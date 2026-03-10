Nueva vitalidad, nuevo impulso: Revisión económica 2025 de Xi'an y perspectivas de crecimiento futuro

Trazar la visión de Xi'an para 2026: impulsar la transformación impulsada por la innovación y el desarrollo de alta calidad en el oeste de China

XI'AN, China, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que China convoca sus "Dos Sesiones" de 2026 y describe diez direcciones clave para el desarrollo económico nacional, Xi' an, una ciudad central en el oeste de China, se ha alineado estratégicamente con las prioridades nacionales y ha establecido un objetivo de crecimiento del PIB de aproximadamente el 5,5 % para 2026, centrándose en expandir la inversión efectiva, fortalecer la economía real, mejorar las capacidades de innovación y transformar los modelos de desarrollo urbano.

Como capital antigua, Xi'an está avanzando en su economía regional y evolución urbana para desempeñar un papel fundamental en la nueva era y dar un nuevo impulso a industrias como la nueva energía y la fabricación de automóviles a nivel mundial.

En 2026, Xi'an se centrará en diez áreas clave para el desarrollo económico y urbano:

Impulsar la demanda interna: orientar la inversión en activos fijos por encima de los 450 000 millones de CNY y promover los intercambios de bienes de consumo. Fortalecer la economía real: invertir 120 mil millones de yuanes en la industria, apuntar a una producción industrial de 1,3 billones de yuanes y avanzar en los vehículos comerciales, la energía fotovoltaica y los vehículos inteligentes conectados. Avanzar en la innovación: lograr 520 mil millones de CNY en valor de contrato de tecnología y superar las 3000 empresas de alta tecnología por encima del tamaño designado. Transformar el desarrollo urbano: implementar 331 proyectos de renovación urbana, incluyendo la Fase III del aeropuerto y el Ferrocarril de Alta Velocidad Xi 'an-Shiyan. Profundizar las reformas: promover políticas específicas de la zona en áreas de desarrollo e integrar a las empresas estatales. Promover el desarrollo cultural: agregue 50 empresas culturales por encima del tamaño designado. Integrar el desarrollo urbano y rural: mantener la producción de granos por encima de 1,4 millones de toneladas. Fortalecer la protección ecológica: completar proyectos de restauración en las estribaciones septentrionales de las montañas Qinling. Mejorar los medios de subsistencia de la población: completar 39 proyectos de reasentamiento y añadir 15 000 plazas estudiantiles. Garantizar la seguridad y la estabilidad: mitigar los riesgos en bienes raíces y deudas.

En 2025, Xi'an logró un crecimiento económico de alta calidad con un PIB regional de 1.390.267 millones de CNY, un 4,7 % más. El valor agregado industrial alcanzó los 285.070 millones de yuanes (un aumento del 6,1 %), y la producción industrial por encima del tamaño designado superó el billón de yuanes. La inversión en activos fijos ascendió a 453.980 millones de yuanes, y la inversión en fabricación de alta tecnología aumentó un 15,4 %. Las ventas minoristas de Xi'an crecieron un 5,3 %, mientras que las llegadas de turistas y los ingresos relacionados aumentaron un 6,7 % y un 7,1 %, respectivamente. Las importaciones y exportaciones totales en 2025 alcanzaron los 498.790 millones de yuanes, un 21,1 % más, con el Expreso Ferroviario China-Europa (Xi'an) operando 6.037 viajes, también un 21,1 % más.

