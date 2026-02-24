新研究顯示頂尖 OEM 透過「韌性優先」策略，將停機時間復原速度提升 40%，進而強化獲利能力
24 2月, 2026, 20:00 CST
調查結果顯示領先的機器製造商如何提升復原能力、營運一致性和客戶成果
威斯康辛州密爾瓦基市2026年2月24日 /美通社/ -- Rockwell Automation (NYSE： ROK) 是全球最大的工業自動化與數位轉型公司，今天發表新的全球研究報告，深入探討領先的機器製造商如何在日益複雜且充滿不確定性的營運條件下加強效能、恢復力和客戶信任。
該研究報告 OEM Advantage Playbook 以 17 個國家/地區、500 位 OEM 領導者的見解為基礎。重點在於，雖然原始設備製造商持續面臨勞動力不穩定、供應鏈波動、成本壓力和客戶期望上升的挑戰，但部分企業已透過調整營運模式，在不可預測的情境下仍能維持更高的一致性與績效表現。研究顯示，領先的 OEM 不再僅專注於機器本身的效能，而是將重心放在更快速的復原能力、營運一致性，以及以數據為基礎的決策機制。
Rockwell Automation 全球OEM和新興產業副總裁 Evan Kaiser 表示：「新世代 OEM 領導地位的關鍵，不在於誰能打造最先進的機器，而在於誰能在勞動力流動、供應中斷與持續的市場壓力下，仍穩定交付一致的營運成果。」
研究的關鍵發現包括：
- 快速復原成為新的獲利槓桿 - 平均一次非計畫性停機持續約 40 小時，成本高達 360 萬美元；而領先的 OEM 能協助客戶在 24 小時內完成復原，顯著降低營收損失並提升客戶信心。
- 勞動力不穩定成為常態，而贏家早已為止做好準備 - 在某些地區，人員流動率達到 47%，領先的原始設備製造商將專業知識嵌入機器和工作流程中，以減少對個人體驗的依賴，加速上線並維持一致的效能表現。
- 效能衡量方式持續演進- 高效能原始設備製造商優先考慮獲利能力和客戶成果指標 - 銷售成本、交期、停機時間復原 - 以及傳統生產產量和以人為本的新興指標，例如安全性和滿意度。
- 技術投資更具策略性- 頂尖績效者有系統地導入數位分身、自主移動機器人 (AMR) 和協作型機器人，將品質設計到機器中，並提高部署一致性，並運用現場洞察回饋未來設計，而非僅解決單點問題。
- 法規遵循與資安成為差異化關鍵 - 頂尖的原始設備製造商從一開始就將網路資安整合到產品設計中，以與安全相同的專業原則處理資安議題，以支援市場進入、減少延遲並建立客戶信任。
若要深入瞭解完整研究結果，可參考 OEM Advantage Playbook 相關網頁。
關於 Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE：ROK) 為工業自動化和數位轉型的全球領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力，開創人類的無限可能性，讓這個世界變得更有效率且更符合永續發展。Rockwell Automation 總部位於威斯康辛州密爾瓦基，截至 2025 會計年度末，約有 26,000 名員工，為 100 多個國家/地區的客戶提供服務。如需進一步瞭解我們如何將 Connected Enterprise 導入工業領域的每個發展階段，請參考 www.rockwellautomation.com。
