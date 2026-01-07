L'unité commerciale des opérations internationales de Novo Nordisk adopte Veeva Vault CRM

Le choix de Vault CRM, leader sur le marché, permet aux équipes commerciales de bénéficier de capacités CRM de nouvelle génération et de l'IA agentique

PLEASANTON, Californie, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que l'unité commerciale des opérations internationales de Novo Nordisk a sélectionné Veeva Vault CRM.

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Novo Nordisk à travers Vault CRM », a déclaré Peter Gassner, PDG de Veeva. « En travaillant ensemble avec la technologie pilotée par l'IA, nous aiderons Novo Nordisk à fournir des médicaments révolutionnaires pour vaincre les maladies chroniques graves et protéger la santé à long terme des patients dans le monde entier. »

Vault CRM fait partie de la suite d'applications et de l'IA agentique de Vault CRM qui favorisent une exécution commerciale plus efficace sur les canaux personnels et numériques. Grâce à ses fonctionnalités mondiales avancées, Vault CRM Suite prend en charge, dans chaque pays, des exigences uniques et toujours changeantes en matière d'activité commerciale et de conformité.

« Nous nous réjouissons d'étendre notre partenariat stratégique avec Veeva en adoptant Vault CRM », a déclaré Emil Kongshøj Larsen, vice-président exécutif des opérations internationales chez Novo Nordisk. « Grâce à Vault CRM, Novo Nordisk va disposer de la base technologique nécessaire pour ses activités commerciales. »

