Apple Original Films備受期待的鉅作《F1》，由畢彼特（Brad Pitt）主演，Joseph Kosinski執導，並由Jerry Bruckheimer擔任製片，於阿布達比一級方程式賽車大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）完成拍攝

新聞提供者

Abu Dhabi Film Commission

08 1月, 2025, 16:00 CST

《F1》將與華納兄弟影業（Warner Bros. Pictures）合作，於2025年6月27日全球同步在戲院首映

這部備受期待的影片由一級方程式賽車（Formula 1®）合作打造，並由七屆一級方程式賽車（F1）世界冠軍Lewis Hamilton爵士、Jerry Bruckheimer Films以及Plan B Entertainment聯合製作。主演陣容包括畢彼特（Brad Pitt）、Damson Idris、奧斯卡提名演員（Kerry Condon）、奧斯卡獲獎演員（Javier Bardem）、艾美獎得主兼金球獎提名演員Tobias Menzies，此外還有Sarah Niles、Kim Bodnia、Samson Kayo

該片於亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）——阿布達比一級方程式賽車大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）的舉辦地完成拍攝，包括畢彼特（Brad Pitt）、Damson Idris在內的284人團隊，分三次共計29天在阿布達比酋長國進行拍攝，並獲得當地製作合作夥伴Epic Films的大力支持

阿聯酋阿布達比2025年1月8日 /美通社/ -- 隨著2024年一級方程式賽車賽（Formula 1）季落下帷幕，Apple Original Films今日宣佈，其備受期待的電影鉅作《F1》已於阿布達比一級方程式賽車大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）完成拍攝，並與創意媒體管理局（Creative Media Authority）及阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）合作完成製作。由畢彼特（Brad Pitt）主演，並由導演Joseph Kosinski執導，Jerry Bruckheimer Films、Plan B Entertainment以及七屆一級方程式賽車（F1）世界冠軍Lewis Hamilton爵士旗下的Dawn Apollo Films聯合製作的電影《F1》，將由華納兄弟影業（Warner Bros. Pictures）負責全球院線及IMAX®發行。影片將於2025年6月27日在北美上映，並於2025年6月25日起在國際市場陸續上映。 

Director Joe Kosinski and star Damson Idris on the set of Apple Original Films’ “F1” at the Yas marina Circuit, home of the Abu Dhabi Grand Prix (Photo courtesy of Apple)
Director Joe Kosinski and star Damson Idris on the set of Apple Original Films’ “F1” at the Yas marina Circuit, home of the Abu Dhabi Grand Prix (Photo courtesy of Apple)

《F1》是與一級方程式賽車（Formula 1®）合作製作的影片，深刻融入了一級方程式賽車這個令人激動且充滿電影感的世界，這是賽車運動的巔峰之作。這部影片在全球各地的真實大獎賽週末期間拍攝，主演畢彼特（Brad Pitt）飾演一位重返一級方程式的前車手，與Damson Idris共同演出，他在影片中是他在虛構車隊APXGP的隊友，兩人一同與賽車運動的巨擘們競爭。這部影片星光熠熠的演員陣容還包括奧斯卡獲獎演員Javier Bardem、奧斯卡提名演員Kerry Condon、艾美獎得主兼金球獎提名演員Tobias Menzies，此外還有Sarah Niles、Kim Bodnia以及Samson Kayo。

《F1》由Joseph Kosinski執導（《壯志凌雲：獨行俠》導演），他與七屆一級方程式賽車（F1）世界冠軍Lewis Hamilton爵士一同在其Dawn Apollo Films旗下製作此片；並由Jerry Bruckheimer及Chad Oman代表Jerry Bruckheimer Films製作；畢彼特（Brad Pitt）、Dede Gardner及Jeremy Kleiner代表Plan B Entertainment製作；Joseph Kosinski亦為Monolith Pictures製作。本片是與一級方程式賽車（Formula 1）及整個一級方程式賽車（F1）社群合作製作，包括一級方程式賽車管理公司（Formula 1 Management）、10支車隊、一級方程式賽車（F1）車手以及國際汽車聯合會（FIA）。奧斯卡提名編劇Ehren Kruger（《壯志凌雲：獨行俠》編劇）負責撰寫劇本。

影片在世界著名的亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）及扎耶德國際機場（Zayed International Airport）進行了29天的拍攝，主演包括畢彼特（Brad Pitt）、Damson Idris、Kerry Condon及Javier Bardem與來自世界各地的製作團隊，並獲得由當地284人組成的工作人員、Epic Films團隊、15名年輕本地實習生及阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）在回贈計劃下的大力支持。《F1》是自2013年回贈計劃推出以來，阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）所支持的170部主要製作之一。

阿布達比創意媒體管理局（Creative Media Authority）代理總幹事Mohamed Dobay表示：「我們的集體努力和明智領導持續確保我們能夠與像Apple Original Films這樣的領先製作團隊建立令人振奮的合作夥伴關係。最近，在阿布達比進行的第三次也是最後一次拍攝引起了國際關注，我們在2024年阿布達比一級方程式賽車大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）期間促成了大量製作，這也為我們與Apple Original Films的《F1》建立了首次合作關係，而這部影片是2025年最受期待的上映之一。我們期待在大銀幕上看到阿布達比標誌性地點的身影，也期待未來能繼續與Apple Original Films合作，全球的製作團隊將能夠享受阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）提供的安全可靠的工作環境、完善的人才庫，以及來自阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）在財務、後勤和技術方面的現場支持。」

阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）主管Sameer Al Jaberi表示 ：「我們很高興能夠支持這一廣泛且多樣化的製作計劃，國際製作團隊和演員三度來到本國，共計29天的現場拍攝。除了在螢幕上呈現阿聯酋本土的演藝人才外，還有超過284名本地工作人員參與了這次製作，並有15名充滿熱情的年輕人擔任片場實習，其中包括五名阿聯酋青年，這也是我們致力於培養本地創意產業人才的承諾之一。」

SOURCE Abu Dhabi Film Commission

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