Nova vitalidade, novo impulso: a revisão econômica de Xi'an em 2025 e as perspectivas de crescimento futuro

Traçando a visão de Xi'an para 2026: impulsionando a transformação liderada pela inovação e o desenvolvimento de alta qualidade no oeste da China

XI'AN, China, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Enquanto a China convoca suas "Duas Sessões" em 2026 e delineia dez direções-chave para o desenvolvimento econômico nacional, Xi' an, uma cidade central no oeste da China, alinhou-se estrategicamente com as prioridades nacionais e estabeleceu uma meta de crescimento do PIB de aproximadamente 5,5% para 2026, com foco na expansão do investimento efetivo, no fortalecimento da economia real, no aprimoramento das capacidades de inovação e na transformação dos modelos de desenvolvimento urbano.

Estação ferroviária de Xi'an Guojigang (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

Como uma capital antiga, Xi'an está avançando em sua economia regional e evolução urbana para desempenhar um papel fundamental na nova era e trazer um novo impulso para setores como nova energia e fabricação automotiva em todo o mundo.

Em 2026, Xi'an se concentrará em dez áreas-chave para o desenvolvimento econômico e urbano:

Impulsionar a demanda doméstica – direcionar o investimento em ativos fixos acima de CNY450 bilhões e promover o comércio de bens de consumo. Fortalecer a economia real – investir 120 bilhões de yuans na indústria, almejar 1,3 trilhão de yuans na produção industrial e avançar em veículos comerciais, fotovoltaicos e veículos inteligentes conectados. Avançar a inovação – alcançar CNY520 bilhões em valor de contrato de tecnologia e exceder 3.000 empresas de alta tecnologia acima do tamanho designado. Transformar o desenvolvimento urbano – implementar 331 projetos de renovação urbana, incluindo a Fase III do aeroporto e a Ferrovia de Alta Velocidade Xi 'an-Shiyan. Aprofundar as reformas – promover políticas específicas da zona em áreas de desenvolvimento e integrar empresas estatais. Promover o desenvolvimento cultural – adicionar 50 empresas culturais acima do tamanho designado. Integrar o desenvolvimento urbano e rural – manter a produção de grãos acima de 1,4 milhão de toneladas. Reforçar a proteção ecológica – projetos de restauração completos no sopé norte das Montanhas Qinling. Melhorar os meios de subsistência das pessoas – concluir 39 projetos de reassentamento e adicionar 15.000 vagas para estudantes. Garantir segurança e estabilidade – mitigar riscos em imóveis e dívidas.

Em 2025, Xi'an alcançou um crescimento econômico de alta qualidade com um PIB regional de 1.390,267 bilhões de yuans, um aumento de 4,7%. O valor agregado industrial atingiu CNY285,07 bilhões (um aumento de 6,1%), e a produção industrial acima do porte designado ultrapassou um trilhão de yuans. O investimento em ativos fixos totalizou CNY453,98 bilhões, com o investimento em manufatura de alta tecnologia subindo 15,4%. As vendas no varejo de Xi'an cresceram 5,3%, enquanto as chegadas de turistas e a receita relacionada aumentaram 6,7% e 7,1%, respectivamente. O total de importações e exportações em 2025 atingiu CNY 498,79 bilhões, um aumento de 21,1%, com a China-Europe Railway Express (Xi'an) operando 6.037 viagens - também um aumento de 21,1%.

