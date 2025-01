« F1 », le long métrage très attendu d'Apple Original Films, avec Brad Pitt, du réalisateur Joseph Kosinski et du producteur Jerry Bruckheimer, achève sa production au Grand Prix d'Abou Dabi.

« F1 » sera présenté en première mondiale dans les salles de cinéma en partenariat avec Warner Bros. Photos du 27 juin 2025

Réalisé en partenariat avec Formula 1® et produit par Sir Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1, Jerry Bruckheimer Films et Plan B Entertainment, ce film très attendu met en scène Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, nominé aux Oscars, Javier Bardem, nominé aux Oscars, Tobias Menzies, nominé aux Emmy Awards et aux Golden Globes, Sarah Niles, Kim Bodnia et Samson Kayo.

Le tournage s'est achevé sur le circuit de Yas Marina, où se déroule le Grand Prix d'Abou Dabi. Une équipe de 284 personnes, dont Brad Pitt et Damson Idris, a passé 29 jours au total à tourner dans l'émirat à trois occasions différentes, avec le soutien du partenaire de production local, Epic Films.

ABOU DABI, ÉAU, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Alors que la saison 2024 de Formule 1 s'est achevée, Apple Original Films annonce que son long métrage très attendu « F1 » a achevé sa production au Grand Prix d'Abou Dabi, en partenariat avec l'Autorité des médias créatifs et la Commission du film d'Abou Dabi. Mettant en vedette Brad Pitt et réalisé par Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment et Dawn Apollo Films, la bannière Dawn Apollo Films de Sir Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, « F1 » sera distribué dans les salles de cinéma du monde entier et en IMAX® par Warner Bros. En salles en Amérique du Nord le 27 juin 2025 et dans le monde entier à partir du 25 juin 2025.

Director Joe Kosinski and star Damson Idris on the set of Apple Original Films’ “F1” at the Yas marina Circuit, home of the Abu Dhabi Grand Prix

Réalisé en collaboration avec Formula 1®, « F1 » plonge dans l'univers exaltant et cinématique de la Formule 1, le summum du sport automobile. Tourné lors de week-ends de Grand Prix dans le monde entier, le film met en scène Brad Pitt dans le rôle d'un ancien pilote qui revient en Formule 1, et Damson Idris dans le rôle de son coéquipier chez APXGP, une écurie fictive qui se mesure aux titans de la discipline. L'ensemble de la distribution comprend également Javier Bardem, lauréat d'un Oscar, Kerry Condon, nominée pour un Oscar, Tobias Menzies, lauréat d'un Emmy Award et nominé pour un Golden Globe, Sarah Niles, Kim Bodnia et Samson Kayo.

« F1 » est réalisé par Kosinski (« Top Gun: Maverick »), qui produit le film aux côtés de Sir Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, sous sa bannière Dawn Apollo Films ; Jerry Bruckheimer et Chad Oman de Jerry Bruckheimer Films ; Brad Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner de Plan B Entertainment ; et Kosinski de Monolith Pictures. Le film est réalisé en collaboration avec la Formule 1 et l'ensemble de la communauté de la F1 - y compris la direction de la Formule 1, les dix écuries, les pilotes de F1 et la FIA. Ehren Kruger, nommé aux Oscars (« Top Gun: Maverick ») a écrit le scénario.

Avec 29 jours de production à Abou Dabi, sur le célèbre circuit de Yas Marina et à l'aéroport international Zayed, les acteurs, dont Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Codon et Javier Bardem, ainsi qu'une équipe de production internationale, ont été soutenus par une équipe locale de 284 personnes et l'équipe d'Epic Films, 15 jeunes stagiaires locaux et la Commission du film d'Abou Dabi dans le cadre de son programme de rabais. « F1 » est l'une des 170 productions majeures soutenues par la Commission du film d'Abou Dabi depuis l'introduction du rabais en 2013.

Mohamed Dobay, directeur général par intérim de l'Autorité des médias créatifs d'Abou Dabi, déclare : « Nos efforts collectifs et notre leadership avisé continuent de nous permettre de conclure des partenariats passionnants avec des équipes de production de premier plan telles qu'Apple Original Films. Plus récemment, le troisième et dernier tournage à Abou Dabi a suscité un intérêt international, car nous avons facilité la production à grande échelle du Grand Prix d'Abou Dabi 2024, ce qui a conduit à notre premier partenariat avec « F1 » d'Apple Original Films, qui figure parmi les sorties les plus attendues de 2025. Nous sommes impatients de voir les lieux emblématiques d'Abou Dabi sur grand écran et de travailler avec Apple Original Films à l'avenir, les équipes de production du monde entier bénéficiant d'un environnement de travail sûr et sécurisé et d'un vivier de talents bien établi, ainsi que du soutien financier, logistique et technique de la Commission du film d'Abou Dabi. »

Sameer Al Jaberi, directeur de la Commission du film d'Abou Dabi, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir pu soutenir ce programme de production vaste et varié, dans le cadre duquel l'équipe internationale et les acteurs se sont rendus dans le pays à trois reprises, ce qui représente un total de 29 jours de production sur le terrain. Outre les talents émiratis à l'écran, plus de 284 membres de l'équipe locale ont travaillé sur cette production, rejoignant ainsi 15 jeunes passionnés qui ont effectué des stages sur le plateau, dont cinq jeunes émiratis, dans le cadre de notre engagement à soutenir localement les talents dans les industries créatives ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590087/Abu_Dhabi_Film_Commission_F1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2535274/Abu_Dhabi_Film_Commission_Logo.jpg