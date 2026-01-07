Internationale Geschäftsabteilung von Novo Nordisk entscheidet sich für Veeva Vault CRM

Entscheidung für das branchenführende Vault CRM, um Vertriebsteams mit CRM-Funktionen der nächsten Generation und agentenbasierter KI zu unterstützen

PLEASANTON, Kalifornien, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass sich die internationale Geschäftsabteilung von Novo Nordisk für die Nutzung von Veeva Vault CRM entschieden hat.

„Wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft mit Novo Nordisk auf Vault CRM auszuweiten", so Peter Gassner, Geschäftsführer von Veeva. „Durch die Zusammenarbeit mit KI-gesteuerter Technologie werden wir unseren Teil dazu beitragen, dass Novo Nordisk bahnbrechende Medikamente zur Bekämpfung schwerer chronischer Krankheiten bereitstellen und für langfristige Gesundheit von Patienten auf der ganzen Welt sorgen kann."

Vault CRM ist Teil der Vault CRM Suite mit einer Reihe spezialisierter Anwendungen und agentenbasierter KI, die eine effektivere Geschäftsabwicklung über persönliche und digitale Kanäle ermöglicht. Mit fortschrittlichen globalen Funktionen erfüllt die Vault CRM Suite die einzigartigen, sich weiterentwickelnden länderspezifischen Geschäfts- und Compliance-Anforderungen der Branche.

„Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit Veeva durch den Wechsel zu Vault CRM zu erweitern", erklärte Emil Kongshøj Larsen, geschäftsführender Vizepräsident, internationale Geschäftsabteilung von Novo Nordisk. „Vault CRM wird Novo Nordisk dabei helfen, die technologische Grundlage zu schaffen, um die kommerzielle Umsetzung zu unterstützen."

Alle aktuellen Informationen zu Veeva Vault CRM mit agentenbasierter KI finden Sie unter veeva.com/CRM. Sie können sich auch mit Veeva auf LinkedIn verbinden.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2025 offengelegt sind, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Unterlagen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

Kontakt:

Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected]

Logo − https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg