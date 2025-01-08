Apple Original Films備受期待的鉅作《F1》，由畢彼特（Brad Pitt）主演，Joseph Kosinski執導，並由Jerry Bruckheimer擔任製片，於阿布達比一級方程式賽車大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）完成拍攝

《F1》是與一級方程式賽車（Formula 1®）合作製作的影片，深刻融入了一級方程式賽車這個令人激動且充滿電影感的世界，這是賽車運動的巔峰之作。這部影片在全球各地的真實大獎賽週末期間拍攝，主演畢彼特（Brad Pitt）飾演一位重返一級方程式的前車手，與Damson Idris共同演出，他在影片中是他在虛構車隊APXGP的隊友，兩人一同與賽車運動的巨擘們競爭。這部影片星光熠熠的演員陣容還包括奧斯卡獲獎演員Javier Bardem、奧斯卡提名演員Kerry Condon、艾美獎得主兼金球獎提名演員Tobias Menzies，此外還有Sarah Niles、Kim Bodnia以及Samson Kayo。

《F1》由Joseph Kosinski執導（《壯志凌雲：獨行俠》導演），他與七屆一級方程式賽車（F1）世界冠軍Lewis Hamilton爵士一同在其Dawn Apollo Films旗下製作此片；並由Jerry Bruckheimer及Chad Oman代表Jerry Bruckheimer Films製作；畢彼特（Brad Pitt）、Dede Gardner及Jeremy Kleiner代表Plan B Entertainment製作；Joseph Kosinski亦為Monolith Pictures製作。本片是與一級方程式賽車（Formula 1）及整個一級方程式賽車（F1）社群合作製作，包括一級方程式賽車管理公司（Formula 1 Management）、10支車隊、一級方程式賽車（F1）車手以及國際汽車聯合會（FIA）。奧斯卡提名編劇Ehren Kruger（《壯志凌雲：獨行俠》編劇）負責撰寫劇本。

影片在世界著名的亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）及扎耶德國際機場（Zayed International Airport）進行了29天的拍攝，主演包括畢彼特（Brad Pitt）、Damson Idris、Kerry Condon及Javier Bardem與來自世界各地的製作團隊，並獲得由當地284人組成的工作人員、Epic Films團隊、15名年輕本地實習生及阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）在回贈計劃下的大力支持。《F1》是自2013年回贈計劃推出以來，阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）所支持的170部主要製作之一。

阿布達比創意媒體管理局（Creative Media Authority）代理總幹事Mohamed Dobay表示：「我們的集體努力和明智領導持續確保我們能夠與像Apple Original Films這樣的領先製作團隊建立令人振奮的合作夥伴關係。最近，在阿布達比進行的第三次也是最後一次拍攝引起了國際關注，我們在2024年阿布達比一級方程式賽車大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）期間促成了大量製作，這也為我們與Apple Original Films的《F1》建立了首次合作關係，而這部影片是2025年最受期待的上映之一。我們期待在大銀幕上看到阿布達比標誌性地點的身影，也期待未來能繼續與Apple Original Films合作，全球的製作團隊將能夠享受阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）提供的安全可靠的工作環境、完善的人才庫，以及來自阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）在財務、後勤和技術方面的現場支持。」

阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）主管Sameer Al Jaberi表示 ：「我們很高興能夠支持這一廣泛且多樣化的製作計劃，國際製作團隊和演員三度來到本國，共計29天的現場拍攝。除了在螢幕上呈現阿聯酋本土的演藝人才外，還有超過284名本地工作人員參與了這次製作，並有15名充滿熱情的年輕人擔任片場實習，其中包括五名阿聯酋青年，這也是我們致力於培養本地創意產業人才的承諾之一。」

SOURCE Abu Dhabi Film Commission