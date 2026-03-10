Nueva vitalidad, nuevo impulso: Análisis económico de Xi'an para 2025 y perspectivas de crecimiento futuro

Mar 10, 2026

Trazando la visión 2026 de Xi'an: impulsando la transformación basada en la innovación y el desarrollo de alta calidad en el oeste de China

XI'AN, China, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras China convoca sus "Dos Sesiones" de 2026 y describe diez direcciones clave para el desarrollo económico nacional, Xi'an, una ciudad central en el oeste de China, se ha alineado estratégicamente con las prioridades nacionales y ha establecido un objetivo de crecimiento del PIB de aproximadamente el 5,5 % para 2026, centrándose en expandir la inversión efectiva, fortalecer la economía real, mejorar las capacidades de innovación y transformar los modelos de desarrollo urbano.

Xi'an Guojigang Railway Station
Como capital antigua, Xi'an está impulsando su economía regional y su evolución urbana para desempeñar un papel fundamental en la nueva era y dar un nuevo impulso a industrias como la nueva energía y la fabricación de automóviles a nivel mundial.

En 2026, Xi'an se centrará en diez áreas clave para el desarrollo económico y urbano:

  1. Impulsar la demanda interna: fijar como objetivo una inversión en activos fijos superior a 450.000 millones de yuanes y promover la recompra de bienes de consumo.
  2. Fortalecer la economía real: invertir 120.000 millones de yuanes en la industria, alcanzar una producción industrial de 1,3 billones de yuanes e impulsar los vehículos comerciales, la energía fotovoltaica y los vehículos inteligentes conectados.
  3. Impulsar la innovación: alcanzar un valor de contratos tecnológicos de 520.000 millones de yuanes y superar el tamaño designado de 3.000 empresas de alta tecnología.
  4. Transformar el desarrollo urbano: implementar 331 proyectos de renovación urbana, incluyendo la Fase III del aeropuerto y el ferrocarril de alta velocidad Xi'an-Shiyan.
  5. Profundizar las reformas: promover políticas zonales en las zonas de desarrollo e integrar las empresas estatales.
  6. Promover el desarrollo cultural: añadir 50 empresas culturales por encima del tamaño designado.
  7. Integrar el desarrollo urbano y rural: mantener la producción de cereales por encima de 1,4 millones de toneladas.
  8. Fortalecer la protección ecológica: completar los proyectos de restauración en las estribaciones septentrionales de las montañas Qinling.
  9. Mejorar las condiciones de vida de las personas: completar 39 proyectos de reasentamiento y añadir 15.000 plazas para estudiantes.
  10. Garantizar la seguridad y la estabilidad: mitigar los riesgos inmobiliarios y de endeudamiento.

En 2025, Xi'an alcanzó un crecimiento económico de alta calidad con un PIB regional de 1.390.267 millones de yuanes, un aumento del 4,7 %. El valor añadido industrial alcanzó los 285.070 millones de yuanes (un aumento del 6,1 %), y la producción industrial por encima del tamaño designado superó el billón de yuanes. La inversión en activos fijos ascendió a 453.980 millones de yuanes, con un aumento del 15,4 % en la inversión en manufactura de alta tecnología. Las ventas minoristas de Xi'an crecieron un 5,3 %, mientras que las llegadas de turistas y los ingresos relacionados aumentaron un 6,7 % y un 7,1 %, respectivamente. Las importaciones y exportaciones totales en 2025 alcanzaron los 498.790 millones de yuanes, un aumento del 21,1 %, con el Ferrocarril Expreso China-Europa (Xi'an) operando 6.037 viajes, lo que también representa un aumento del 21,1 %.

