De Chang'an para o mundo: Xi'an desperta novo impulso industrial por meio da "Rota da Seda Aérea"

Routes Asia 2026 destaca como a antiga capital está aproveitando seu polo aéreo para fomentar o crescimento industrial

XI'AN, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Routes Asia 2026, o principal e único evento de aviação e desenvolvimento de rotas na região da Ásia-Pacífico, foi realizado de 14 a 16 de abril em Xi'an, com o tema "Reunidos em Xi'an por um futuro comum". Como plataforma de cooperação e intercâmbio de alto nível, o evento atraiu 92 companhias aéreas, 128 autoridades aeroportuárias e 32 organizações governamentais e de turismo de 52 países, incluindo 77 companhias aéreas, 80 autoridades aeroportuárias e 8 órgãos governamentais e de turismo de 28 países asiáticos.

Aeroporto Internacional de Xi'an Xianyang (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

Na cerimônia de abertura, a Aerotrópole da Nova Área de Xixian assinou acordos de cooperação com a CMA CGM Air Cargo, a CAMEX Airlines, a Georgian Airways e a Geosky Airlines para lançar oficialmente cinco novas rotas aéreas internacionais exclusivamente de carga.

O Aeroporto Internacional de Xi'an Xianyang opera atualmente 62 rotas internacionais (e regionais) de passageiros, liderando as conexões com oito cidades em cinco países da Ásia Central e reforçando sua conectividade com o Ocidente.

Em 2025, o aeroporto recebeu 48,536 milhões de passageiros (1,993 milhão de passageiros internacionais) e 335.000 toneladas de carga, com a capacidade máxima atingindo 61 voos por hora.

Enquanto isso, Xi'an transformou a cadeia da indústria aeroespacial em uma prioridade estratégica de desenvolvimento, aproveitando seus pontos fortes na propulsão de foguetes e na fabricação de satélites para construir um polo aeroespacial comercial de ponta. A cidade abriga atualmente 3.987 empresas do setor aeroespacial comercial, o maior número da China, formando um ecossistema completo que abrange motores de foguete, fabricação de satélites, telemetria, rastreamento e controle (TT&C) e aplicações de dados, o que confere a Xi'an o título de cadeia industrial aeroespacial comercial mais completa do país.

Em sua proposta para o 15º Plano Quinquenal, Xi'an tem como objetivo "construir um polo de inovação tecnológica industrial", desenvolver caminhos de crescimento diferenciados nas áreas de aviação civil e economia de baixa altitude, aeroespacial comercial, circuitos integrados, veículos elétricos (NEVs) e novas fontes de energia, além de criar produtos inovadores e competitivos no mercado global.

Após anos de desenvolvimento estratégico, Xi'an construiu um ecossistema industrial agrupado em torno do distrito de Yanliang (base aeronáutica), formando um dos sistemas da indústria aeronáutica mais completos da China.

Em março passado, Xi'an lançou um plano de ação trienal para aumentar a capacidade de apoio à indústria de aeronaves de grande porte, com o objetivo de atingir uma produção total no setor aeroespacial de 150 bilhões de yuans (22 bilhões de dólares) até 2027 e criar um polo de aeronaves de grande porte competitivo internacionalmente.

Como centro nacional de informação eletrônica, Xi'an promoveu o desenvolvimento de um ecossistema impulsionado pelos setores de semicondutores e fotônica. No final de 2025, o setor contava com 233 empresas acima do porte mínimo estabelecido, representando 15% da produção industrial total e constituindo um pilar fundamental para a economia da cidade.

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FONTE Xi'an Municipal Government