Nouvelle vitalité, nouvel élan : Examen de l'économie de Xi'an à l'horizon 2025 et perspectives de croissance future

Tracer la vision de Xi'an pour 2026 : Promouvoir une transformation fondée sur l'innovation et un développement de haute qualité en Chine occidentale

XI'AN, Chine, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la Chine convoque ses "deux sessions" de 2026 et présente dix orientations clés pour le développement économique national, Xi'an, une ville centrale de l'ouest de la Chine, s'est stratégiquement alignée sur les priorités nationales et a fixé un objectif de croissance du PIB d'environ 5.5 % pour 2026, en se concentrant sur l'expansion des investissements efficaces, le renforcement de l'économie réelle, l'amélioration des capacités d'innovation, et la transformation des modèles de développement urbain.

Xi'an Guojigang Railway Station

En tant qu'ancienne capitale, Xi'an fait progresser son économie régionale et son évolution urbaine afin de jouer un rôle central dans la nouvelle ère et d'insuffler un nouvel élan à des secteurs tels que les nouvelles énergies et la construction automobile à l'échelle mondiale.

En 2026, Xi'an se concentrera sur dix domaines clés pour le développement économique et urbain :

Stimuler la demande intérieure - viser des investissements en actifs fixes supérieurs à 450 milliards CNY et promouvoir les échanges de biens de consommation. Renforcer l'économie réelle - investir 120 milliards de yuans dans l'industrie, viser une production industrielle de 1,3 billion de yuans et faire progresser les véhicules commerciaux, l'énergie photovoltaïque et les véhicules connectés intelligents. Faire progresser l'innovation - atteindre une valeur de 520 milliards CNY en contrats technologiques et dépasser les 3 000 entreprises de haute technologie au-dessus de la taille désignée. Transformer le développement urbain - mettre en œuvre 331 projets de rénovation urbaine, y compris la phase III de l'aéroport et la ligne ferroviaire à grande vitesse Xi'an-Shiyan. Approfondir les réformes - promouvoir des politiques spécifiques aux zones de développement et intégrer les entreprises publiques. Promouvoir le développement culturel - ajouter 50 entreprises culturelles de plus que la taille prévue. Intégrer le développement urbain et rural - maintenir la production céréalière au-dessus de 1,4 million de tonnes. Renforcer la protection écologique - achever les projets de restauration dans les contreforts nord des monts Qinling. Améliorer les moyens de subsistance des populations - achever 39 projets de réinstallation et ajouter 15 000 places d'étudiants. Assurer la sécurité et la stabilité - atténuer les risques liés à l'immobilier et à la dette.

En 2025, Xi'an a atteint une croissance économique de haute qualité avec un PIB régional de 1 390,267 milliards de yuans, soit une augmentation de 4,7 %. La valeur ajoutée industrielle a atteint 285,07 milliards CNY (soit une augmentation de 6,1 %), et la production industrielle supérieure à la taille désignée a dépassé les mille milliards de yuans. Les investissements en actifs fixes se sont élevés à 453,98 milliards CNY, les investissements dans le secteur manufacturier de haute technologie ayant augmenté de 15,4 %. Les ventes au détail de Xi'an ont augmenté de 5,3 %, tandis que les arrivées de touristes et les recettes connexes ont progressé respectivement de 6,7 % et de 7,1 %. Le total des importations et des exportations en 2025 a atteint 498,79 milliards CNY, soit une hausse de 21,1 %. Le China-Europe Railway Express (Xi'an) a effectué 6 037 voyages, ce qui représente également une hausse de 21,1 %.

