Электрический автобетоносмеситель SANY 408P соответствует обновленным стандартам GSR ЕС

ШАНХАЙ, 17 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Разработанный и изготовленный ведущим китайским производителем тяжелого оборудования SANY Group («SANY»), электрический автобетоносмеситель 408P мирового класса недавно прошел испытания на соответствие обновленному Общему регламента ЕС по безопасности (GSR). Оснащенный усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS), разработанной Haistar, 408P является первым китайским строительным электромобилем, получившим новейший сертификат полного одобрения типа транспортного средства (SVTA).

SANY 408P Electric Mixer Truck

Пройдя последнюю сертификацию об испытаниях на реальных транспортных средствах, 408P теперь аккредитован в соответствии с пятью нормативами GSR. Это означает, что электрический автобетоносмеситель SANY не только является новейшим, допущенным на рынок Европейского союза грузовиком, но и ускорит глобальную дорожную карту развития SANY, укрепив ее лидирующие позиции в секторе инжениринга электромобилей.

Сертификационные испытания проводились под наблюдением TÜV Rheinland, ведущего поставщика технических услуг. Результаты испытаний показали, что электрический автобетоносмеситель SANY 408P безопасен, надежен и соответствует нормам и стандартам ЕС. Испытание также показало, что Haistar ADAS обладает высокой адаптивностью и высокой расширяемостью, что также может быть применено к другим моделям.

GSR ЕС был запущен в 2019 году для повышения защиты пассажиров транспортных средств и уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты, с целью сокращения числа дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев путем обеспечения более высокого уровня безопасности транспортных средств. Последнее обновление, вступившее в силу в июле 2024 года, требует, чтобы все коммерческие транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, были оснащены соответствующим функционалом ADAS.

Электрический автобетоносмеситель SANY 408P прошел испытания по пяти функциям GSR ADAS, включая Информационную систему о начале движении (MOIS), Информационную систему слепых зон (BSIS), Информационную систему заднего хода (REIS), Интеллектуальную систему контроля скорости (ISA) и Предупреждение водителя о засыпании и поддержание контроля внимания (DDAW).

Помимо этого, ISA предназначен для предупреждения водителя о необходимости замедлиться при обнаружении превышения скорости. Система ISA компании SANY прошла более 6 000 км дорожных испытаний в 10 странах ЕС, с 431 километром реального дорожного движения и реальных сценариев, охватывающих город, деревню, скоростное шоссе и многое другое. Ее точность распознавания одного сценария превышает 90 процентов, а общая точность достигает 96 процентов.

DDAW с необходимой частотой отслеживает черты лица водителя, движения глаз и головы на основе физиологической визуализации, чтобы определить, находится ли водитель в состоянии усталости, чтобы отправлять предупреждения или предпринимать другие соответствующие действия.

Также проверено, что MOIS контролирует и информирует водителя о пешеходах и велосипедистах в передней мертвой зоне автомобиля, BSIS следит за рисками столкновения в правой мертвой зоне грузовиков или автобусов при поворотах, а REIS помогает парковаться и избегать столкновений с видеоэкраном заднего хода в режиме реального времени.

«Заглядывая в будущее, SANY будет стремиться к развитию наших международных рынков, расширению возможностей в области цифрового интеллекта и продвижению низкоуглеродных операций для обеспечения высококачественных, безопасных, более надежных и более интеллектуальных продуктов для глобальных клиентов», - сказал Ю Хонфу (Yu Hongfu)у, президент SANY Heavy Industry.

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