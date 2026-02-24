Une nouvelle étude révèle que les principaux OEM réduisent de 40 % le temps de récupération après une période d'arrêt, renforçant ainsi leur rentabilité par des stratégies axées sur la résilience

Les conclusions montrent comment les constructeurs de machines leaders améliorent le temps de récupération, la constance opérationnelle et la satisfaction de leurs clients.

MILWAUKEE, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, publie aujourd'hui une nouvelle étude mondiale mettant en lumière la manière dont les constructeurs de machines leaders renforcent leurs performances, leur résilience et la confiance de leurs clients dans un contexte opérationnel de plus en plus complexe.

Intitulée « Guide des avantages OEM », cette étude s'appuie sur les informations recueillies auprès de 500 OEM leaders dans 17 pays. Elle souligne que, face à l'instabilité de la main-d'œuvre, la volatilité de la chaîne logistique, la pression sur les coûts et les exigences croissantes des clients, de nombreux OEM adaptent leur mode de fonctionnement pour gagner en performance, même en période d'incertitude. Plutôt que de miser uniquement sur la performance brute des machines, les OEM leaders se concentrent sur la rapidité de récupération, la constance opérationnelle et un processus décisionnel fondé sur les données.

« La prochaine ère du leadership des OEM ne sera pas définie par la capacité à construire la machine la plus avancée », déclare Evan Kaiser, vice-président, OEM mondiaux et industries émergentes chez Rockwell Automation. « Elle sera définie par la capacité à bâtir une entreprise offrant des performances constantes malgré la rotation du personnel, les problèmes d'approvisionnement et la pression incessante du marché. »

Principales conclusions de l'étude :

La récupération rapide est le nouveau levier de rentabilité : alors que les pannes durent en moyenne 40 heures et coûtent 3,6 millions de dollars, les OEM leaders permettent à leurs clients de rétablir leurs opérations en 24 heures ou moins. Ces entreprises conçoivent des machines capables de détecter les problèmes à un stade précoce et de restaurer les performances rapidement, contribuant ainsi à préserver le chiffre d'affaires et la confiance des clients.



alors que les pannes durent en moyenne 40 heures et coûtent 3,6 millions de dollars, les OEM leaders permettent à leurs clients de rétablir leurs opérations en 24 heures ou moins. Ces entreprises conçoivent des machines capables de détecter les problèmes à un stade précoce et de restaurer les performances rapidement, contribuant ainsi à préserver le chiffre d'affaires et la confiance des clients. L'instabilité de la main-d'œuvre est désormais permanente, et les leaders la prennent désormais en compte : avec un taux de rotation atteignant 47 % dans certaines zones du monde, les OEM leaders intègrent l'expertise directement dans les machines et les flux de travail afin de réduire la dépendance au savoir-faire individuel, tout en accélérant l'intégration et en garantissant la régularité des performances.





avec un taux de rotation atteignant 47 % dans certaines zones du monde, les OEM leaders intègrent l'expertise directement dans les machines et les flux de travail afin de réduire la dépendance au savoir-faire individuel, tout en accélérant l'intégration et en garantissant la régularité des performances. La mesure des performances évolue : les OEM les plus performants privilégient désormais la rentabilité et les indicateurs axés sur la satisfaction client (coût des marchandises vendues, délais de livraison, temps de récupération après un arrêt), parallèlement au rendement de production traditionnel et aux nouveaux critères axés sur l'humain, comme la sécurité et la satisfaction.



: les OEM les plus performants privilégient désormais la rentabilité et les indicateurs axés sur la satisfaction client (coût des marchandises vendues, délais de livraison, temps de récupération après un arrêt), parallèlement au rendement de production traditionnel et aux nouveaux critères axés sur l'humain, comme la sécurité et la satisfaction. L'utilisation de la technologie est plus ciblée : les entreprises les plus performantes adoptent stratégiquement les jumeaux numériques, les robots mobiles autonomes (AMR) et les cobots afin d'intégrer la qualité dès la conception de leurs machines et harmoniser les déploiements. Ils utilisent les retours d'expérience du terrain pour orienter leurs futurs designs plutôt que pour résoudre des problèmes isolés.



: les entreprises les plus performantes adoptent stratégiquement les jumeaux numériques, les robots mobiles autonomes (AMR) et les cobots afin d'intégrer la qualité dès la conception de leurs machines et harmoniser les déploiements. Ils utilisent les retours d'expérience du terrain pour orienter leurs futurs designs plutôt que pour résoudre des problèmes isolés. La conformité et la cybersécurité deviennent des facteurs de différenciation : les OEM leaders intègrent la cybersécurité dès la genèse du produit, en traitant la sécurité informatique avec la même rigueur que la sûreté, afin de faciliter l'accès aux marchés, réduire les délais et renforcer la confiance des clients.

Pour plus d'informations, consultez les conclusions complètes du Guide des avantages OEM ici.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents et le potentiel technologique afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution The Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com

