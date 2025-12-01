A Abu Dhabi Film Commission destaca o poder da colaboração na viabilização de produções globais para Now You See Me: Now You Don't

ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS, 1º de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Abu Dhabi Film Commission (ADFC), integrante da Creative Media Authority (CMA), lançou um novo vídeo de bastidores mostrando como Now You See Me: Now You Don't, da Lionsgate, foi filmado na capital dos Emirados Árabes Unidos, marcando mais uma grande produção de Hollywood realizada com sucesso em Abu Dhabi. O destaque mostra a ampla parceria entre a Creative Media Authority, Abu Dhabi Film Commission, Miral Destinations e a prestadora de serviços de produção local Epic Films, demonstrando como a oferta de produção de alto nível de Abu Dhabi e seu ecossistema integrado de cinema estão atraindo estúdios globais para a região. O filme, agora em lançamento mundial, arrecadou mais de US$ 80,5 milhões em seu fim de semana de estreia.

O vídeo oferece uma visão interna de como o sistema colaborativo do governo de Abu Dhabi, o suporte de produção simplificado e a infraestrutura avançada tornaram possível concluir essa filmagem internacional de grande escala.

Uma equipe de mais de 450 profissionais – incluindo 290 membros internacionais e mais de 170 freelancers locais do crescente setor criativo de Abu Dhabi – contribuiu para o projeto, destacando o crescente conjunto de talentos técnicos e criativos da capital, capazes de produzir resultados de nível internacional.

As imagens revelam a dimensão e a ambição da filmagem em Abu Dhabi, incluindo entrevistas com o diretor Reuben Fleischer, o produtor Bobby Cohen, a EVP de Produção Física Kelly Konop e o designer de produção David Scheunemann.

A produção em Abu Dhabi foi apoiada pela CMA por meio do cashback/reembolso de 35%++ da ADFC, licenciamento simplificado e facilitação operacional, entregue em estreita coordenação com a prestadora de serviços de produção Epic Films, Miral Destinations para locações principais, além de parceiros do setor e entidades governamentais em todo o emirado.

Sameer Al Jaberi, chefe da Abu Dhabi Film Commission, declarou: "Este vídeo de bastidores celebra o ecossistema colaborativo que faz de Abu Dhabi um destino verdadeiramente acolhedor para o cinema. Concluir uma produção dessa dimensão demonstra nossa eficiência, forte coordenação entre agências e o talento dentro do nosso setor local de mídia criativa. É um exemplo poderoso de como Abu Dhabi permite que cineastas internacionais deem vida à sua visão enquanto contribuem para o crescimento do nosso ecossistema criativo."

Liam Findlay, CEO da Miral Destinations, afirmou: "Nossa colaboração com a Abu Dhabi Film Commission, Creative Media Authority e Lionsgate nesta produção destaca Yas Island e a Abu Dhabi mais ampla como um destino de alto nível para cineastas. Da arquitetura icônica e atrações de Yas Island ao ambiente de apoio proporcionado por Abu Dhabi, continuamos criando o cenário para narrativas globalmente aclamadas e inovação cinematográfica."

A produção reforça o status de Abu Dhabi como um centro internacionalmente reconhecido de narrativa cinematográfica. A Abu Dhabi Film Commission apoiou mais de 180 grandes projetos de cinema e televisão, incluindo Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte Um, Dune: Part Two e F1: The Movie. Com seu suporte de produção eficiente, instalações avançadas e diversidade cinematográfica, Abu Dhabi continua fortalecendo sua posição como um dos principais destinos de produção cinematográfica do mundo.

Now You See Me: Now You Don't está em exibição nos cinemas em todo o mundo.

