O aguardado longa-metragem "F1", da Apple Original Films, estrelado por Brad Pitt e dirigido por Joseph Kosinski e pelo produtor Jerry Bruckheimer, encerra a produção no Grande Prêmio de Abu Dhabi

"F1" estreará globalmente nos cinemas em parceria com a Warner Bros. Pictures em 27 de junho de 2025

Feito em parceria com a Formula 1® e produzido por Sir Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de F1, Jerry Bruckheimer Films e Plan B Entertainment, o aguardado filme é estrelado por Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, indicado ao Oscar, Javier Bardem, vencedor do Oscar, e Tobias Menzies, vendedor do Emmy Award e indicado ao Globo de Ouro, além de Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo

Encerrando as filmagens no Circuito de Yas Marina, sede do Grande Prêmio de Abu Dhabi, uma equipe de 284 pessoas, incluindo Pitt e Damson Idris, passou 29 dias no total filmando no emirado em três ocasiões diferentes, apoiadas pelo parceiro de produção local; Epic Films

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Com a conclusão da temporada de corridas de Formula 1 de 2024, a Apple Original Films anunciou hoje que seu aguardado longa-metragem "F1" encerrou a produção no Grande Prêmio de Abu Dhabi, em parceria com a Creative Media Authority e a Abu Dhabi Film Commission. Estrelado por Brad Pitt, e vindo do diretor Joseph Kosinski, da Jerry Bruckheimer Films, da Plan B Entertainment e a Dawn Apollo Films do sete vezes campeão mundial de Formula 1, Sir Lewis Hamilton, "F1" será distribuído nos cinemas em todo o mundo e no IMAX® pela Warner Bros. Pictures na América do Norte em 27 de junho de 2025 e internacionalmente a partir de 25 de junho de 2025.

O diretor Joe Kosinski e o astro Damson Idris no set de “F1” da Apple Original Films no Circuito de Yas Marina, sede do Grande Prêmio de Abu Dhabi (Foto cedida pela Apple)

Feito em colaboração com a Formula 1®, "F1" está imerso no mundo emocionante e cinematográfico da Formula 1, o auge do automobilismo. Filmado durante os fins de semana do Grande Prêmio em todo o mundo, o longa é estrelado por Brad Pitt como um ex-piloto que retorna à Formula 1, ao lado de Damson Idris como seu companheiro de equipe no APXGP, uma equipe fictícia no grid enquanto competem contra os titãs do esporte. O elenco repleto de estrelas também inclui o vencedor do Oscar Javier Bardem, a indicada ao Oscar Kerry Condon, o vencedor do Emmy e indicado ao Globo de Ouro Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.

"F1" é dirigido por Kosinski ("Top Gun: Maverick"), que produz o longa ao lado de Sir Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Formula 1, com sua empresa Dawn Apollo Films; Jerry Bruckheimer e Chad Oman, da Jerry Bruckheimer Films; Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, da Plan B Entertainment; e Kosinski, da Monolith Pictures. O filme é feito em colaboração com a Formula 1 e toda a comunidade da F1 - incluindo a gestão da Formula 1, as 10 equipes, os pilotos da F1 e a FIA. O indicado ao Oscar Ehren Kruger ("Top Gun: Maverick") escreveu o roteiro.

Com 29 dias de produção acontecendo em Abu Dhabi no mundialmente famoso Yas Marina Circuit e no Aeroporto Internacional de Zayed, o elenco, incluindo Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Codon e Javier Bardem, e uma equipe de produção internacional foram apoiados por uma equipe local de 284 pessoas e pela equipe da Epic Films, 15 jovens estagiários locais e a Abu Dhabi Film Commission sob seu esquema de descontos. "F1" é uma das 170 principais produções apoiadas pela Abu Dhabi Film Commission desde a introdução do desconto em 2013.

Mohamed Dobay, Diretor Geral Interino da Autoridade de Mídia Criativa de Abu Dhabi comentou: "Nossos esforços coletivos e liderança experiente continuam a garantir parcerias tão empolgantes com as principais equipes de produção, como a Apple Original Films. Mais recentemente, a terceira e última filmagem em Abu Dhabi atraiu o interesse internacional, pois facilitamos a produção extensiva no Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2024, o que levou à nossa primeira parceria com a "F1" da Apple Original Films, entre os lançamentos mais esperados de 2025. Estamos ansiosos para ver os locais icônicos de Abu Dhabi na tela grande e também trabalhar com a Apple Original Films no futuro, com equipes de produção em todo o mundo colhendo os benefícios de um ambiente de trabalho seguro e um banco de talentos estabelecido, juntamente com o apoio financeiro, logístico e técnico da Abu Dhabi Film Commission."

Sameer Al Jaberi, Chefe da Comissão de Cinema de Abu Dhabi, afirmou: "Ficamos muito satisfeitos em apoiar o extenso e variado programa de produção que viu a equipe e elenco internacionais visitando o país em três ocasiões separadas; totalizando 29 dias de produção no local. Além de apresentar talentos dos Emirados na tela, mais de 284 funcionários locais trabalharam nesta produção, juntando-se a 15 jovens determinados que fizeram estágios no set, incluindo cinco jovens dos Emirados como parte de nosso compromisso de cultivar talentos para os setores criativos internamente."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2590087/Abu_Dhabi_Film_Commission_F1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2535274/Abu_Dhabi_Film_Commission_Logo.jpg

FONTE Abu Dhabi Film Commission