cómo los principales fabricantes de máquinas refuerzan la recuperación, la coherencia y los resultados de los clientes

MILWAUKEE, Wisconsin, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation (NYSE: ROK), la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital divulgó hoy un nuevo estudio de investigación global que destaca cómo los principales fabricantes de maquinaria están reforzando el rendimiento, la resiliencia y la confianza de los clientes en medio de condiciones operativas cada vez más complejas.

El estudio, titulado Manual de estrategia para OEM , está basado en las perspectivas obtenidas de 500 OEMs líderes en 17 países. En él se destaca que, mientras los OEMs siguen sorteando la inestabilidad del personal, la volatilidad de la cadena de suministro, la presión de los costos y el aumento de las expectativas de los clientes, muchos están adaptando su forma de operar para rendir de forma más coherente cuando las condiciones son menos predecibles. En lugar de confiar únicamente en el rendimiento de las máquinas, los principales OEMs se centran en una recuperación más rápida, la coherencia operacional y la toma de decisiones basada en los datos.

"La próxima era de liderazgo de los OEMs no se definirá por quién construya la máquina más avanzada", señaló Evan Kaiser, vicepresidente del mercado global de OEMs e industrias emergentes de Rockwell Automation. "Se definirá por quién construya un negocio que ofrezca un rendimiento coherente a pesar de la rotación de personal, las disrupciones de los suministros y la implacable presión del mercado".

Hallazgos clave del estudio:

La recuperación rápida es la nueva palanca de rentabilidad : Con interrupciones que duran en promedio 40 horas y cuestan 3.6 millones de dólares, los principales OEMs permiten a sus clientes recuperarse en 24 horas o menos. Estas organizaciones diseñan máquinas para detectar problemas temprano y restablecer rápidamente el rendimiento, lo que contribuye a proteger los ingresos y la confianza de los clientes.



: Con interrupciones que duran en promedio 40 horas y cuestan 3.6 millones de dólares, los principales OEMs permiten a sus clientes recuperarse en 24 horas o menos. Estas organizaciones diseñan máquinas para detectar problemas temprano y restablecer rápidamente el rendimiento, lo que contribuye a proteger los ingresos y la confianza de los clientes. La inestabilidad del personal es ahora permanente, y los ganadores diseñan en torno a ella : Con una facturación que alcanza el 47% en algunas regiones, los principales OEMs integran su experiencia en las máquinas y los flujos de trabajo para reducir la dependencia de la experiencia individual, al tiempo que permiten una incorporación más rápida y un rendimiento coherente.



: Con una facturación que alcanza el 47% en algunas regiones, los principales OEMs integran su experiencia en las máquinas y los flujos de trabajo para reducir la dependencia de la experiencia individual, al tiempo que permiten una incorporación más rápida y un rendimiento coherente. La medición del rendimiento está evolucionando : Los OEMs de alto rendimiento dan prioridad a la rentabilidad y a las métricas de resultados de los clientes –costo de los productos vendidos, plazos de entrega, recuperación del tiempo improductivo– junto con el rendimiento tradicional de la producción y las medidas emergentes centradas en las personas, como la seguridad y la satisfacción.



: Los OEMs de alto rendimiento dan prioridad a la rentabilidad y a las métricas de resultados de los clientes –costo de los productos vendidos, plazos de entrega, recuperación del tiempo improductivo– junto con el rendimiento tradicional de la producción y las medidas emergentes centradas en las personas, como la seguridad y la satisfacción. La tecnología se aplica con una intención mejor dirigida : Los OEMs con mejores resultados adoptan gemelos digitales, AMR y cobots estratégicamente para diseñar la calidad de las máquinas y mejorar la coherencia del despliegue, aplicando las perspectivas del campo para orientar los diseños futuros en lugar de resolver problemas aislados.



: Los OEMs con mejores resultados adoptan gemelos digitales, AMR y cobots estratégicamente para diseñar la calidad de las máquinas y mejorar la coherencia del despliegue, aplicando las perspectivas del campo para orientar los diseños futuros en lugar de resolver problemas aislados. La conformidad y la ciberseguridad se están convirtiendo en diferenciadores: Los OEMs líderes integran la ciberseguridad en el diseño del producto desde el principio, tratando la protección con la misma disciplina que la seguridad para apoyar el acceso al mercado, reducir los retrasos y fomentar la confianza del cliente.

Para conocer más, puede consultar todas las conclusiones del Manual de estrategia para OEM aquí .

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2918387/Rockwell_Automation_OEM_Playbook.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg

FUENTE Rockwell Automation, Inc.