새로운 활력, 새로운 동력: 시안의 2025년 경제 성과와 미래 성장 전망

중국 서부의 혁신 주도 전환과 고품질 발전을 이끄는 시안의 2026 비전

시안, 중국 2026년 3월 11일 /PRNewswire/ -- 중국이 2026년 '양회(Two Sessions)'를 개최하고 국가 경제 발전을 위한 10대 핵심 방향을 제시한 가운데, 중국 서부의 중심 도시인 시안은 국가 전략에 발맞춰 2026년 국내총생산(GDP) 성장률 목표를 약 5.5%로 설정했으며, 유효 투자 확대, 실물 경제 강화, 혁신 역량 제고, 도시 발전 모델 전환에 중점을 두고 있다.

고대 수도인 시안은 새로운 시대에서 핵심적 역할을 수행하기 위해 지역 경제 발전과 도시 진화를 추진하고 있으며, 신에너지 및 자동차 제조 등 글로벌 산업 분야에 새로운 성장 동력을 제공하고 있다.

Xi'an Guojigang Railway Station

2026년 시안은 경제 및 도시 발전을 위해 다음의 10대 핵심 분야에 집중할 예정이다.

내수 확대 – 고정자산 투자 4500억 위안 이상 달성을 목표로 하고 소비재 교체를 추진한다. 실물 경제 강화 – 산업 분야에 1200억 위안을 투자하고, 산업 총생산 1조 3000억 위안 달성을 목표로 하며 상용차, 태양광, 스마트 커넥티드 차량 산업을 발전시킨다. 혁신 추진 – 기술 계약 거래액 5200억 위안을 달성하고 일정 규모 이상 첨단기술 기업 3000개 이상을 확보한다. 도시 발전 전환 – 공항 3단계 확장과 시안–스옌 고속철도(Xi'an–Shiyan High-Speed Railway) 등을 포함한 331개 도시 재생 프로젝트를 시행한다. 개혁 심화 – 개발 지역의 특화 정책을 추진하고 국유 기업을 통합한다. 문화 발전 촉진 – 일정 규모 이상 문화 기업 50개를 추가한다. 도시•농촌 통합 발전 – 곡물 생산량을 140만 톤 이상으로 유지한다. 생태 보호 강화 – 친링산 북쪽 산기슭 생태 복원 프로젝트를 완료한다. 민생 개선 – 39개 이주 정착 프로젝트를 완료하고 학생 수용 정원 1만 5000명을 추가한다. 안전과 안정 확보 – 부동산 및 부채 관련 위험을 완화한다.

2025년 시안은 지역 GDP 1조 3902억 6700만 위안으로 전년 대비 4.7% 증가한 고품질 경제 성장을 달성했다. 산업 부가가치는 2850억 7000만 위안으로 6.1% 증가했으며, 일정 규모 이상 산업 총생산은 1조 위안을 넘어섰다. 고정 자산 투자는 4539억 8000만 위안을 기록했고 첨단기술 제조업 투자는 15.4% 증가했다. 시안의 소매 판매는 5.3% 증가했으며 관광객 수와 관광 수입은 각각 6.7%, 7.1% 증가했다. 2025년 수출입 총액은 4987억 9000만 위안으로 전년 대비 21.1% 증가했으며, 시안의 중국-유럽 화물열차 노선은 6037회를 운행해 역시 21.1% 증가했다.

SOURCE Xi'an Municipal Government