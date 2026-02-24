新たな調査で、上位OEMはダウンタイムからの回復時間を40%短縮し、レジリエンスを最優先した戦略によって収益性を強化していることが判明

一流の機械メーカが回復、一貫性、顧客の成果をどのように強化しているかが調査結果で明らかに

ウィスコンシン州ミルウォーキー, 2026年2月24日 /PRNewswire/ -- 産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル･オートメーション(NYSE: ROK)は、ますます複雑化する事業情勢の中で、一流の機械メーカがパフォーマンス、レジリエンス、顧客の信頼をどのように高めているかに焦点を当てた新たなグローバル調査を発表しました。

「 機械装置メーカ(OEM)アドバンテージプレイブック 」というタイトルのこの調査は、17カ国のOEMリーダ500社から得た洞察に基づいています。この中では、OEMは労働力の不安定性、サプライチェーンの変動性、コスト圧力、顧客の期待の高まりに対処し続けていますが、多くのOEMは状況を予測しにくい場合でも、より一貫したパフォーマンスを発揮できる運用方法に適応していることについて取り上げています。OEMリーダは、機械のパフォーマンスだけに頼るのではなく、迅速な回復、運用の一貫性、データに基づく意思決定に重点を置いています。

ロックウェル･オートメーションのグローバルOEMおよび新興産業担当バイスプレジデントであるエヴァン･カイザーは、次のように述べています。「次の時代のOEMリーダシップを定義するのは、どの企業が最先端の機械を製造するかではありません。従業員の離職、供給の中断、絶え間ない市場圧力に直面しても、一貫したパフォーマンスを発揮するビジネスを構築するかです。」

主な調査結果：

平均的な停止時間は40時間、コストは360万ドルであるのに対し、OEMリーダの場合、顧客は24時間以内に回復できます。これらの組織は、問題を早期に検出し、迅速にパフォーマンスを回復するように機械を設計することで、収益と顧客の信頼を保護しています。



一部の地域では離職率が47%に達しており、OEMリーダは機械やワークフローに専門知識を組込んで個人の経験への依存を低減しながら、より迅速なオンボーディングと一貫したパフォーマンスを実現しています。



高業績のOEMは、従来の生産量に関する測定と、安全や満足度のような新たな人間中心の測定に加え、売上原価、リードタイム、ダウンタイムからの回復といった収益性および顧客成果に関する指標を優先しています。



高業績のOEMは、デジタルツイン、AMR、およびコボットを戦略的に採用して、設計段階で機械に品質を組込み、導入の一貫性を向上させて、特定された問題を解決するのではなく、将来の設計を行なうために現場の洞察を応用しています。



- 高業績のOEMは、デジタルツイン、AMR、およびコボットを戦略的に採用して、設計段階で機械に品質を組込み、導入の一貫性を向上させて、特定された問題を解決するのではなく、将来の設計を行なうために現場の洞察を応用しています。 コンプライアンスとサイバーセキュリティが差別化要因になりつつある - OEMリーダは、サイバーセキュリティを最初から製品設計に統合し、セキュリティを安全と同じ規律で扱って市場参入をサポートし、遅延を低減して顧客の信頼を構築しています。

詳細は、「機械装置メーカ(OEM)アドバンテージプレイブック」の 全文 をご覧ください。

