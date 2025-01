Der mit Spannung erwartete Spielfilm F1" von Apple Original Films mit Brad Pitt in der Hauptrolle, der von Regisseur Joseph Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer inszeniert wurde, wird während des Großen Preises von Abu Dhabi fertiggestellt.

„F1" wird weltweit in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Pictures am 27. Juni 2025 in die Kinos kommen.

ABU DHABI, VAE, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Zum Abschluss der Formel-1-Rennsaison 2024 gab Apple Original Films heute bekannt, dass die Produktion des mit Spannung erwarteten Spielfilms „F1" beim Großen Preis von Abu Dhabi in Zusammenarbeit mit der Creative Media Authority und der Abu Dhabi Film Commission abgeschlossen wurde. „F1" mit Brad Pitt in der Hauptrolle wird von Regisseur Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment und dem Banner Dawn Apollo Films des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Sir Lewis Hamilton produziert und am 27. Juni 2025 in den Kinos weltweit und in IMAX® von Warner Bros. Pictures in Nordamerika und ab dem 25. Juni 2025 international vertrieben.

Director Joe Kosinski and star Damson Idris on the set of Apple Original Films’ “F1” at the Yas marina Circuit, home of the Abu Dhabi Grand Prix (Photo courtesy of Apple)

„F1" wurde in Zusammenarbeit mit der Formel 1® entwickelt und taucht ein in die aufregende und filmische Welt der Formel 1, dem Höhepunkt des Motorsports. Der Film wurde an tatsächlichen Grand-Prix-Wochenenden auf der ganzen Welt gedreht und zeigt Brad Pitt als ehemaligen Fahrer, der in die Formel 1 zurückkehrt, an der Seite von Damson Idris als sein Teamkollege bei APXGP, einem fiktiven Team in der Startaufstellung, das gegen die Titanen des Sports antritt. Zum Star-Ensemble gehören auch Oscar-Preisträger Javier Bardem, die für den Oscar nominierte Kerry Condon, der Emmy-Preisträger und Golden-Globe-Nominierte Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia und Samson Kayo.

„F1" wird von Kosinski („Top Gun: Maverick") inszeniert, der den Spielfilm zusammen mit dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister Sir Lewis Hamilton unter seinem Banner Dawn Apollo Films produziert; Jerry Bruckheimer und Chad Oman von Jerry Bruckheimer Films; Pitt, Dede Gardner und Jeremy Kleiner für Plan B Entertainment; und Kosinski für Monolith Pictures. Der Film entstand in Zusammenarbeit mit der Formel 1 und der gesamten F1-Gemeinschaft - einschließlich des Formel-1-Managements, der 10 Teams, der F1-Fahrer und der FIA.z Der für den Academy Award nominierte Ehren Kruger („Top Gun: Maverick") schrieb das Drehbuch.

Während der 29-tägigen Produktion in Abu Dhabi auf dem weltberühmten Yas Marina Circuit und dem Zayed International Airport wurde die Besetzung, zu der Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Codon und Javier Bardem gehörten, und ein internationales Produktionsteam von einer lokalen Crew aus 284 Personen und dem Team von Epic Films, 15 jungen lokalen Praktikanten und der Abu Dhabi Film Commission im Rahmen ihres Rabattsystems unterstützt. „F1" ist eine von 170 Großproduktionen, die von der Abu Dhabi Film Commission seit der Einführung des Rabatts im Jahr 2013 unterstützt wurden.

Mohamed Dobay, amtierender Generaldirektor der Abu Dhabi's Creative Media Authority , kommentierte: „Unsere gemeinsamen Anstrengungen und unsere kluge Führung sorgen dafür, dass wir weiterhin solche spannenden Partnerschaften mit führenden Produktionsteams wie Apple Original Films eingehen können. Kürzlich erregte der dritte und letzte Dreh in Abu Dhabi internationales Interesse, da wir umfangreiche Produktionen für den Großen Preis von Abu Dhabi 2024 ermöglichten, was zu unserer ersten Partnerschaft mit Apple Original Films' „F1" führte, einer der am heißesten erwarteten Veröffentlichungen des Jahres 2025. Wir freuen uns darauf, Abu Dhabis ikonische Schauplätze auf der Leinwand zu sehen und auch in Zukunft mit Apple Original Films zusammenzuarbeiten, wobei Produktionsteams auf der ganzen Welt die Vorteile eines sicheren Arbeitsumfelds und eines etablierten Talentpools sowie die finanzielle, logistische und technische Unterstützung der Abu Dhabi Film Commission vor Ort nutzen können."

Sameer Al Jaberi, Leiter der Abu Dhabi Film Commission, sagte: „Wir haben uns sehr gefreut, das umfangreiche und vielfältige Produktionsprogramm unterstützen zu können, bei dem die internationale Crew und die Darsteller das Land bei drei verschiedenen Gelegenheiten besuchten; insgesamt waren es 29 Tage Produktion vor Ort. Neben den emiratischen Talenten, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, haben mehr als 284 einheimische Mitarbeiter an dieser Produktion mitgewirkt. Dazu kommen 15 engagierte junge Menschen, die am Set ein Praktikum absolvierten, darunter fünf junge Emiratis, als Teil unseres Engagements, Talente für die Kreativbranche von innen heraus zu fördern."

