새로운 활력, 새로운 동력: 시안의 2025년 경제 성과와 미래 성장 전망

뉴스 제공처

Xi'an Municipal Government

2026년 03월 11일 14:03 KST

중국 서부의 혁신 주도 전환과 고품질 발전을 이끄는 시안의 2026 비전

시안, 중국 2026년 3월 11일 /PRNewswire/ -- 중국이 2026년 '양회(Two Sessions)'를 개최하고 국가 경제 발전을 위한 10대 핵심 방향을 제시한 가운데, 중국 서부의 중심 도시인 시안은 국가 전략에 발맞춰 2026년 국내총생산(GDP) 성장률 목표를 약 5.5%로 설정했으며, 유효 투자 확대, 실물 경제 강화, 혁신 역량 제고, 도시 발전 모델 전환에 중점을 두고 있다.

고대 수도인 시안은 새로운 시대에서 핵심적 역할을 수행하기 위해 지역 경제 발전과 도시 진화를 추진하고 있으며, 신에너지 및 자동차 제조 등 글로벌 산업 분야에 새로운 성장 동력을 제공하고 있다.

Continue Reading
Xi'an Guojigang Railway Station
Xi'an Guojigang Railway Station

2026년 시안은 경제 및 도시 발전을 위해 다음의 10대 핵심 분야에 집중할 예정이다.

  1. 내수 확대  고정자산 투자 4500억 위안 이상 달성을 목표로 하고 소비재 교체를 추진한다.
  2. 실물 경제 강화 – 산업 분야에 1200억 위안을 투자하고, 산업 총생산 1조 3000억 위안 달성을 목표로 하며 상용차, 태양광, 스마트 커넥티드 차량 산업을 발전시킨다.
  3. 혁신 추진 – 기술 계약 거래액 5200억 위안을 달성하고 일정 규모 이상 첨단기술 기업 3000개 이상을 확보한다.
  4. 도시 발전 전환 – 공항 3단계 확장과 시안–스옌 고속철도(Xi'an–Shiyan High-Speed Railway) 등을 포함한 331개 도시 재생 프로젝트를 시행한다.
  5. 개혁 심화 – 개발 지역의 특화 정책을 추진하고 국유 기업을 통합한다.
  6. 문화 발전 촉진 – 일정 규모 이상 문화 기업 50개를 추가한다.
  7. 도시•농촌 통합 발전 – 곡물 생산량을 140만 톤 이상으로 유지한다.
  8. 생태 보호 강화 – 친링산 북쪽 산기슭 생태 복원 프로젝트를 완료한다.
  9. 민생 개선 – 39개 이주 정착 프로젝트를 완료하고 학생 수용 정원 1만 5000명을 추가한다.
  10. 안전과 안정 확보 – 부동산 및 부채 관련 위험을 완화한다.

2025년 시안은 지역 GDP 1조 3902억 6700만 위안으로 전년 대비 4.7% 증가한 고품질 경제 성장을 달성했다. 산업 부가가치는 2850억 7000만 위안으로 6.1% 증가했으며, 일정 규모 이상 산업 총생산은 1조 위안을 넘어섰다. 고정 자산 투자는 4539억 8000만 위안을 기록했고 첨단기술 제조업 투자는 15.4% 증가했다. 시안의 소매 판매는 5.3% 증가했으며 관광객 수와 관광 수입은 각각 6.7%, 7.1% 증가했다. 2025년 수출입 총액은 4987억 9000만 위안으로 전년 대비 21.1% 증가했으며, 시안의 중국-유럽 화물열차 노선은 6037회를 운행해 역시 21.1% 증가했다.

SOURCE Xi'an Municipal Government

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

기술과 전통의 만남: 고도 시안에서 여는 디지털 시안 춘절

기술과 전통의 만남: 고도 시안에서 여는 디지털 시안 춘절

춘절의 전야제라고 불리는 라바제가 열린 지난 1월 26일, 시안 XR 영화산업기지(Xi'an XR Film Industry Base )에서는 춘계 문화•관광 행사 시리즈인 '2026 시안의 해•중국의 정수 – 디지털 시안 춘절(Xi'an Year • Best of...
시안, '2026 장안 등불 축제' 개막…장엄한 빛의 향연으로 봄을 물들이다

시안, '2026 장안 등불 축제' 개막…장엄한 빛의 향연으로 봄을 물들이다

최근 중국의 역사 도시 시안에서 '천 개의 등불이 장안을 비추고, 말과 함께 봄을 맞이하다(Thousands of Lanterns Shining on Chang'an and Welcoming Spring with Horses)'를 주제로 '2026 장안 등불...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기