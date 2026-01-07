Novo Nordisk International Operations se compromete con Veeva Vault CRM

Elige Vault CRM, líder en la industria, para dotar a los equipos comerciales de capacidades de CRM de última generación e IA Agente.

PLEASANTON, Calif., 7 de enero de 2026  /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que la unidad de negocios de Operaciones Internacionales de Novo Nordisk se ha comprometido a utilizar Veeva Vault CRM.

"Nos enorgullece ampliar nuestra colaboración con Novo Nordisk a Vault CRM", afirmó Peter Gassner, consejero delegado de Veeva. "Trabajando en conjunto con tecnología basada en IA, contribuiremos a que Novo Nordisk ofrezca medicamentos innovadores para combatir enfermedades crónicas graves y garantizar la salud a largo plazo de pacientes de todo el mundo".

Vault CRM forma parte de la Suite Vault CRM, compuesta por aplicaciones avanzadas e IA Agente que impulsan una ejecución comercial más eficaz en canales personales y digitales. Con capacidades globales avanzadas, Vault CRM Suite aborda los requisitos comerciales y de cumplimiento normativo, únicos y en constante evolución, específicos de cada país.

"Nos entusiasma ampliar nuestra alianza estratégica con Veeva con la migración a Vault CRM", afirmó Emil Kongshøj Larsen, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Internacionales de Novo Nordisk. "Vault CRM proporcionará a Novo Nordisk la base tecnológica necesaria para impulsar la ejecución comercial".

Para obtener la información más reciente sobre Veeva Vault CRM con IA Agente, visite veeva.com/CRM y conéctese con Veeva en LinkedIn.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría de negocios. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizarlas. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluyendo los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de octubre de 2025, que puede encontrar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

Contacto:

Maria Scurry
Veeva Systems
[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg

