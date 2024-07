O caminhão betoneira elétrico SANY 408P é aprovado nos padrões GSR atualizados da UE

XANGAI, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Desenvolvido e fabricado pelo SANY Group ("SANY"), um dos principais fabricantes chineses de equipamentos pesados, o excepcional caminhão betoneira elétrico 408P foi recentemente aprovado na norma de referência atualizada do Regulamento Geral de Segurança (GSR) da UE. Equipado com o sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS) desenvolvido pela Haistar, o 408P é o primeiro veículo elétrico de engenharia chinês a receber a mais recente certificação SVTA (Whole Vehicle Type-Approval - homologação de veículo completo).

Caminhão betoneira elétrico SANY 408P (PRNewsfoto/SANY Group)

Com a obtenção dessa mais recente certificação de teste de veículo real, o 408P agora atende aos cinco regulamentos GSR. Isso caracteriza o caminhão betoneira elétrico da SANY não apenas como a mais recente permissão de entrada no mercado da União Europeia, mas também acelerará o roteiro de desenvolvimento global da SANY, confirmando sua posição de liderança no setor de veículos elétricos para engenharia.

A certificação do teste foi conduzida sob a supervisão da TÜV Rheinland, um dos principais prestadores de serviços técnicos. Os resultados dos testes revelaram que o caminhão betoneira elétrico SANY 408P é seguro, confiável e atende aos regulamentos e normas da UE. O teste também destacou o Haistar ADAS como altamente adaptável, com grande capacidade de expansão e que também pode ser aplicado a outros modelos.

O GSR da UE foi lançado em 2019 para aumentar a proteção dos ocupantes dos veículos e dos usuários vulneráveis das estradas, como pedestres e ciclistas, com o intuito de reduzir os acidentes de trânsito e as vítimas, exigindo que os veículos tenham níveis de segurança mais altos. A última atualização, com vigência a partir de julho de 2024, exige que todos os veículos comerciais registrados na UE sejam equipados com o recurso ADAS apropriado.

O caminhão betoneira elétrico SANY 408P foi aprovado em cinco recursos GSR ADAS, incluindo o Sistema de Informação de Deslocamento (MOIS), o Sistema de Informação de Ponto Cego (BSIS), o Sistema de Informação de Reversão (REIS), o Assistente Inteligente de Velocidade (ISA) e o Aviso de Sonolência e Alerta do Motorista (DDAW).

Dentre eles, o ISA foi desenvolvido para alertar o motorista a reduzir a velocidade quando for detectado algum excesso de velocidade. O sistema ISA da SANY registrou mais de 6.000 km de testes em estrada em 10 países da UE, com 431 quilômetros de condução em estradas reais e cenários que incluem áreas urbanas, vilas, rodovias e muito mais. Sua precisão de reconhecimento em um único cenário está acima de 90%, com precisão geral de 96%.

O DDAW monitora frequentemente as características faciais, os movimentos dos olhos e da cabeça do motorista com base em imagens fisiológicas para inferir se o motorista está em um estado de fadiga, de modo a enviar alertas ou tomar outras providências apropriadas.

Igualmente testado, o MOIS monitora e informa o motorista se há pedestres e ciclistas dentro do ponto cego frontal do veículo, o BSIS procura riscos de colisão no ponto cego direito de caminhões ou ônibus ao fazer curvas, e o REIS ajuda a estacionar para evitar colisões usando uma câmera de ré em tempo real.

"Pensando no futuro, a SANY continuará a desenvolver nossos mercados internacionais, potencializando os avanços em inteligência digital e promovendo operações de baixo carbono para fornecer produtos de alta qualidade, seguros, mais confiáveis e mais inteligentes aos clientes do mundo todo", disse Yu Hongfu, presidente da SANY Heavy Industry.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2462234/SANY_408P_Electric_Mixer_Truck.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4813863/logo_Logo.jpg

