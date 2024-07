Der SANY 408P Elektro-Fahrmischer erfüllt die aktualisierten EU-GSR-Normen

SHANGHAI, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Der vom führenden chinesischen Schwermaschinenhersteller SANY Group („SANY") entwickelte und hergestellte Weltklasse-Elektro-Fahrmischer 408P hat kürzlich die aktualisierte EU-Benchmark der Allgemeinen Sicherheitsverordnung (General Safety Regulation, GSR) bestanden. Der 408P ist mit einem von Haistar entwickelten fortschrittlichen Fahrerassistenzsystem (Advanced Driver-Assistance System, ADAS) ausgestattet und ist das erste chinesische Elektrofahrzeug, das die neueste vollständige Typgenehmigungsverfahrenszertifizierung (Whole Vehicle Type-Approval, SVTA) erhalten hat.

SANY 408P Electric Mixer Truck

Nach Erhalt dieser neuesten Zertifizierung für reale Fahrzeugtests ist der 408P nun mit den fünf GSR-Vorschriften akkreditiert. Dies markiert nicht nur die jüngste Markteintrittsgenehmigung für SANYs Elektro-Fahrmischer in der Europäischen Union, sondern wird auch SANYs globalen Entwicklungsplan beschleunigen und seine führende Position im Bereich der Elektrofahrzeuge festigen.

Die Prüfbescheinigung wurde unter der Aufsicht des TÜV Rheinland, eines führenden technischen Dienstleisters, erstellt. Die Testergebnisse zeigten, dass der SANY 408P Elektro-Fahrmischer sicher und zuverlässig ist und die EU-Vorschriften und -Normen erfüllt. Der Test hat auch gezeigt, dass das Haistar ADAS sehr anpassungsfähig ist und eine starke Erweiterungsfähigkeit aufweist, die auch auf andere Modelle angewendet werden kann.

Die EU-GSR wurde 2019 eingeführt, um den Schutz von Fahrzeuginsassen und ungeschützten Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Radfahrern zu verbessern und so die Zahl der Verkehrsunfälle und Unfallopfer zu verringern, indem ein höheres Sicherheitsniveau der Fahrzeuge gewährleistet wird. Nach der jüngsten Aktualisierung, die im Juli 2024 in Kraft tritt, müssen alle in der EU zugelassenen Nutzfahrzeuge mit entsprechenden ADAS-Funktionen ausgestattet sein.

Der SANY 408P Elektro-Fahrmischer hat fünf GSR-ADAS-Funktionen bestanden, darunter das Moving Off Information System (MOIS), das Blind Spot Information System (BSIS), das Reversing Information System (REIS), Intelligent Speed Assist (ISA) und Driver Drowsiness & Alertness Warning (DDAW).

So soll der ISA den Fahrer warnen, damit er langsamer fährt, wenn eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt wird. Das ISA-System von SANY wurde mehr als 6.000 km auf der Straße in 10 EU-Ländern getestet. Dabei wurden 431 Kilometer auf der Straße zurückgelegt und Szenarien in der Stadt, im Dorf, auf der Autobahn und mehr abgedeckt. Die Erkennungsgenauigkeit in einem einzelnen Szenario liegt bei über 90 Prozent, die Gesamtgenauigkeit erreicht 96 Prozent.

DDAW überwacht häufig die Gesichtszüge, Augenbewegungen und Kopfbewegungen des Fahrers auf der Grundlage der physiologischen Bildgebung, um festzustellen, ob der Fahrer ermüdet ist, und um Warnungen zu senden oder andere geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Das ebenfalls getestete MOIS überwacht und informiert den Fahrer über Fußgänger und Radfahrer im vorderen toten Winkel des Fahrzeugs, das BSIS achtet beim Abbiegen auf Kollisionsrisiken im rechten toten Winkel von Lkw oder Bussen, und das REIS unterstützt das Einparken zur Vermeidung von Kollisionen mit einem Echtzeit-Rückfahrvideo.

„Mit Blick auf die Zukunft wird SANY die Entwicklung unserer internationalen Märkte vorantreiben, Fortschritte in der digitalen Intelligenz ermöglichen und einen kohlenstoffarmen Betrieb fördern, um den globalen Kunden qualitativ hochwertige, sichere, zuverlässigere und intelligentere Produkte anzubieten", sagte Yu Hongfu, Vorstandsvorsitzender von SANY Heavy Industry.

