Novo Nordisk International Operations adota o Veeva Vault CRM

Adota o Vault CRM, líder do setor, para fortalecer as equipes comerciais com recursos de CRM de última geração e IA agêntica

PLEASANTON, Califórnia, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunciou hoje que a unidade de negócios de Operações Internacionais da Novo Nordisk decidiu usar o Veeva Vault CRM.

"É uma honra expandir a nossa parceria com a Novo Nordisk para o Vault CRM", afirmou Peter Gassner, CEO da Veeva. "Trabalhando juntos e usando tecnologia baseada em IA, faremos nossa parte para ajudar a Novo Nordisk a fornecer medicamentos inovadores no combate a doenças crônicas graves e promover a saúde a longo prazo para pacientes do mundo todo."

O Vault CRM faz parte do Vault CRM Suite, um conjunto de aplicativos avançados e IA agêntica que proporcionam uma execução comercial mais eficaz em canais pessoais e digitais. Combinando recursos globais avançados, o Vault CRM Suite atende aos requisitos comerciais e de conformidade específicos de cada país, que são únicos e mudam constantemente.

"Estamos entusiasmados com a expansão da nossa parceria estratégica com a Veeva, ao migrarmos para o Vault CRM", afirmou Emil Kongshøj Larsen, vice-presidente executivo de Operações Internacionais da Novo Nordisk. "O Vault CRM será a base tecnológica que ajudará a Novo Nordisk a alcançar seus objetivos comerciais."

Para obter as informações mais recentes sobre o Veeva Vault CRM com IA agêntica, acesse veeva.com/CRM e conecte-se com a Veeva no LinkedIn.

Sobre a Veeva Systems

A Veeva oferece a nuvem especializada para ciências da vida, com software, dados e consultoria empresarial. Comprometida com a inovação, excelência de produto e sucesso do cliente, a Veeva atende mais de 1.500 clientes, desde as maiores empresas biofarmacêuticas do mundo até biotecnologias emergentes. Como uma Public Benefit Corporation (corporação de benefício público), a Veeva está comprometida em equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas, incluindo clientes, colaboradores, acionistas e os setores que atende. Para mais informações, acesse veeva.com.

Declarações Prospectivas da Veeva

Este comunicado contém declarações prospectivas sobre os produtos e serviços da Veeva e os resultados ou benefícios esperados com o uso de nossos produtos e serviços. Essas declarações baseiam-se em nossas expectativas atuais. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles apresentados neste comunicado, e não temos obrigação de atualizar tais declarações. Existem inúmeros riscos que podem afetar negativamente nossos resultados, incluindo os riscos e incertezas divulgados em nosso formulário 10-Q para o período encerrado em 31 de outubro de 2025, que você pode encontrar aqui (um resumo dos riscos que podem afetar nossos negócios pode ser encontrado nas páginas 33 e 34) e em nossos registros subsequentes na SEC, que você pode acessar em sec.gov.

Contato:

Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg

FONTE Veeva Systems