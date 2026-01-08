El área de operaciones internacionales de Novo Nordisk se compromete con Veeva Vault CRM

Elige la gestión de relaciones con clientes líder del sector Vault CRM para dotar a los equipos comerciales de capacidades de gestión de relaciones con clientes de última generación e IA agéntica

PLEASANTON, California, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció que la unidad de negocio de operaciones internacionales de Novo Nordisk se comprometió o a utilizar Veeva Vault CRM.

"Nos sentimos honrados de ampliar nuestra colaboración entre Novo Nordisk y Vault CRM", afirmó Peter Gassner, director ejecutivo de Veeva. "Al trabajar de manera conjunta con tecnología impulsada por IA, contribuiremos a que Novo Nordisk ofrezca medicamentos innovadores para combatir enfermedades crónicas graves y mejorar la salud a largo plazo de pacientes de todo el mundo".

Vault CRM es parte de la Vault CRM Suite de aplicaciones profundas e IA agéntica que impulsa una ejecución comercial más eficaz en los canales personales y digitales. Vault CRM Suite cuenta con capacidades avanzadas a nivel mundial y aborda los requisitos comerciales y de cumplimiento específicos de cada país, únicos y en constante evolución, del sector.

"Nos complace ampliar nuestra alianza estratégica con Veeva al pasar a utilizar Vault CRM", declaró Emil Kongshøj Larsen, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Internacionales de Novo Nordisk. "Vault CRM ofrecerá a Novo Nordisk la base tecnológica necesaria para impulsar la ejecución comercial".

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias biológicas con software, datos y consultoría empresarial. Veeva, comprometida con la innovación, la excelencia de los productos y el éxito de los clientes, presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta las empresas biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, como los clientes, los empleados, los accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com.

